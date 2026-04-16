A primavera de 2026 marca uma verdadeira revolução no mundo das malas de viagem femininas. Os acessórios deixam de ser apenas complementos de um look e tornam-se o elemento central, o ponto focal em torno do qual tudo se organiza.

A temporada marca um forte retorno às linhas arquitetônicas , materiais autênticos e detalhes característicos. A cor Cloud Dancer da Pantone , um branco vaporoso e sereno, define o tom para um minimalismo luminoso.

Elegância, conforto, funcionalidade e expressão individual se unem em designs criados para todos os tipos de corpo.

Sacolas de lona e couro trançado: os materiais-chave para a primavera de 2026.

Após várias temporadas dominadas pelo couro liso , a bolsa tote de lona está fazendo um retorno triunfal na primavera-verão de 2026. Este modelo espaçoso alcança o equilíbrio perfeito entre o casual e o sofisticado.

Seu volume generoso atende à necessidade de praticidade sem jamais sacrificar o estilo, tornando-a uma bolsa de viagem ideal para mulheres que desejam carregar tudo com elegância.

A influência de Carolyn Bessette-Kennedy , celebrada na série American Love Story , catapultou a bolsa de mão com alça de fita ao status de ícone. As buscas por essa tendência aumentaram mais de 5.000% no Google em doze meses.

As bolsas maxi XXL confirmam essa tendência, principalmente nas marcas Chanel e Stella McCartney, disponíveis em couro ou camurça para a temporada.

O couro trançado surge como outro material essencial para a primavera. O trançado Intrecciato da Bottega Veneta, que celebrou seu 50º aniversário em 2025, personifica perfeitamente essa tendência artesanal.

Esse motivo pode ser encontrado na Fendi e na Calvin Klein, em versões modernas e gráficas. O vime dá lugar ao couro trançado, oferecendo uma variedade maior de cores e formatos.

A sacola de algodão L Jour da Lancel ilustra perfeitamente essa tendência. A coleção Lancaster, por sua vez, oferece bolsas de algodão trançado a partir de € 99 e bolsas Mini Osier até € 139, para um visual artesanal e acessível.

A bolsa de boliche alongada e a bolsa estruturada em formato de caixa: as silhuetas arquitetônicas da estação.

A bolsa de boliche alongada, apelidada de "bolsa dachshund" , está se consolidando como a silhueta principal da primavera de 2026. Suas linhas finas, estruturadas e equilibradas conferem uma dimensão arquitetônica imediatamente reconhecível.

Alonga a silhueta, refina a postura e moderniza instantaneamente um look minimalista. Usada sobre o ombro, junto ao corpo, estrutura um blazer fluido, adiciona dinamismo a calças jeans de corte reto ou eleva um vestido leve.

A bolsa Looong da Longchamp personifica perfeitamente essa tendência do boliche. Esse estilo de bolsa cilíndrica também pode ser encontrado na Jil Sander, Prada e Coach, em versões compactas e fáceis de transportar.

Esse estilo combina perfeitamente com calças jeans de corte reto, criando um visual gráfico e harmonioso.

A bolsa estruturada em formato de caixa marca um retorno deliberado às linhas limpas e rígidas após várias temporadas de volumes mais suaves. Seus ângulos retos e forma geométrica agradam pelo equilíbrio entre modernidade e sofisticação de alta costura.

Compacta, porém impactante, ela emoldura a silhueta e se torna o ponto focal de um look simples. Pode ser carregada na mão ou no ombro, dependendo da sua preferência.

A bolsa Milano Trésor da Lancaster ilustra perfeitamente essa tendência, disponível por 139 euros no tamanho pequeno e 169 euros no tamanho padrão, nas cores marrom, preto, verde escuro e cores vibrantes.

Bordô, Cloud Dancer e verde floresta: o triunfo das cores vibrantes.

A paleta de cores para a primavera de 2026 baseia-se em contrastes marcantes.

Cloud Dancer, um branco vaporoso escolhido como a cor do ano pela Pantone , infunde uma serenidade minimalista em todos os looks.

O tom bordô em couro liso ou brilhante destaca-se como uma alternativa tão elegante quanto o preto clássico, com profundidade visual imediata.

Cor Material relacionado Estilo recomendado Dançarina das Nuvens Couro liso Minimalista, com cara de verão. Bordéus Couro brilhante Elegante, atemporal Verde floresta Camurça Boêmio, natural Fúcsia / Azul Petróleo Couro macio Ousado, colorido

A explosão de cores vibrantes caracteriza totalmente o ano de 2026. Vermelhos profundos, azuis elétricos e verdes esmeralda marcam presença nas coleções, frequentemente equilibrados por detalhes neutros em bege ou camelo.

O verde-floresta, o cáqui e o verde-oliva destacam-se como cores fortes da estação.

A bolsa City da Balenciaga retorna em novas cores, do fúcsia ao azul petróleo. A coleção Lancaster Primavera/Verão 2026 oferece uma paleta completa: bege, branco, azul, cinza, amarelo, marrom, preto, laranja, rosa, vermelho e verde.

Preto, bege e camelo continuam sendo opções seguras para viajantes mulheres que valorizam a versatilidade.

O lenço com nó e os enfeites: os detalhes característicos que transformam a bolsa.

A personalização é fundamental nas tendências de 2026. Pingentes, lenços e diversos ornamentos permitem reinventar uma mala de viagem sem precisar trocá-la.

O lenço amarrado na alça está se consolidando como o detalhe marcante da estação, capaz de transformar um acessório clássico em uma peça de destaque. Ele adiciona contraste, cor e movimento, permitindo que a bolsa evolua com as estações do ano.

