Découvrez l’âge auquel nous sommes le plus heureux selon cette étude

Le bonheur est un concept évolutif qui varie au fil de l’âge et des expériences. Mais une récente étude menée par des chercheurs allemands et suisses, publiée dans la revue Psychological Bulletin, s’est penchée sur cette question complexe pour déterminer le moment de la vie où nous nous sentons le plus épanouis.

Le bonheur : une évolution constante

Selon les chercheurs, le bien-être émotionnel fluctue tout au long de la vie, influencé par des relations, des carrières et des événements majeurs. L’étude a analysé trois composantes principales du bien-être subjectif :

La satisfaction de la vie : notre évaluation globale de la qualité de notre existence.

Les états émotionnels positifs : joie, gratitude, enthousiasme.

Les états émotionnels négatifs : tristesse, anxiété, colère.

Avec un échantillon impressionnant de 460 000 participants issus de différentes cultures, les résultats offrent une vision claire de ces tendances.

Le chiffre magique : 70 ans

D’après l’étude, l’âge où les gens sont le plus heureux est 70 ans. La satisfaction de la vie atteint son apogée à cet âge, après avoir légèrement augmenté à partir de 16 ans. Toutefois, après 70 ans, elle commence à diminuer doucement jusqu’à 96 ans.

Les états émotionnels positifs : ils déclinent de manière progressive tout au long de la vie.

Les états émotionnels négatifs : après une augmentation entre 9 et 22 ans, ils diminuent significativement à l'âge adulte, avant de remonter légèrement après 60 ans.

Pourquoi 70 ans est-il l’âge du bonheur ?

Cet âge semble marquer une période de contentement, liée à des facteurs tels que la stabilité financière, des relations solides, et une approche plus philosophique de la vie. À 70 ans, les priorités changent, et les défis de la jeunesse ou du milieu de vie sont souvent remplacés par un sentiment d’accomplissement.

Les enseignements pour le bien-être à tout âge

Les chercheurs insistent sur l’importance de préserver le bien-être tout au long de la vie. Que ce soit par des relations sociales enrichissantes, des pratiques de gratitude ou des activités qui donnent un sens à l’existence, il est essentiel de travailler sur ces trois composantes du bien-être subjectif dès le plus jeune âge.

En particulier, ces résultats pourraient inspirer des programmes visant à maintenir ou améliorer le bien-être des personnes âgées, en les aidant à rester socialement actives et en promouvant des modes de vie sains.

Le bonheur ne se limite pas à un âge ou à une étape de la vie, mais suit une courbe complexe influencée par divers facteurs. Si la soixante-dizaine semble être l’âge d’or de la satisfaction de vie, il est important de cultiver un bien-être émotionnel et relationnel tout au long de son existence pour profiter de chaque moment pleinement.