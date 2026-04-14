Aos 60 anos, a atriz Elizabeth Hurley posa com um look de praia inspirado no mar.

A atriz, modelo e produtora britânica Elizabeth Hurley compartilhou novas fotos tiradas à beira-mar, exibindo um look de praia inspirado no mundo marinho. Essa aparição ilustra seu compromisso contínuo com o universo da moda praia, que ela vem desenvolvendo há vários anos.

Um look inspirado no estilo náutico.

Em imagens publicadas no Instagram, Elizabeth Hurley aparece vestindo um conjunto de duas peças com listras azuis e brancas, uma combinação frequentemente associada a temas náuticos. Essa estampa icônica evoca referências visuais ao mundo marítimo, presença constante nas coleções de verão. A atriz completa o look com óculos de sol estilo aviador. O visual destaca uma abordagem clássica da moda praia, onde as listras sugerem uma conexão direta com o litoral.

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Uma peça da sua marca Elizabeth Hurley Beach.

O look usado por Elizabeth Hurley é da sua marca "Elizabeth Hurley Beach", lançada em 2005. A linha oferece moda praia, com modelos frequentemente exibidos pela própria atriz em suas redes sociais. A peça em destaque é o modelo Panamá, caracterizado por suas linhas simples e alças ajustáveis.

Elizabeth Hurley compartilha frequentemente imagens relacionadas às suas coleções, contribuindo para a visibilidade de sua marca junto ao público internacional. Suas publicações mostram diversos modelos usados em ambientes naturais, principalmente à beira-mar ou ao ar livre.

Inspiração náutica, um clássico da moda de verão.

Listras azuis e brancas são um motivo frequentemente associado às coleções de primavera/verão. Inspiradas em uniformes de marinheiro, tornaram-se um símbolo da estética praiana e continuam a ser reinterpretadas em inúmeros designs contemporâneos. Essa referência visual faz parte de uma tradição estilística em que a simplicidade dos padrões contribui para a elegância geral da peça.

Com este look de praia inspirado no espírito náutico, Elizabeth Hurley reafirma seu compromisso com uma estética de verão atemporal. A peça, de sua própria marca, mantém uma continuidade visual centrada em inspirações clássicas adaptadas para a estação.