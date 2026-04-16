A primavera de 2026 marca uma verdadeira revolução no mundo das malas de viagem femininas. Os acessórios deixam de ser apenas complementos de um look e tornam-se o elemento central, o ponto focal em torno do qual tudo se organiza.
A temporada marca um forte retorno às linhas arquitetônicas , materiais autênticos e detalhes característicos. A cor Cloud Dancer da Pantone , um branco vaporoso e sereno, define o tom para um minimalismo luminoso.
Elegância, conforto, funcionalidade e expressão individual se unem em designs criados para todos os tipos de corpo.
Sacolas de lona e couro trançado: os materiais-chave para a primavera de 2026.
Após várias temporadas dominadas pelo couro liso , a bolsa tote de lona está fazendo um retorno triunfal na primavera-verão de 2026. Este modelo espaçoso alcança o equilíbrio perfeito entre o casual e o sofisticado.
Seu volume generoso atende à necessidade de praticidade sem jamais sacrificar o estilo, tornando-a uma bolsa de viagem ideal para mulheres que desejam carregar tudo com elegância.
A influência de Carolyn Bessette-Kennedy , celebrada na série American Love Story , catapultou a bolsa de mão com alça de fita ao status de ícone. As buscas por essa tendência aumentaram mais de 5.000% no Google em doze meses.
As bolsas maxi XXL confirmam essa tendência, principalmente nas marcas Chanel e Stella McCartney, disponíveis em couro ou camurça para a temporada.
O couro trançado surge como outro material essencial para a primavera. O trançado Intrecciato da Bottega Veneta, que celebrou seu 50º aniversário em 2025, personifica perfeitamente essa tendência artesanal.
Esse motivo pode ser encontrado na Fendi e na Calvin Klein, em versões modernas e gráficas. O vime dá lugar ao couro trançado, oferecendo uma variedade maior de cores e formatos.
A sacola de algodão L Jour da Lancel ilustra perfeitamente essa tendência. A coleção Lancaster, por sua vez, oferece bolsas de algodão trançado a partir de € 99 e bolsas Mini Osier até € 139, para um visual artesanal e acessível.
A bolsa de boliche alongada e a bolsa estruturada em formato de caixa: as silhuetas arquitetônicas da estação.
A bolsa de boliche alongada, apelidada de "bolsa dachshund" , está se consolidando como a silhueta principal da primavera de 2026. Suas linhas finas, estruturadas e equilibradas conferem uma dimensão arquitetônica imediatamente reconhecível.
Alonga a silhueta, refina a postura e moderniza instantaneamente um look minimalista. Usada sobre o ombro, junto ao corpo, estrutura um blazer fluido, adiciona dinamismo a calças jeans de corte reto ou eleva um vestido leve.
A bolsa Looong da Longchamp personifica perfeitamente essa tendência do boliche. Esse estilo de bolsa cilíndrica também pode ser encontrado na Jil Sander, Prada e Coach, em versões compactas e fáceis de transportar.
Esse estilo combina perfeitamente com calças jeans de corte reto, criando um visual gráfico e harmonioso.
A bolsa estruturada em formato de caixa marca um retorno deliberado às linhas limpas e rígidas após várias temporadas de volumes mais suaves. Seus ângulos retos e forma geométrica agradam pelo equilíbrio entre modernidade e sofisticação de alta costura.
Compacta, porém impactante, ela emoldura a silhueta e se torna o ponto focal de um look simples. Pode ser carregada na mão ou no ombro, dependendo da sua preferência.
A bolsa Milano Trésor da Lancaster ilustra perfeitamente essa tendência, disponível por 139 euros no tamanho pequeno e 169 euros no tamanho padrão, nas cores marrom, preto, verde escuro e cores vibrantes.
Bordô, Cloud Dancer e verde floresta: o triunfo das cores vibrantes.
A paleta de cores para a primavera de 2026 baseia-se em contrastes marcantes.
