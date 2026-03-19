Considerado "restritivo", o look de Gwyneth Paltrow divide opiniões na internet.

Léa Michel
@gwynethpaltrow / Instagram

A atriz e cantora americana Gwyneth Paltrow fez um retorno triunfal ao Oscar de 2026 com um vestido branco espetacular… mas também considerado “muito restritivo”, a ponto de dividir completamente os internautas.

Um vestido espetacular considerado "impraticável"

Para sua primeira aparição no Oscar em 11 anos, a atriz de "Marty Supreme" optou por um longo vestido branco de corte reto, com fendas laterais que iam do chão ao teto. De frente, a peça lembrava um vestido minimalista, mas assim que ela se virou, grandes painéis de tule cravejados de cristais, como um macacão por baixo, foram revelados, expondo toda a lateral do seu corpo.

Num vídeo de "preparativos" publicado no canal do YouTube da Goop , Gwyneth confidenciou à sua filha Apple que teve de ser literalmente "costurada" ao vestido e que o macacão usado por baixo simplesmente a impedia de ir à casa de banho: explicou que "não conseguiu urinar durante toda a cerimónia" .

Uma roupa que gera debate online

Nas redes sociais, as reações surgiram rapidamente. De um lado, muitos elogiaram a ousadia e o estilo de Gwyneth Paltrow, considerando o vestido "sublime", "ultramoderno" e "perfeito para seu grande retorno ao tapete vermelho".

Por outro lado, muitos internautas criticaram a roupa, considerando-a "complicada demais" e "irrealista", com alguns descrevendo-a como um "visual desconfortável" e outros expressando choque pelo fato de um vestido precisar ser costurado ao corpo e impedir o uso do banheiro. Vários comentários também denunciaram uma moda "desconectada da vida cotidiana", onde o espetáculo se sobrepõe ao conforto e à liberdade de movimento.

Resumindo, na cerimônia do Actors Awards de 2026, Gwyneth Paltrow já havia usado um vestido preto que causou bastante alvoroço. Com esta silhueta branca com fendas laterais, ela confirma um estilo "mais teatral", mesmo que isso signifique aceitar restrições "extremas"... e gerar um debate acalorado sobre a fronteira entre a alta costura e o conforto minimalista.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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