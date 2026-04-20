A atriz Salma Hayek exibe com elegância seus cabelos grisalhos naturais.

A atriz, diretora e produtora mexicana-americana-libanesa Salma Hayek não tem a menor intenção de esconder seus cabelos grisalhos — muito pelo contrário. No tapete vermelho do Breakthrough Prize, ela fez deles o destaque de um look absolutamente elegante.

A cerimônia mais científica de Hollywood

Em 18 de abril de 2026, o Barker Hangar em Santa Monica sediou a 12ª edição do Breakthrough Prize, apelidado de "Oscar da ciência", que premia anualmente os pesquisadores que fizeram os avanços mais significativos em suas áreas.

Entre as muitas celebridades presentes estavam a atriz americana Anne Hathaway, a atriz, diretora e produtora americana Zoe Saldaña, o ator e roteirista americano Robert Downey Jr., a atriz e produtora americana Jessica Chastain e a atriz e produtora malaia Michelle Yeoh. Salma Hayek, presença assídua no evento, também compareceu, acompanhada de seu marido, o empresário francês François-Henri Pinault.

Um vestido Gucci que combina elegância e sofisticação.

Para a ocasião, Salma Hayek optou por um longo vestido preto Gucci em tecido fluido coberto de lantejoulas dispostas irregularmente, com um decote em V profundo adornado com babados e uma saia que se estendia em uma cauda. Ela completou o look com joias prateadas marcantes, contribuindo para uma silhueta chique e atemporal.

O coque que realçava seus cabelos grisalhos.

Com styling de Andy Lecompte, Salma Hayek exibiu um penteado preso com um coque torcido e uma franja lateral cuidadosamente estilizada, destacando seus reflexos grisalhos naturais. Foi a aparição mais marcante de seus cabelos grisalhos já vista no tapete vermelho, e o resultado foi impressionante. O coque revelou um par de brincos de cristal e prata, além de um anel marcante no dedo indicador, desenhado por David Webb.

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Uma escolha, não uma coincidência.

Esta não é a primeira vez que a atriz defende seus cabelos naturais. Em uma entrevista para a revista Allure, ela revelou que seus cabelos "não gostam de ser tingidos" e que se sentia melhor com "cabelos brancos e saudáveis". Desde que estreou suas raízes prateadas na cerimônia do Globo de Ouro no início de 2025, Salma Hayek tem exibido gradualmente seus fios grisalhos em todas as suas aparições públicas. Uma abordagem consistente, que desafia as normas usuais do tapete vermelho.

Em resumo, Salma Hayek desfilou no tapete vermelho ao lado do marido, François-Henri Pinault, com quem é casada desde 2009. Juntos, formaram um dos casais mais elegantes da noite – prova de que confiança e autenticidade são, sem dúvida, os melhores acessórios.