Cloud Dancer, um branco vaporoso escolhido como a cor do ano pela Pantone , infunde uma serenidade minimalista em todos os looks.
O tom bordô em couro liso ou brilhante destaca-se como uma alternativa tão elegante quanto o preto clássico, com profundidade visual imediata.
|Cor
|Material relacionado
|Estilo recomendado
|Dançarina das Nuvens
|Couro liso
|Minimalista, com cara de verão.
|Bordéus
|Couro brilhante
|Elegante, atemporal
|Verde floresta
|Camurça
|Boêmio, natural
|Fúcsia / Azul Petróleo
|Couro macio
|Ousado, colorido
A explosão de cores vibrantes caracteriza totalmente o ano de 2026. Vermelhos profundos, azuis elétricos e verdes esmeralda marcam presença nas coleções, frequentemente equilibrados por detalhes neutros em bege ou camelo.
O verde-floresta, o cáqui e o verde-oliva destacam-se como cores fortes da estação.
A bolsa City da Balenciaga retorna em novas cores, do fúcsia ao azul petróleo. A coleção Lancaster Primavera/Verão 2026 oferece uma paleta completa: bege, branco, azul, cinza, amarelo, marrom, preto, laranja, rosa, vermelho e verde.
Preto, bege e camelo continuam sendo opções seguras para viajantes mulheres que valorizam a versatilidade.
O lenço com nó e os enfeites: os detalhes característicos que transformam a bolsa.
A personalização é fundamental nas tendências de 2026. Pingentes, lenços e diversos ornamentos permitem reinventar uma mala de viagem sem precisar trocá-la.
O lenço amarrado na alça está se consolidando como o detalhe marcante da estação, capaz de transformar um acessório clássico em uma peça de destaque. Ele adiciona contraste, cor e movimento, permitindo que a bolsa evolua com as estações do ano.
Ela é amarrada ao cabo ou deixada flutuando livremente, dependendo do humor.
O modelo Signature de Karl Lagerfeld, com lenço integrado, destaca-se como a bolsa mais desejada da temporada.
Apresentada como uma pequena cesta que lembra uma bolsa de praia , ela combina leveza e frescor de verão com sofisticação. A decoração da bolsa dá um passo além em 2026: agora ela cobre todo o modelo.
- A bolsa Baguette da Fendi inteiramente cravejada de pérolas.
- Bolsas Dries Van Noten adornadas com strass e fios coloridos.
- Detalhes principais: conchas laqueadas, mini pingentes, pompons e strass.
Na Valentino, Alessandro Michele oferece modelos bordados com pérolas e decorados com franjas de algodão e cordões com borlas.
Esses detalhes marcantes permitem que você personalize uma mala de viagem de acordo com sua própria personalidade.
Camurça, franjas e pele sintética: o retorno dos materiais sensoriais para viagens com estilo.
Camurça e materiais similares estão surgindo como itens indispensáveis nesta temporada.
Sua textura macia e refinada adiciona um toque de elegância a qualquer look, do dia a dia a ocasiões especiais. Cores naturais como marrom, camelo e verde-floresta dominam as coleções de camurça deste ano.
As franjas estão de volta em uma versão sofisticada e refinada , adicionando movimento sem comprometer a silhueta. A bolsa de couro Etrier Country com franjas ilustra perfeitamente esse estilo boho chic.
Na Isabel Marant, franjas pendem em profusão em bolsas de couro, enquanto a Nellcôte da Valentino, adornada com longas franjas e fotografada em Anne Hathaway durante as filmagens de O Diabo Veste Prada 2 , incorpora essa estética dos anos 1960 revisitada para 2026.
|Matéria
|Característica
|Prêmio Lancaster
|Suécia / Veado
|Textura macia, cores naturais
|A partir de 189 €
|Camurça
|Leve e versátil.
|Coleção de camurça KBA
|Pele sintética
|Sensorial, ousado
|Clutch rosa da Bottega Veneta
A pele sintética está se consolidando como uma grande tendência , aparecendo em minibolsas, bolsas de ombro e carteiras de mão. Marrom, bege e preto são as cores dominantes, com uma exceção notável da Bottega Veneta: uma carteira de mão rosa vibrante.
