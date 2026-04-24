A cantora Angèle causa sensação com um vestido assimétrico de tule branco.

Fabienne Ba.
@angele_vl / Instagram

Em uma aparição deslumbrante no tapete vermelho do Flames 2026, a cantora e compositora belga Angèle cativou a todos com sua silhueta impecável e etérea. Seu vestido de tule branco, estruturado e fluido ao mesmo tempo, causou uma impressão marcante.

Uma participação memorável no Flames 2026

Na cerimônia do Flammes 2026 (uma cerimônia que celebra e reposiciona a cultura popular), Angèle surgiu no tapete vermelho com um look que imediatamente chamou a atenção dos fotógrafos. Presente para entregar um prêmio, ela causou forte impacto graças à sua escolha estilística poética.

Um vestido de tule com volume escultural

Ela usava um vestido assimétrico de tule branco, concebido como uma peça etérea que brincava com volumes contrastantes. O corpete estruturado acentuava sua silhueta, enquanto a saia alternava entre tecido transparente e sobreposições. O corte assimétrico criava um movimento visual constante, reforçado pelas camadas de tule que conferiam à peça uma aparência leve e quase flutuante.

Uma silhueta que oscila entre a delicadeza e a teatralidade.

Essa interação de volumes conferiu ao seu look uma dimensão quase teatral. Tecidos leves caíam em cascata, criando um efeito texturizado que acompanhava cada passo de Angèle. O vestido, portanto, oscilava entre a suavidade e o impacto visual. Para complementar a criação, a cantora optou por sapatos prateados, adicionando um toque sutil de contraste ao conjunto monocromático.

Mais uma demonstração do seu senso de estilo.

Com essa aparição, Angèle confirma mais uma vez sua predileção por looks ousados, muitas vezes poéticos e conceituais. Suas escolhas de moda refletem uma estética reconhecível, onde a delicadeza dos tecidos encontra construções mais arrojadas.

Neste vestido assimétrico de tule branco, Angèle faz uma aparição elegante e teatral no Flammes 2026. Uma silhueta etérea que confirma seu status de ícone fashion na cena musical atual.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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