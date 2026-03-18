Em um iate, esta ginasta olímpica comemora seu 29º aniversário ao sol.

Em um iate ao sol, a ginasta artística americana Simone Biles celebrou recentemente seu 29º aniversário com fotos de verão compartilhadas no Instagram, que destacam sua alegria contagiante.

Uma escapadela luxuosa para celebrar a chegada dos trinta anos.

Em 14 de março de 2026, a campeã com 11 medalhas olímpicas comemorou seu aniversário com um passeio de iate, imortalizado em um carrossel no Instagram com a legenda "isso é 29" . Entre as fotos, ela aparece em pé no convés, levada por uma leve brisa, cercada por balões brancos e dourados, vestindo um look casual preto.

Simone Biles também alterna entre estilos: um conjunto preto fluido no barco, depois um vestido de couro marrom com sapatos de salto combinando para uma noite chique, e um vestido de cashmere amarelo claro dos sonhos em uma varanda com vista para o horizonte da cidade. Essas roupas transitam perfeitamente do estilo esportivo de praia para o estilo urbano, refletindo sua versatilidade fashion pós-Olimpíadas.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por SIMONE BILES (@simonebiles)

Reações entusiasmadas de fãs e entes queridos.

A publicação viralizou, com milhares de curtidas: seu marido, o jogador de futebol americano Jonathan Owens, comentou: "Mais linda do que nunca 💜", enquanto fãs e atletas como o dançarino e coreógrafo profissional australiano/americano Sasha Farber inundaram os comentários com emojis de comemoração. "Tão linda!" A autenticidade de Simone Biles, após suas recentes revelações sobre seu corpo, ressoou profundamente, celebrando uma mulher confiante em si mesma.

Um ano crucial após as Olimpíadas de Paris

Após suas conquistas nas Olimpíadas de 2024 e sua mudança para Indianápolis para acompanhar o marido, Jonathan, no time de basquete Colts, Simone Biles entra em seu 29º ano em meio a um renascimento pessoal. Essas fotos em um iate representam o equilíbrio perfeito entre o merecido descanso e a exposição pública.

Em resumo, Simone Biles está transformando seus 29 anos em um momento de pura alegria em um iate, exibindo sua figura atlética com uma facilidade inspiradora. Uma campeã que brilha tanto na água quanto sob os holofotes.