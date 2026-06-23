Aos 50 anos, Ali Larter brilha em um vestido preto floral no tapete vermelho.

A atriz, modelo e produtora americana Ali Larter brilhou no tapete vermelho. Ela fez uma aparição marcante em um reencontro muito especial: o elenco de "Legalmente Loira" se reuniu em Nova York para comemorar o 25º aniversário do filme. Para a ocasião, ela escolheu um elegante vestido preto floral, em perfeita sintonia com o tema.

Um vestidinho preto florido

Para o evento, Ali Larter usou um vestido midi preto de cetim da Carolina Herrera. Sem alças, com decote reto e comprimento na altura do joelho, o vestido criou uma silhueta elegante e estruturada, realçada por um corpete plissado e uma pequena fenda nas costas. Mas foram os detalhes que realmente chamaram a atenção: dezenas de flores de lantejoulas, uma mistura de folhas verdes e pétalas rosas, que brilhavam a cada movimento.

Uma homenagem a Elle Woods

Essa escolha, obviamente, não foi aleatória. Ao optar pelo rosa — a cor emblemática de Elle Woods, a heroína do filme — Ali Larter prestou uma sutil homenagem à personagem icônica interpretada por Reese Witherspoon. Foi uma maneira divertida de se apropriar dos códigos da saga, ao mesmo tempo que reinterpretava o clássico vestidinho preto. O resultado: um look chique, festivo e repleto de referências.

Acessórios cuidadosamente escolhidos

Para completar o look, Ali Larter optou por scarpins pretos de salto alto com bico aberto e tira fina no tornozelo. Ela adicionou brincos de argola prateados, anéis combinando e uma clutch branca, em harmonia com sua manicure em tons pastel. Para a maquiagem, uma pele rosada, batom escuro e olhos com rímel complementaram o visual, enquanto seus longos cabelos loiros e lisos, com risca lateral, caíam em cascata pelas costas.

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Um evento especial para celebrar o 25º aniversário do filme.

Essa aparição aconteceu em um momento especial. Ali Larter se reuniu com o elenco original de "Legalmente Loira" — incluindo Reese Witherspoon, Selma Blair e Jennifer Coolidge — em um evento que celebrava o 25º aniversário do filme e a futura série derivada, "Elle". No palco, os atores reprisaram algumas de suas falas icônicas. Mais reservada em relação à sua vida pessoal, Ali Larter também estava acompanhada de seus dois filhos, uma visão rara nesse tipo de evento.

Vestindo um vestido preto floral, Ali Larter fez uma das aparições mais marcantes neste reencontro nostálgico. Isso encantou os fãs, que ficaram emocionados em ver todo o elenco reunido novamente.