Oferecer flores a um homem: por que esse gesto deveria ser mais comum?

O único dia em que os homens recebem flores é no funeral. Um fato triste destacado em um estudo recente. As flores, frequentemente oferecidas como um presente feminino, parecem não ser compatíveis com os códigos de masculinidade impostos. Para o Dia dos Pais, é hora de trocar a caixa de ferramentas estereotipada por um belo buquê. Uma oportunidade para cultivar uma nova e carinhosa tradição e enterrar a era da masculinidade tóxica.

Quando os homens só recebem flores em seus funerais.

Enquanto as mulheres não precisam de uma ocasião especial para receber buquês com palavras gentis em suas portas, os homens recebem flores com a inscrição "descanse em paz" ou "meus sinceros pensamentos". Eles já não estão mais neste mundo para recebê-las e se maravilhar com sua beleza. Os únicos arranjos florais dedicados a eles se limitam a crisântemos e vasos funerários com faixas que simbolizam uma ascensão ao céu.

Segundo uma pesquisa realizada por um serviço de entrega de flores, 88% dos homens recebem seu primeiro buquê no próprio funeral. Os demais só veem um na aposentadoria ou durante uma internação hospitalar. Arranjos florais cuidadosamente elaborados são colocados sobre lápides de granito, mas raramente são deixados sobre a mesa da cozinha, como lembranças efêmeras do nosso amor.

Por que esperar até a morte de um homem para fazer essa declaração bucólica? Certamente porque, no imaginário coletivo, as flores personificam fragilidade, delicadeza e sensibilidade — os próprios antônimos de virilidade . As flores são a ilustração tangível do romance, acariciadas nas palmas das mãos de jovens cavalheiros e oferecidas como um silencioso "eu te amo" às mulheres de suas vidas.

Embora os homens frequentem floriculturas para mimar suas namoradas ou mães, quase nunca recebem nada em troca. Em vez disso, costumam ganhar garrafas personalizadas com seus nomes, kits de cerveja artesanal ou ferramentas de bricolagem. Esses presentes comuns estão mais de acordo com as expectativas da sociedade do que uma profusão de rosas ou um arranjo de flores silvestres.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por THE YOUTH CLUB (@_youthclub)

Chegou a hora de acabar com as normas de gênero ultrapassadas.

No Dia dos Namorados ou em outras ocasiões especiais, os homens disputam espaço na floricultura, e essas imagens despertam olhares ternos. Ver um homem passeando com um buquê a tiracolo, o campo de visão obscurecido por uma profusão de folhas, é quase como algo saído de um romance cavalheiresco. Em filmes e anúncios românticos, as flores sempre vêm de homens, como se eles não pudessem ser os destinatários. O único prêmio de consolação para os homens são algumas mudas para plantar no jardim ou ervas aromáticas para a janela. Os buquês, por outro lado, só chegam às suas mãos para acabar nas mãos de outra pessoa.

Numa época em que as mulheres se ajoelham para pedir em casamento e as filhas presenteiam os pais com tratamentos de spa ou faciais, os papéis estão se invertendo, lenta mas seguramente. Dar flores a um homem em vez de um kit de barbear ou da sempre presente motosserra não é apenas uma forma de expressar afeto na linguagem das plantas. Trata-se também de cultivar uma masculinidade mais pacífica e menos brutal. Trata-se também de desenterrar emoções anteriormente enterradas sob uma montanha de "seja forte" e "não chore".

E, ao contrário do que afirmam os fóruns obscuros da manosfera, as flores não são "apenas para os fracos". De acordo com um estudo da Universidade Rutgers, homens que recebem flores "demonstram maior sociabilidade e felicidade". Longe de serem um veneno que entorpece o poder masculino, as flores são, pelo contrário, uma fonte inesgotável de bem-estar. Elas espalham alegria por onde passam.

Um dom que cria raízes nas mãos de estrelas masculinas.

Enquanto as mulheres expressam abertamente seu desejo por pétalas e não hesitam em apontar quando seus vasos estão vazios, os homens permanecem mais reservados. Para eles, ainda é um assunto delicado. Felizmente, figuras públicas estão abrindo caminho, com os braços carregados de hastes e os rostos escondidos atrás de tufos de folhas que lembram uma selva. Jeremy Allen White, o icônico ator da série "The Bear", foi o principal instigador desse movimento progressista, o emblema dessa reapropriação floral.

Fotografado em março de 2024 com um enorme buquê de flores silvestres sobre o ombro e outro em uma cesta escocesa, ele conquistou espontaneamente o coração das espectadoras, que aplaudiram a imagem, a antítese do bad boy emocionalmente indecifrável. Essa foto espontânea revela um tipo diferente de masculinidade, menos controlada, mais flexível . É fácil imaginar o futuro dessas flores: arranjadas em um vaso, elas ocuparão lugar de destaque entre os pratos caseiros. Ser homem e exibir flores é dizer ao mundo: "Rejeito as antigas crenças patriarcais" e "Encontro prazer em outras coisas além de uma cerveja".

O ícone do rock Bruce Springsteen, por sua vez, presenteou Shane MacGowan, vocalista do The Pogues, com um buquê de rosas brancas. Prova de que até os metaleiros de jaqueta de couro quebram a tradição e trocam flores em vez de garrafas de bebidas com 60% de teor alcoólico.

Oferecer flores a um homem ainda não é o comum. No entanto, os homens estão tomando a iniciativa e sucumbindo ao charme das peônias, girassóis e lírios expostos nas vitrines. De acordo com uma pesquisa de 2021 da Fundação Holandesa de Flores e Plantas, 22% dos homens compram flores para si mesmos todos os meses.