Dua Lipa surge com um look de renda sensacional

A cantora e compositora Dua Lipa continua surpreendendo seus fãs. Ela compartilhou uma foto no Instagram usando um top de renda vermelho, uma escolha de moda que certamente não passou despercebida por seus seguidores.

Uma grande publicação de fotos do Instagram

Fiel ao seu estilo, Dua Lipa compartilhou uma série de fotos em sua conta do Instagram — uma verdadeira "chuva de fotos". Entre as muitas imagens, uma delas gerou bastante repercussão, na qual a cantora aparece usando um top de renda transparente. Mais uma vez, ela entregou conteúdo capaz de parar seus seguidores. É um talento que ela cultiva constantemente, transformando cada uma de suas aparições na moda em um mini-evento nas redes sociais.

Uma blusa de renda vermelha e shorts jeans.

A peça central deste look é um top de renda vermelha com gola alta e mangas curtas. Transparente e delicado, o top revela o sutiã marrom claro que Dua Lipa usava por baixo. Essa brincadeira com a transparência ilustra perfeitamente a predileção de Dua Lipa por peças que misturam romantismo — graças à renda — com modernidade.

Para equilibrar o visual, Dua Lipa optou por uma peça mais casual: shorts jeans. Essa combinação de renda delicada e jeans cru cria um contraste de texturas particularmente moderno. Essa mistura de estilos — elegância e streetwear — é uma assinatura de Dua Lipa, que gosta de desafiar as combinações esperadas. O resultado é um look sofisticado e inegavelmente moderno, perfeitamente em sintonia com os tempos atuais.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por DUA LIPA (@dualipa)

Acessórios de luxo cuidadosamente selecionados

O look não estaria completo sem uma seleção de acessórios de luxo. Dua Lipa completou o visual com uma grande sacola de compras Chanel cor creme, óculos de sol pretos oversized e vários anéis da Bvlgari. Um cinto estilo western da Chrome Hearts acinturou o short, adicionando um toque rock 'n' roll ao conjunto. Essa coleção cuidadosamente selecionada de peças de grife demonstra mais uma vez o domínio estilístico de Dua Lipa e sua habilidade de combinar marcas de luxo com naturalidade.

Cabelo e maquiagem minimalistas

No quesito beleza, Dua Lipa optou pela simplicidade, deixando que seu look fosse o protagonista. Ela usou o cabelo solto, com uma risca central impecável. Sua maquiagem, intencionalmente minimalista, focou em um visual natural em vez de um efeito dramático. Com essa publicação, Dua Lipa confirma seu status como um ícone fashion essencial de sua geração.

Com seu top de renda vermelha, shorts jeans e acessórios, Dua Lipa criou um look impecável. Ela prova mais uma vez que sabe como brincar com os códigos da moda para criar imagens impactantes, sem deixar de ser fiel ao seu estilo.