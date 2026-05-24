Kylie Jenner posa em um carro de 250 mil dólares com um visual que divide opiniões.

A personalidade da TV americana, empresária e influenciadora Kylie Jenner compartilhou um ensaio fotográfico improvisado ao volante de uma Ferrari vermelha. Foi principalmente a escolha de sua roupa que gerou reações de seus seguidores.

Uma sessão de fotos improvisada compartilhada no Instagram.

Os melhores ensaios fotográficos são, às vezes, os mais espontâneos. Kylie Jenner sabe disso muito bem, tendo publicado uma sequência de imagens em seu Instagram, que compartilhou com seus 382 milhões de seguidores. Para a ocasião, a fundadora da marca Khy precisou apenas de três coisas: uma câmera e um carro esportivo vermelho vibrante. Com a legenda simples "Foi um dia adorável", a publicação gerou imediatamente uma onda de reações, que variaram da admiração às críticas.

Uma Ferrari vermelha avaliada em 250 mil dólares dada à sua mãe.

A estrela do ensaio não é apenas Kylie Jenner, mas também o carro que serve de cenário: uma Ferrari 488 Gran Turismo Berlinetta vermelha, avaliada em US$ 250.000 (aproximadamente € 230.000). Este supercarro não é um veículo qualquer: é o presente que Kylie deu à sua mãe, Kris Jenner, em seu aniversário de 63 anos, em outubro de 2018. Na época, este "carro dos sonhos" emocionou tanto a matriarca do clã Kardashian-Jenner que ela caiu em lágrimas ao vê-lo. Oito anos depois, o veículo se torna o cenário perfeito para um ensaio fotográfico repleto de luxo.

Longe de ser um simples retrato, o ensaio fotográfico publicado por Kylie Jenner é composto por diversas fotos artisticamente encenadas. Primeiro, a vemos de costas, caminhando em direção à Ferrari vermelha. Outras imagens a mostram ao volante, posando em frente ao carro ou com as pernas esticadas para fora da porta aberta. Essa variedade de poses transforma o ensaio em um verdadeiro mini editorial de moda, no qual o veículo de luxo desempenha um papel central.

Uma regata preta com decote profundo.

Quanto ao seu look, Kylie Jenner optou por uma peça minimalista e ousada ao mesmo tempo. Ela usou uma regata preta com as costas totalmente abertas e um decote coração particularmente profundo. Essa peça de linhas simples, com recortes e uma cor discreta, enfatiza as linhas da roupa em vez de enfeites. Uma escolha perfeitamente alinhada ao estilo preferido de Kylie Jenner.

As calças capri que dividem opiniões

O elemento mais comentado deste look é, sem dúvida, a calça. Kylie Jenner combinou sua regata com uma calça capri justa que termina no meio da panturrilha. Frequentemente no centro de debates de moda, o corte capri divide opiniões: adorado por alguns por seu ar retrô e descontraído, é considerado pouco favorecedor por outros.

Sapatos de salto agulha e um look de beleza retrô de 2016

Para completar o look, Kylie Jenner optou por scarpins de salto baixo com uma tira fina entre os dedos, em um estilo minimalista. Sua maquiagem também chamou a atenção: Kylie Jenner escolheu um visual de beleza assumidamente nostálgico, evocando as tendências de 2016. O look apresentava uma pele bronzeada e com aspecto de quem acabou de ser beijada pelo sol, cílios longos, volumosos e cheios, e um batom nude rosado matte. Seus longos cabelos escuros estavam estilizados em um penteado volumoso com cachos, em perfeita sintonia com essa estética retrô confiante.

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Um visual que divide os internautas

Enquanto alguns de seus seguidores elogiaram a "ousadia e coerência do ensaio fotográfico", outros se concentraram na polêmica calça capri, que consideraram "divisiva". É importante lembrar, no entanto, que todos são livres para se vestir como quiserem e que compartilhar um look nas redes sociais não deve abrir espaço para julgamentos ou críticas inapropriadas às escolhas de vestuário das mulheres.

Com este ensaio fotográfico ao volante de uma Ferrari, Kylie Jenner confirma mais uma vez seu status como figura influente nas redes sociais. Gostando ou não do visual, a aposta em chamar a atenção certamente valeu a pena.