Cette approche surprenante aide enfin à décrocher du tabac

Arrêter de fumer, plus facile à dire qu’à faire ? Pas si l’on comprend enfin les vraies racines de la dépendance. Une experte explique pourquoi certaines personnes ne parviennent pas à se sevrer et ce qui peut vraiment faire la différence.

Une addiction plus complexe qu’on ne le croit

Beaucoup pensent que la difficulté à arrêter de fumer vient uniquement de la nicotine (ou de la volonté). Comme le rappelle le Dr Vanessa Marco-Botti, médecin généraliste, l’addiction au tabac repose sur 3 piliers : chimique, psychologique et comportemental.

Autrement dit, la cigarette n’est pas seulement un produit addictif. Elle devient un élément de réconfort, un réflexe social, un rituel quotidien. Et c’est en agissant sur ces 3 dimensions qu’on peut enfin envisager un sevrage réussi.

La dépendance chimique : la puissance de la nicotine

Première composante : la dépendance physique à la nicotine. Cette molécule stimule le circuit de la récompense dans le cerveau en seulement 19 secondes. Sensation de plaisir, de concentration, relaxation : le cerveau en redemande. C’est un « effet boost » à la fois rapide et trompeur.

Pour contrer ce mécanisme, les substituts nicotiniques (patchs, gommes, pastilles, sprays ou vapoteuses) sont une solution reconnue, y compris pour les femmes enceintes ou les personnes malades. Ils permettent de réduire les symptômes de sevrage tout en maintenant un apport contrôlé de nicotine.

Le lien psychologique : quand fumer calme une émotion

Deuxième facteur : la dépendance psychologique. La cigarette devient un appui face au stress, à la nervosité ou à la solitude. Elle est associée à des situations réconfortantes : pause au travail, soirée entre amis, attente d’un rendez-vous…

« La cigarette devient un réflexe associé à des émotions ou des situations, même si ce lien est illusoire », explique le Dr Marco-Botti. En travaillant sur ces déclencheurs émotionnels, on apprend à les remplacer par d’autres stratégies : respiration, sport, routine de relaxation…

Le poids des habitudes : quand fumer devient un automatisme

Troisième pilier : la dépendance comportementale. Le geste de fumer s’ancre dans le quotidien, souvent à heures fixes. Le café du matin, la clope en voiture, la pause au travail : autant de moments répétés qui créent un automatisme.

Briser ces rituels demande de les remplacer par de nouveaux repères : changer son itinéraire, boire un verre d’eau au lieu d’un café, sortir sans emporter son paquet. L’objectif ? Déstabiliser les automatismes pour reprendre le contrôle de ses gestes.

Des solutions personnalisées pour se libérer

La bonne nouvelle, c’est que plus d’un fumeur sur deux parvient à arrêter en bénéficiant d’un accompagnement adapté, selon l’INPES. Le Dr Marco-Botti recommande plusieurs outils efficaces :

Les substituts nicotiniques, pour la gestion physique

L’hypnose ou l’acupuncture, pour reprogrammer les schémas psychiques

Le suivi par un tabacologue, pour un accompagnement sur mesure

Elle rappelle que la volonté doit venir du fumeur lui-même : « Le déclic ne peut être imposé. C’est une prise de conscience personnelle. ». Enfin, le Dr Marco-Botti insiste sur l’importance d’un plan d’action clair : choisir une date d’arrêt, s’entourer de proches bienveillants, accepter les difficultés. Et surtout, ne pas culpabiliser en cas de rechute.

Chaque tentative est un pas de plus vers l’arrêt définitif. Car au fond, ce n’est pas l’absence de cigarette qui fait la victoire, mais la reconquête de sa liberté. Le but n’est pas d’arrêter d’un coup mais d’y aller progressivement et de mieux comprendre ce qui vous rend accro.