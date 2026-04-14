Aos 60 anos, a atriz Elizabeth Hurley posa com um look de praia inspirado no mar.

Fabienne Ba.
@elizabethhurley1 / Instagram

A atriz, modelo e produtora britânica Elizabeth Hurley compartilhou novas fotos tiradas à beira-mar, exibindo um look de praia inspirado no mundo marinho. Essa aparição ilustra seu compromisso contínuo com o universo da moda praia, que ela vem desenvolvendo há vários anos.

Um look inspirado no estilo náutico.

Em imagens publicadas no Instagram, Elizabeth Hurley aparece vestindo um conjunto de duas peças com listras azuis e brancas, uma combinação frequentemente associada a temas náuticos. Essa estampa icônica evoca referências visuais ao mundo marítimo, presença constante nas coleções de verão. A atriz completa o look com óculos de sol estilo aviador. O visual destaca uma abordagem clássica da moda praia, onde as listras sugerem uma conexão direta com o litoral.

Uma peça da sua marca Elizabeth Hurley Beach.

O look usado por Elizabeth Hurley é da sua marca "Elizabeth Hurley Beach", lançada em 2005. A linha oferece moda praia, com modelos frequentemente exibidos pela própria atriz em suas redes sociais. A peça em destaque é o modelo Panamá, caracterizado por suas linhas simples e alças ajustáveis.

Elizabeth Hurley compartilha frequentemente imagens relacionadas às suas coleções, contribuindo para a visibilidade de sua marca junto ao público internacional. Suas publicações mostram diversos modelos usados em ambientes naturais, principalmente à beira-mar ou ao ar livre.

Inspiração náutica, um clássico da moda de verão.

Listras azuis e brancas são um motivo frequentemente associado às coleções de primavera/verão. Inspiradas em uniformes de marinheiro, tornaram-se um símbolo da estética praiana e continuam a ser reinterpretadas em inúmeros designs contemporâneos. Essa referência visual faz parte de uma tradição estilística em que a simplicidade dos padrões contribui para a elegância geral da peça.

Com este look de praia inspirado no espírito náutico, Elizabeth Hurley reafirma seu compromisso com uma estética de verão atemporal. A peça, de sua própria marca, mantém uma continuidade visual centrada em inspirações clássicas adaptadas para a estação.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
A cantora Teyana Taylor surpreende no Coachella com uma silhueta de inspiração futurista.
Article suivant
Por que a figura musculosa dessa primeira bailarina é tão fascinante?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kendall Jenner surpreende no Coachella com um look minimalista.

A modelo e empresária americana Kendall Jenner chamou a atenção no Coachella 2026 (10 a 19 de abril)...

Por que a figura musculosa dessa primeira bailarina é tão fascinante?

A dançarina e coreógrafa sul-africana Oti Mabuse causou uma forte impressão no Olivier Awards de 2026 com uma...

A cantora Teyana Taylor surpreende no Coachella com uma silhueta de inspiração futurista.

A cantora, compositora e atriz americana Teyana Taylor fez uma aparição marcante no Coachella 2026 com um visual...

"É uma tatuagem nova?": Emma Roberts aparece com um look de renda que gera reações

A atriz e produtora americana Emma Roberts chamou a atenção com um look de renda impactante no Revolve...

Aos 56 anos, a atriz Cate Blanchett impressiona com um vestido de corte ousado.

A atriz australiana-americana Cate Blanchett fez uma aparição marcante com um vestido de recortes particularmente chamativo na cerimônia...

Jennifer Lopez chamou a atenção com um body de lantejoulas durante sua aparição surpresa no Coachella.

A cantora americana Jennifer Lopez surpreendeu o público do Coachella 2026 ao aparecer no palco com um body...