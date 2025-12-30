E se ter "amigos demais" nem sempre fosse sinônimo de felicidade? O que diz a ciência?

Você consegue contar seus amigos nos dedos de uma mão? Isso é um bom sinal! É melhor ter alguns amigos próximos e presentes do que vinte amigos que te abandonam com mais frequência do que te estendem a mão. A ciência confirma essa teoria de que "menos é mais" em amizades. Então, se seu grupo de amigos diminuiu drasticamente desde o ensino fundamental, não se sinta culpado.

Ter "amigos demais" não faz bem para a saúde.

Durante a adolescência, ter muitos amigos é quase um sinal de fama, um critério de popularidade. Você quer encontrar seu lugar em um grupo, ter a mesa do almoço cheia, participar de passeios em grupo e satisfazer esse profundo desejo de pertencer. Como resultado, você tem tantos amigos que acaba confundindo os nomes deles. Amizades se formam e se desfazem . Quanto mais os anos passam, menos amigos você tem na sua agenda. Aqueles antigos camaradas com quem você compartilhou risadas e inúmeras primeiras vezes se tornam meros estranhos.

Fique tranquilo, se você perdeu todos os seus antigos amigos ao longo do caminho e só manteve alguns, isso não significa que você seja uma pessoa ultrapassada ou sem amor. Pelo contrário, a qualidade das amizades vale mais do que a quantidade. Se tivesse que escolher, certamente preferiria ter dois ou três amigos para quem ligar a qualquer hora da noite do que um grupo de amigos que cortam o contato assim que você precisa de ajuda.

Ter muitos amigos pode parecer um luxo durante a puberdade, até mesmo um rito de passagem, mas sua saúde mental sofre silenciosamente. É o que demonstra um estudo realizado por pesquisadores americanos com 169 adolescentes entre 15 e 25 anos. Essas amizades, além de superficiais e frágeis, sobrecarregam mais do que enriquecem.

Estresse, isolamento e falta de confiança compõem o contexto.

Os resultados deste estudo não são surpreendentes. Pessoas com poucos amigos são mais realizadas e felizes, enquanto aquelas com muitos amigos são mais propensas ao estresse, à ansiedade e a problemas de autoestima. Paradoxalmente, quanto mais pessoas você tem ao seu redor, menos apoio você sente. Você pode já ter experimentado essa sensação desagradável no passado: a impressão de ser como uma gota d'água insignificante no oceano.

Você tem pessoas ao seu redor e vários ombros para se apoiar, mas sente a solidão amplificada. E, geralmente, não há proximidade emocional, apenas conexões superficiais. Por outro lado, quando você tem apenas três ou quatro amigos, a química é mais forte e palpável. Esses são os amigos que te levantam quando você está no fundo do poço, que te entendem em silêncio e que seguram seu cabelo depois de uma noite de bebedeira. De acordo com outro estudo, conduzido por Robin Dunhar, uma psicóloga americana, o número 5 é considerado de sorte nas amizades. Algo para se pensar.

Saber a hora de dizer basta quando a amizade se torna um fardo.

Às vezes, amizades que antes eram fonte de alegria e apoio gradualmente se tornam um fardo. Quando as trocas são desequilibradas, quando você dá mais do que recebe, ou quando o relacionamento gera mais estresse do que conforto, você tem o direito (e até a necessidade) de criar alguma distância. Reconhecer esse desconforto não é egoísmo nem crueldade: muitas vezes é o primeiro passo para um relacionamento mais saudável, tanto com os outros quanto consigo mesmo.

Saber a hora de parar não significa necessariamente um rompimento repentino. Você pode começar estabelecendo limites claros, enviando menos mensagens ou planejando uma conversa sincera sobre seus sentimentos. Preservar seu equilíbrio emocional é essencial: uma amizade nunca deve ser um fardo, mas sim um espaço de respeito, liberdade e gentileza mútua.

Cerque-se de amigos que recarregam suas energias em vez de drená-las. Amizades verdadeiras não devem ser desgastantes, mas sim estimulantes e alegres. Sua resolução de Ano Novo? Dê uma limpada no seu círculo de amizades .