Ela é amarrada ao cabo ou deixada flutuando livremente, dependendo do humor.

O modelo Signature de Karl Lagerfeld, com lenço integrado, destaca-se como a bolsa mais desejada da temporada.

Apresentada como uma pequena cesta que lembra uma bolsa de praia , ela combina leveza e frescor de verão com sofisticação. A decoração da bolsa dá um passo além em 2026: agora ela cobre todo o modelo.

A bolsa Baguette da Fendi inteiramente cravejada de pérolas.

Bolsas Dries Van Noten adornadas com strass e fios coloridos.

Detalhes principais: conchas laqueadas, mini pingentes, pompons e strass.

Na Valentino, Alessandro Michele oferece modelos bordados com pérolas e decorados com franjas de algodão e cordões com borlas.

Esses detalhes marcantes permitem que você personalize uma mala de viagem de acordo com sua própria personalidade.

Camurça, franjas e pele sintética: o retorno dos materiais sensoriais para viagens com estilo.

Camurça e materiais similares estão surgindo como itens indispensáveis nesta temporada.

Sua textura macia e refinada adiciona um toque de elegância a qualquer look, do dia a dia a ocasiões especiais. Cores naturais como marrom, camelo e verde-floresta dominam as coleções de camurça deste ano.

As franjas estão de volta em uma versão sofisticada e refinada , adicionando movimento sem comprometer a silhueta. A bolsa de couro Etrier Country com franjas ilustra perfeitamente esse estilo boho chic.

Na Isabel Marant, franjas pendem em profusão em bolsas de couro, enquanto a Nellcôte da Valentino, adornada com longas franjas e fotografada em Anne Hathaway durante as filmagens de O Diabo Veste Prada 2 , incorpora essa estética dos anos 1960 revisitada para 2026.

Matéria Característica Prêmio Lancaster Suécia / Veado Textura macia, cores naturais A partir de 189 € Camurça Leve e versátil. Coleção de camurça KBA Pele sintética Sensorial, ousado Clutch rosa da Bottega Veneta

A pele sintética está se consolidando como uma grande tendência , aparecendo em minibolsas, bolsas de ombro e carteiras de mão. Marrom, bege e preto são as cores dominantes, com uma exceção notável da Bottega Veneta: uma carteira de mão rosa vibrante.

A coleção Lancaster oferece bolsas de boliche em camurça a partir de 189 euros e os modelos KBA em camurça, que combinam praticidade e elegância em viagens.

A cesta estruturada e a mala ampla: formatos surpreendentes que estão ganhando espaço no mundo das bagagens.

A cesta de formato levemente oval está voltando com tudo na primavera de 2026. Mais chique e estruturada do que as cestas de compras tradicionais, ela se inspira no estilo dos anos 70.

Sua silhueta arredondada é atraente graças ao equilíbrio entre o rústico e o refinado. As bolsas Mini Osier da Lancaster, feitas de vime com acabamento em couro e disponíveis entre €79 e €139, personificam perfeitamente essa tendência.

As bolsas KBA Marinière Osier, oferecidas a 135 euros, completam esta prática oferta de verão.

A tendência das bolsas abertas surpreende pela sua ousadia . Adeus aos fechos e aos compartimentos hermeticamente fechados: a Fendi reinventou a sua Peekaboo, permitindo que ela se incline para abrir e revelar o seu conteúdo.

Na Chanel, a bolsa 2.55 foi reinventada em couro macio e desconstruído por Matthieu Blazy, revelando um pouco do seu forro. Essas formas originais adicionam um toque de ousadia à bagagem de qualquer viajante com estilo.

Bolsas modulares com alças ajustáveis

Bolsos removíveis e compartimentos com zíper.

Formas retangulares, quadradas ou cilíndricas para otimizar a capacidade.

Modelos icônicos revisitados: quando as principais casas de moda reinventam seus clássicos para a primavera.

As principais casas de moda revisitaram seus designs icônicos dos anos 2000 para as coleções de primavera de 2026. O cinema desempenha um papel fundamental nesse movimento nostálgico: filmes como American Love Story e O Diabo Veste Prada 2 trouxeram silhuetas icônicas de volta aos holofotes.

A bolsa 24H de Gérard Darel, lançada em 2003, está de volta aos corredores das escolas. A bolsa City da Balenciaga, desenhada por Nicolas Ghesquière e popularizada por Kate Moss, renasce sob a direção de Pierpaolo Piccioli em novas e vibrantes cores.

A Baguette cravejada de pérolas da Fendi e a 2.55 da Chanel, redesenhada por Matthieu Blazy, personificam essa tendência vintage repaginada. Enquanto isso, Jonathan Anderson reinventou o guarda-roupa feminino da Dior para a primavera de 2026, trazendo uma nova perspectiva a códigos atemporais.

Linha Lancaster Tipo de bolsa Preço indicativo Tesouro de Milão Saco estruturado tipo caixa €139 – €169 Toro Hopper / Toro Grace Bolsa de transporte em couro de touro €295 – €379 Amor básico Bolsa de ombro €79 – €110 Sierra Haus Bolsa de ombro €219 – €299

A coleção primavera-verão 2026 da Lancaster representa uma alternativa acessível e elegante, com 73 produtos divididos em bolsas, pequenos artigos de couro e acessórios.

Marcas como Donna Hopper, Milano Trésor ou Toro Grace permitem que toda mulher viaje com um visual impecável, seja qual for o seu estilo.