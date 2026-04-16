De salto alto e raquete na mão: esta influenciadora está causando sensação.

Fabienne Ba.
@isidorapjv / Instagram

Nas redes sociais, algumas imagens são suficientes para gerar milhares de reações. É o caso de Isidora (@isidorapjv), criadora de conteúdo que chama a atenção com um conceito inusitado: jogar tênis… de salto alto. Entre fascínio e críticas, seus vídeos claramente não deixam ninguém indiferente.

Uma estética que quebra as regras do tênis.

Conhecida pelo pseudônimo @isidorapjv, Isidora compartilha regularmente vídeos de si mesma em uma quadra de tênis, raquete na mão e salto alto nos pés. Uma imagem propositalmente não convencional que rompe com as convenções usuais do esporte.

Suas postagens são frequentemente acompanhadas por frases como "não sou uma tenista comum" ou " tênis de salto alto". O objetivo é claro: surpreender, causar impacto e oferecer uma perspectiva diferente. Essa mistura de moda e esporte se tornou sua marca registrada.

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Um contraste que provoca uma reação.

Isidora (@isidorapjv) divide seu tempo entre Nova York e Miami e conquistou um grande número de seguidores, com mais de 100 mil no Instagram e presença ativa no TikTok. Ela se descreve como modelo e tenista profissional. O sucesso de seus vídeos se deve, em grande parte, a esse contraste marcante: combinar um esporte exigente com elementos considerados inadequados, como salto alto ou certos looks elegantes.

Esse contraste chama a atenção e estimula a viralização. Em plataformas onde a atenção se limita a segundos, uma ideia simples, porém impactante, pode ser suficiente para gerar compartilhamentos e comentários. Isidora, aliás, aplica esse conceito em diferentes contextos: em uma quadra clássica, na neve ou com looks mais sofisticados. Essa repetição reforça o reconhecimento do seu estilo.

Entre fascínio e crítica

Embora seus vídeos estejam gerando muita repercussão, também estão provocando reações fortes. Alguns internautas acreditam que esse tipo de conteúdo é criado principalmente para gerar visibilidade, baseando-se em "um conceito deliberadamente provocativo".

Outros, pelo contrário, veem isso como uma mensagem mais positiva: uma forma de mostrar que uma mulher pode se apropriar de qualquer espaço, inclusive o esportivo, sem abrir mão do seu estilo ou expressão pessoal. Nessa interpretação, o corpo não se limita a uma única função; ele se torna livre, multifacetado, capaz de se adaptar a diferentes desejos.

Alguns comentários apontam que esse tipo de encenação também pode ser percebido como redutivo, associando mais uma vez o esporte feminino a códigos estéticos como vestidos ou saltos altos. Essas reações demonstram o quão sensíveis e controversas ainda são as representações do corpo, do esporte e da feminilidade.

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Uma publicação compartilhada por ISIDORA (@isidorapjv)

Em última análise, com suas aparições de salto alto em uma quadra de tênis, Isidora (@isidorapjv) faz mais do que apenas entreter: ela provoca discussões. Entre empoderamento, marketing de atenção e questões sobre representatividade, seu conteúdo cristaliza diversos temas atuais relacionados ao corpo e à imagem.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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