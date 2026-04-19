Aos 66 anos, essa mulher pratica musculação e incentiva essa prática.

Bem-estar
Léa Michel
@homebodytrainer _ Instagram

Teresa Burkett está chamando a atenção com seu conteúdo sobre fisiculturismo aos 66 anos. Através de suas postagens, ela promove exercícios regulares e incentiva seus seguidores a perseguirem seus objetivos, independentemente da idade.

A trajetória dela ilustra o crescente interesse em atividades físicas entre os idosos, um tema cada vez mais presente nas redes sociais.

Criadora de conteúdo especializada em exercícios físicos em casa.

Teresa Burkett compartilha regularmente vídeos de exercícios em suas redes sociais, onde apresenta treinos de força adaptados a diferentes níveis de condicionamento físico. Seu pseudônimo, Homebodytrainer, reflete uma abordagem centrada em atividades físicas que podem ser feitas em casa.

Seu conteúdo destaca exercícios com halteres, pesos livres ou treinamento com o próprio peso corporal, ajudando a promover a atividade física como um elemento do bem-estar diário.

Segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde , a atividade física regular ajuda a manter a saúde muscular e a mobilidade à medida que envelhecemos.

Musculação após os 60 anos: um tema cada vez mais visível.

As publicações de Teresa Burkett fazem parte de uma tendência mais ampla em que a prática do treinamento de força entre idosos está ganhando visibilidade. Diversos estudos destacam os benefícios potenciais da atividade física para a qualidade de vida e a independência.

O Instituto Nacional do Envelhecimento afirma que exercícios de fortalecimento muscular podem ajudar a manter o equilíbrio e a mobilidade. Essas recomendações incentivam a prática adequada, adaptada às capacidades individuais.

Uma mensagem focada na consistência e na progressão.

Em seus vídeos, Teresa Burkett enfatiza a consistência em vez do desempenho. Ela destaca regularmente a importância da progressão gradual, adaptada às habilidades de cada indivíduo.

A Escola de Medicina de Harvard indica que o treinamento de força pode contribuir para a manutenção da massa muscular com a idade, um fator importante para a mobilidade.

O conteúdo publicado por Teresa destaca uma abordagem acessível, incentivando a regularidade na prática esportiva.

Visibilidade amplificada pelas redes sociais

As redes sociais desempenham um papel significativo na disseminação de histórias inspiradoras relacionadas ao esporte e ao bem-estar. Criadores de conteúdo que compartilham seu progresso pessoal podem incentivar outros usuários da internet a adotarem uma atividade física.

De acordo com um estudo publicado no Journal of Medical Internet Research , as comunidades online podem promover a motivação relacionada ao exercício físico.

A visibilidade de Teresa Burkett ajuda a ilustrar a diversidade de perfis entre aqueles que praticam musculação. Ao contrário da crença popular, a musculação é benéfica em qualquer idade, inclusive para mulheres com mais de 60 anos.

Sua carreira ilustra uma tendência crescente de promover o esporte como algo acessível em diferentes faixas etárias.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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