Les centenaires auraient 5 habitudes quotidienne : voici lesquelles

Vivre longtemps et en bonne santé : un rêve pour beaucoup, une réalité pour certain·e·s. Les centenaires, ces personnes ayant franchi le cap des 100 ans, intriguent par leur longévité et leur vitalité. Mais quel est leur secret ? Voici les cinq habitudes qu’iels pratiqueraient au quotidien pour vivre pleinement leur vie.

1. Une attitude positive face à la vie

Vous avez remarqué à quel point les centenaires dégagent une aura zen et joyeuse ? Ce n’est pas un hasard. Une attitude positive face à la vie est un des piliers de leur longévité. Les centenaires adoptent une philosophie de vie empreinte de gratitude et de résilience. Iels savent gérer le stress, acceptent les hauts et les bas de l’existence et se concentrent sur ce qu’iels peuvent contrôler. Cette mentalité joue un rôle clé sur leur santé mentale et physique, réduisant souvent les inflammations chroniques causées par le stress prolongé.

2. Une vie sociale riche

Les centenaires sont loin d’être des ermites reclus dans leurs montagnes. Au contraire, iels sont entouré·e·s d’ami·e·s, de famille etc. Pourquoi ? Parce que les interactions sociales nourrissent le cerveau et l’âme. C’est prouvé : une vie sociale active réduit le stress, améliore la santé mentale et, tenez-vous bien, prolonge l’espérance de vie. Vous n’avez pas besoin d’un cercle social énorme pour en tirer les bénéfices. Quelques relations sincères et solides suffisent, car l’isolement est souvent associé à une diminution de l’espérance de vie.

3. Une activité physique régulière

Les centenaires bougent, et pas qu’un peu ! Mais attention, inutile de viser un marathon. Pour elles/eux, l’essentiel est de rester actif·ve au quotidien. Marche, jardinage, danse, yoga… tout est bon pour faire bouger le corps et lubrifier les articulations. En plus de renforcer les muscles et d’améliorer la circulation, l’activité physique stimule aussi la production d’endorphines, alias les hormones du bonheur.

4. Une alimentation équilibrée sans excès

Les centenaires mangent de tout, mais en quantité raisonnable. Iels ne se privent pas pour autant : un petit carré de chocolat ou un verre de vin, c’est bien sûr permis (et même conseillé pour le moral !). La clé, c’est l’écoute de son corps. Les centenaires adoptent souvent une alimentation simple et naturelle, en privilégiant les fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres. Iels consomment peu de produits transformés.

Par exemple, dans les Zones Bleues, ces régions où la longévité est exceptionnelle (comme Okinawa au Japon ou Sardaigne en Italie), les habitant·e·s mangent modérément et intègrent des aliments riches en nutriments, comme les noix, les haricots ou le poisson.

5. Un sommeil réparateur

Dormir comme un bébé, c’est le rêve, non ? Pour les centenaires, ce n’est pas une utopie : c’est leur réalité. Un bon sommeil est essentiel pour recharger les batteries et permettre au corps de se réparer. Cela améliore aussi la mémoire, renforce le système immunitaire et aide à gérer le stress. Les secrets d’un sommeil de qualité ? Une routine régulière (se coucher et se lever à la même heure), une chambre confortable et fraîche, et un rituel apaisant avant de dormir. Exit les écrans avant le coucher !

Vous avez déjà rêvé de souffler votre centième bougie ? Si oui, il est peut-être temps de prendre des notes. Les centenaires, ces véritables machines à traverser le temps, semblent avoir un secret bien gardé : ces cinq habitudes qui leur permettent de vivre longtemps. Alors, pourquoi ne pas s’en inspirer dès aujourd’hui ?