Ces « innocents » gestes sabotent votre cerveau (Harvard confirme)

Forme & bien-être
Fabienne Ba.
Andrea Piacquadio/Pexels

Certaines habitudes apparemment anodines impactent négativement nos capacités cognitives, alerte une étude d’Harvard. Identifier ces gestes peut aider à mieux préserver notre intelligence au quotidien.

Des comportements banals, mais destructeurs pour le cerveau

Selon T. Alexander Puutio, professeur à Harvard, les boissons alcoolisées, le stress chronique et le manque de sommeil figurent parmi les principaux ennemis de notre QI. Ces facteurs perturbent la mémoire, le raisonnement et les facultés de concentration, fragilisant ainsi notre fonctionnement cérébral.

L’ère du multitâche et des distractions permanentes

Le professeur dénonce aussi l’impact des sollicitations incessantes : défiler sans cesse sur les réseaux sociaux, vivre dans une surcharge émotionnelle, être constamment interrompu. Cette exposition aux stimuli brouille notre attention et empêche la réflexion profonde.

Le stress : un voleur insidieux de cognition

Des recherches de Stanford confirment qu’un stress prolongé diminue durablement les capacités intellectuelles. Le cerveau, accaparé par les émotions négatives, perd en efficacité tant sur la mémorisation que sur la concentration.

Comment nourrir et faire grandir son cerveau ?

La bonne nouvelle est que le cerveau reste plastique. Mélanger les sujets d’apprentissage, se challenger régulièrement, favoriser un bon sommeil, limiter les heures de travail excessives sont autant de pistes pour préserver et renforcer nos fonctions cognitives.

Les clés du bien-être cérébral selon Harvard

Privilégier la lecture à la consommation passive de contenus audio, maintenir une vie sociale active, rester curieux, explorer le monde et échanger sont autant d’attitudes recommandées pour stimuler le cerveau et contrer les effets nocifs des mauvaises habitudes.

Cette étude d’Harvard rappelle qu’au-delà des gènes, notre intelligence dépend aussi largement de notre mode de vie quotidien. Il est essentiel de repenser nos gestes pour conserver un cerveau vif et performant.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Voici pourquoi vous vous réveillez souvent juste avant votre réveil

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Voici pourquoi vous vous réveillez souvent juste avant votre réveil

Vous ouvrez les yeux quelques minutes avant que l’alarme ne sonne ? Ce n’est pas de la chance,...

Cette habitude du dimanche soir transforme votre semaine à venir sans effort

Et si tout se jouait le dimanche soir ? Dans un monde où la semaine démarre souvent dans...

Humeur, mémoire, émotions… une nouvelle étude sur la pilule sème le doute

Une nouvelle étude américaine suggère que la pilule contraceptive pourrait influencer l’humeur, la mémoire et la régulation des...

« La tétine, le nouveau symbole anti-stress ? » : ce que cache vraiment cette tendance déroutante

Depuis plusieurs mois, un phénomène inattendu prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux : de plus en plus...

Ce simple test sanguin pourrait tout changer dans la lutte contre le cancer de l’ovaire

Chaque année, le cancer de l’ovaire touche des milliers de femmes et reste l’un des cancers gynécologiques les...

Voici la démarche à adopter pour soulager vos douleurs au genou !

Vous ressentez des douleurs au genou ? Voici les démarches reconnues qui aident à apaiser efficacement l’articulation et...