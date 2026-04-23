Quem são os "filóginos", esses homens com seu discurso desconcertante sobre as mulheres?

À primeira vista, a palavra é intrigante. "Filogina" significa literalmente "amante das mulheres". No entanto, por trás dessa definição bastante positiva, o termo assumiu um significado muito diferente em certos espaços online. E essa discrepância merece uma análise mais aprofundada.

Uma palavra desviada de seu significado original.

Derivado do grego antigo, o termo "philogyny" combina "philo" (amar) e "gyné" (mulher). Em teoria, pode parecer o oposto de misoginia. No entanto, em certas comunidades online, particularmente em círculos masculinistas, essa palavra é usada com um sentido bem diferente dessa ideia.

Não se trata mais de "amar as mulheres", mas sim de adotar comportamentos e discursos que permanecem centrados numa visão desequilibrada das relações de gênero. Esses grupos, cada vez mais visíveis nas redes sociais e em certas plataformas, frequentemente desenvolvem conteúdo crítico aos avanços feministas e ao progresso rumo a uma maior igualdade.

Uma lógica de desempenho em vez de encontro

Nesses círculos, os "filoginos" são frequentemente associados a uma prática muito específica: multiplicar as interações com mulheres em espaços públicos. O objetivo não é tanto criar uma conexão genuína, mas sim "performar". Quantas mulheres abordadas em um dia? Quantos números de telefone obtidos? Quantas rejeições recebidas? Esses números se tornam indicadores de sucesso.

Essa dinâmica transforma a interação em um desafio pessoal. A outra pessoa deixa de ser vista como um indivíduo com seus próprios desejos, limites e ritmo, e passa a ser vista como uma etapa em uma espécie de jornada a ser percorrida. Desnecessário dizer que a ideia de um relacionamento equilibrado e respeitoso fica comprometida.

Quando a abordagem se torna intrusiva

Apresentadas como técnicas de flerte ou para aumentar a autoconfiança, essas práticas podem, na verdade, ser problemáticas. Abordar mulheres repetidamente na rua, sem levar em consideração o consentimento ou o desconforto delas, pode rapidamente se tornar invasivo. Para muitas, isso equivale a uma forma de assédio cotidiano.

Esse tipo de comportamento contribui para a normalização de interações não solicitadas em espaços onde todos deveriam poder se movimentar livremente, sem pressão ou insistência. De uma perspectiva de aceitação corporal e respeito, isso destaca um ponto essencial: toda pessoa merece ter seu espaço, seu corpo e seus limites respeitados, sem negociação.

"Treinadores" com discursos bem ensaiados

Paralelamente a essas práticas, também existem criadores de conteúdo que se apresentam como especialistas em histórias de amor ou relacionamentos. A promessa deles? Ensinar você a "ter sucesso" em suas interações. O método? Geralmente baseado em técnicas, roteiros ou estratégias a serem aplicadas.

Por trás desse aparente foco no desenvolvimento pessoal, as mensagens transmitidas são, por vezes, problemáticas. As mulheres podem ser descritas de forma muito generalizada, como se todas respondessem aos mesmos mecanismos. As histórias de amor tornam-se, então, sistemas a serem decifrados, em vez de trocas humanas construídas sobre a escuta, o respeito e o consentimento.

Uma competição entre homens

Nessas comunidades, as interações com mulheres também são percebidas como uma forma de competição masculina. As "performances" são comparadas, analisadas e, às vezes, até celebradas publicamente. Isso cria uma pressão implícita: provar o próprio valor por meio da capacidade de atrair a atenção feminina.

Esse tipo de dinâmica pode levar a uma visão bastante rígida de masculinidade, onde a validação externa se torna central. Por outro lado, relacionamentos saudáveis são baseados na autenticidade, no respeito mútuo e na liberdade de ser si mesmo, sem a pressão de ter que corresponder às expectativas.

Um fenômeno que revela as tensões atuais.

O surgimento das "filoginas" faz parte de um contexto mais amplo. A tendência em direção a uma maior igualdade de gênero está desafiando certas normas tradicionais. Em resposta, algumas comunidades reagem com afastamento ou protesto, por vezes caricaturando as relações entre homens e mulheres.

Em última análise, por trás desse termo lisonjeiro, esconde-se uma realidade mais complexa. As "filoginas" ilustram as potenciais armadilhas quando os relacionamentos humanos são reduzidos a estratégias ou desempenho. E nos lembram implicitamente de uma ideia crucial: relacionamentos gratificantes são construídos sobre o respeito, o consentimento e o reconhecimento de cada indivíduo em toda a sua singularidade.