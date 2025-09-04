Ce simple geste de la main pourrait booster vos capacités intellectuelles

Et si la clé pour mieux apprendre se cachait… dans vos mains ? C’est ce que révèle une étude fascinante publiée dans Cognitive Research: Principles and Implications : utiliser des gestes en lien avec ce que l’on veut comprendre améliore significativement nos capacités intellectuelles.

Pourquoi les gestes améliorent-ils la compréhension ?

Selon les chercheuses Barbara Tversky et ses collègues, les gestes « conceptuellement congruents » – c’est-à-dire qui imitent ou symbolisent une action réelle – aident le cerveau à mieux saisir les dynamiques complexes. En clair, faire un geste en parlant d’un concept permettrait de le « vivre » physiquement, facilitant ainsi son intégration.

« Les gestes sont des actions, ils peuvent représenter et ressembler aux idées qu’ils expriment », écrivent les autrices. Résultat : on comprend mieux, on mémorise plus efficacement, et l’on est même capable de mieux reformuler les connaissances acquises.

Un exemple concret ?

Dans leur étude, les chercheuses ont montré à des étudiants deux vidéos expliquant le fonctionnement d’un moteur. Une vidéo incluait des gestes mimant les actions des pièces du moteur ; l’autre se contentait de pointer la structure statique. Les résultats sont frappants : les étudiants exposés aux gestes dynamiques ont mieux retenu l’information, ont su la restituer plus précisément, et ont même inventé leurs propres gestes pour mieux expliquer à leur tour.

Un outil sous-estimé pour apprendre et enseigner

Loin d’être anecdotiques, ces résultats montrent que les gestes ne servent pas qu’à appuyer un discours. Ils sont un véritable prolongement de la pensée. Le cerveau, activé par le mouvement, s’implique davantage dans l’apprentissage. Ce phénomène est d’ailleurs renforcé par les découvertes en neurosciences sur les « neurones miroirs », qui s’activent lorsqu’on voit ou imagine une action.

Comment l’appliquer dans la vie quotidienne ?

Lorsque vous essayez de comprendre un processus complexe (comme remplir une feuille d’impôt ou utiliser un nouvel appareil), mimez les étapes avec vos mains.

En révisant un cours, accompagnez vos explications de gestes qui illustrent ce que vous dites.

Enseignants : intégrez des gestes à vos explications, en particulier pour les notions dynamiques (physique, histoire, biologie, etc.).

Faire un simple geste en parlant d’un concept complexe n’est pas anodin : c’est un moyen direct de mieux apprendre, mémoriser et expliquer. Un petit mouvement de la main peut avoir un grand impact sur vos capacités intellectuelles.