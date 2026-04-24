Hailey Bieber arrasa no tapete vermelho com um vestido de renda cinza brilhante.

No gala TIME100, um evento de grande repercussão organizado pela revista Time para celebrar as 100 pessoas mais influentes do mundo, a modelo e empresária americana Hailey Bieber chamou particularmente a atenção. Seu vestido de renda cinza brilhante destacou-se pela elegância e toque decididamente moderno.

Um vestido que é ao mesmo tempo transparente e deslumbrante.

Hailey Bieber desfilou no tapete vermelho do TIME100 Gala com um look sofisticado que chamou a atenção imediatamente. Para a ocasião, ela usou um vestido de renda cinza com um brilho sutil que brincava com a transparência e a luz. Os detalhes em renda adicionavam uma textura delicada, enquanto os reflexos do tecido captavam a luz a cada movimento.

Um visual minimalista e sofisticado.

A escolha dos acessórios e da maquiagem reforçou as linhas limpas do look. Um penteado suave e uma maquiagem discreta permitiram que o vestido fosse o protagonista. Essa escolha estética reflete uma tendência atual que privilegia silhuetas minimalistas, porém sofisticadas, onde cada detalhe conta.

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Um ícone de estilo no tapete vermelho

Conhecida por seus looks sempre comentados, Hailey Bieber confirma mais uma vez seu status como uma grande influência no mundo da moda contemporânea. Suas escolhas de vestuário, às vezes "ousadas" e sempre impecavelmente executadas, ajudam a moldar as tendências vistas no tapete vermelho e além.

Com este deslumbrante vestido de renda cinza, Hailey Bieber fez uma aparição elegante e marcante no baile de gala da TIME100. O look ilustra perfeitamente a combinação de minimalismo, sofisticação e impacto visual.