Sharon Stone, de 68 anos, surpreende com um look de couro polêmico.

Fabienne Ba.
@sharonstone / Instagram

A atriz e produtora americana Sharon Stone continua a desafiar as normas de estilo com aparições que não deixam ninguém indiferente. Seu look mais recente (presumivelmente) em couro gerou diversas reações, que variam da admiração ao debate.

Um visual em couro que divide opiniões.

Em uma foto compartilhada no Instagram, Sharon Stone aparece sentada em uma cama em um quarto, usando um sutiã preto, presumivelmente de couro. A roupa, composta por peças justas, reacendeu imediatamente as discussões sobre "escolhas de moda ousadas para mulheres de certa idade". Essa escolha de vestuário é coerente com a abordagem estilística de Sharon Stone: looks ousados que brincam com os códigos da elegância hollywoodiana e os subvertem.

Algumas pessoas veem isso como uma demonstração de liberdade estilística, outras como uma provocação considerada ousada demais para um tapete vermelho tradicional. Lembremos: independentemente da idade, vestir-se nunca foi uma questão de permissão. Não se trata de ser "ousada" depois dos 60, mas simplesmente de ser livre: livre para usar o que quiser, quando quiser. O corpo da mulher não está em discussão.

Uma alegada liberdade estilística

Há vários anos, Sharon Stone vem fazendo aparições marcantes no mundo da moda, alternando entre ternos estruturados, peças transparentes e silhuetas mais "experimentais". Este novo conjunto de couro segue a mesma linha: a da moda expressiva, onde a idade não dita as escolhas de vestuário.

Para além do debate, esta aparição ilustra uma tendência mais ampla na indústria: uma moda em que as figuras públicas se libertam das expectativas ligadas à idade ou às convenções. Sharon Stone personifica, assim, uma abordagem arrojada ao estilo, baseada na liberdade e na experimentação.

Resumindo, com este look (presumivelmente) de couro, Sharon Stone confirma mais uma vez seu status de ícone fashion imprevisível. Fiel a si mesma, ela quebra as regras sem tentar agradar a todos e nos lembra que estilo não tem idade nem regras fixas – apenas escolhas ousadas.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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