A coleção Lancaster oferece bolsas de boliche em camurça a partir de 189 euros e os modelos KBA em camurça, que combinam praticidade e elegância em viagens.
A cesta estruturada e a mala ampla: formatos surpreendentes que estão ganhando espaço no mundo das bagagens.
A cesta de formato levemente oval está voltando com tudo na primavera de 2026. Mais chique e estruturada do que as cestas de compras tradicionais, ela se inspira no estilo dos anos 70.
Sua silhueta arredondada é atraente graças ao equilíbrio entre o rústico e o refinado. As bolsas Mini Osier da Lancaster, feitas de vime com acabamento em couro e disponíveis entre €79 e €139, personificam perfeitamente essa tendência.
As bolsas KBA Marinière Osier, oferecidas a 135 euros, completam esta prática oferta de verão.
A tendência das bolsas abertas surpreende pela sua ousadia . Adeus aos fechos e aos compartimentos hermeticamente fechados: a Fendi reinventou a sua Peekaboo, permitindo que ela se incline para abrir e revelar o seu conteúdo.
Na Chanel, a bolsa 2.55 foi reinventada em couro macio e desconstruído por Matthieu Blazy, revelando um pouco do seu forro. Essas formas originais adicionam um toque de ousadia à bagagem de qualquer viajante com estilo.
- Bolsas modulares com alças ajustáveis
- Bolsos removíveis e compartimentos com zíper.
- Formas retangulares, quadradas ou cilíndricas para otimizar a capacidade.
Modelos icônicos revisitados: quando as principais casas de moda reinventam seus clássicos para a primavera.
As principais casas de moda revisitaram seus designs icônicos dos anos 2000 para as coleções de primavera de 2026. O cinema desempenha um papel fundamental nesse movimento nostálgico: filmes como American Love Story e O Diabo Veste Prada 2 trouxeram silhuetas icônicas de volta aos holofotes.
A bolsa 24H de Gérard Darel, lançada em 2003, está de volta aos corredores das escolas. A bolsa City da Balenciaga, desenhada por Nicolas Ghesquière e popularizada por Kate Moss, renasce sob a direção de Pierpaolo Piccioli em novas e vibrantes cores.
A Baguette cravejada de pérolas da Fendi e a 2.55 da Chanel, redesenhada por Matthieu Blazy, personificam essa tendência vintage repaginada. Enquanto isso, Jonathan Anderson reinventou o guarda-roupa feminino da Dior para a primavera de 2026, trazendo uma nova perspectiva a códigos atemporais.
|Linha Lancaster
|Tipo de bolsa
|Preço indicativo
|Tesouro de Milão
|Saco estruturado tipo caixa
|€139 – €169
|Toro Hopper / Toro Grace
|Bolsa de transporte em couro de touro
|€295 – €379
|Amor básico
|Bolsa de ombro
|€79 – €110
|Sierra Haus
|Bolsa de ombro
|€219 – €299
A coleção primavera-verão 2026 da Lancaster representa uma alternativa acessível e elegante, com 73 produtos divididos em bolsas, pequenos artigos de couro e acessórios.
Marcas como Donna Hopper, Milano Trésor ou Toro Grace permitem que toda mulher viaje com um visual impecável, seja qual for o seu estilo.
- Escolha um formato estruturado, como uma caixa ou uma bola de boliche, para um visual marcante e gráfico.
- Para um toque artesanal, opte por um material natural como camurça ou couro trançado.
- Personalize com um lenço ou enfeites que reflitam sua personalidade.