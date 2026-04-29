Cabelo loiro platinado e uma dupla surpresa: o rapper Doechii e a cantora Lady Gaga causam sensação.

A cantora e compositora americana Lady Gaga e o rapper americano Doechii nunca haviam colaborado antes – e seu primeiro encontro musical foi um sucesso instantâneo. O videoclipe de "Runway", lançado em 27 de abril de 2026, é uma explosão visual que já se anuncia como um dos momentos mais empolgantes da moda do ano.

Uma colaboração para "O Diabo Veste Prada 2"

A música "Runway" faz parte da trilha sonora do filme "O Diabo Veste Prada 2", que estreou nos cinemas em 1º de maio de 2026. No filme, a canção acompanha uma cena de bastidores durante a Semana de Moda de Milão. O videoclipe foi dirigido por Parris Goebel, coreógrafa e diretora criativa aclamada internacionalmente, conhecida por suas colaborações com Rihanna, Justin Bieber e Jennifer Lopez, e fundadora do grupo The Royal Family.

A música alcançou imediatamente o primeiro lugar na parada Billboard Dance Digital Song Sales e ficou entre as 10 mais tocadas nas paradas Digital Song Sales e Dance Streaming Songs.

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loira polar de Doechii

Foi a transformação capilar que gerou mais burburinho nas redes sociais. Normalmente conhecida por seus longos cabelos negros e cacheados, a rapper americana Doechii apareceu no videoclipe com uma transformação "radical": uma peruca platinada, com sobrancelhas descoloridas. Um visual surpreendentemente semelhante ao da cantora e compositora americana Lady Gaga.

O blazer de duas peças: o look mais comentado

O momento mais marcante do vídeo mostra os dois artistas compartilhando literalmente o mesmo blazer vermelho vibrante, confeccionado para dois corpos simultaneamente, com os ombros se fundindo em um só. Por baixo do blazer, cada um usava uma camisa branca abotoada até o último botão com uma gravata preta – criando a ilusão de ótica de que seus torsos eram um só.

Luvas pretas de couro até a metade dos dedos, um batom rubi brilhante e delineador esfumado completaram o visual de Doechii, enquanto ambas usavam as mesmas plataformas esculturais Opera da Thom Solo.

Uma sucessão de looks

O vídeo apresenta uma série de peças exclusivas de marcas como LUAR, Robert Wun, Gaurav Gupta e Bad Binch Tong Tong, incluindo macacões de lantejoulas que cobrem todo o corpo, exceto os olhos e a boca – um preto para Doechii e um branco para Gaga.

Lady Gaga também retorna de forma marcante com seu cabelo amarelo neon da era "Telephone", combinado com uma saia plissada azul escultural e um chapéu em formato de cone com véu. Doechii, por sua vez, aparece em outra sequência com seu cabelo preto natural sob um chapéu de aba larga rosa e laranja com penas, combinado com um vestido preto de corset com recortes geométricos.

Dois artistas que sonhavam em estar juntos.

Embora a colaboração seja surpreendente em sua abrangência, ela surge de uma admiração mútua de longa data. Doechii citou Lady Gaga como "uma grande influência" e se descreve como "a maior fã de Lady Gaga". Por sua vez, Gaga disse à Vogue britânica em julho passado: "Doechii tem uma escrita que parece instantaneamente lendária. Me apaixonei por sua música e sua perspectiva profundamente pessoal." Um encontro inevitável.

Em um único vídeo, Lady Gaga e Doechii provaram que compartilham muito mais do que um blazer vermelho: uma visão comum da moda como um campo de experimentação sem limites. "Runway" não é apenas uma música para um filme — é um manifesto visual assinado por dois artistas.