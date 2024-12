Le secret du bonheur ? Voici quelques conseils issus de la plus longue étude sur le sujet

Le bonheur est une quête universelle, mais ses secrets semblent souvent hors de portée. Si la génétique joue un rôle important – représentant environ 50 % de notre niveau de bonheur – des recherches montrent que nos choix contribuent également de manière significative à notre joie. Alors, comment faire des choix qui mènent à une vie plus heureuse ? La célèbre étude de Harvard sur le Développement Adulte, l’une des plus longues études sur le bonheur, nous apporte des réponses précieuses.

L’art de lâcher prise

Avec l’âge, beaucoup apprennent à se concentrer sur ce qui est vraiment important et à laisser derrière elles/eux les échecs ou soucis insignifiants. Selon le Dr Robert Waldinger, directeur de l’étude, les personnes âgées prennent conscience de la brièveté de la vie et privilégient les activités et relations qui leur apportent de la joie.

Comment appliquer cela ?

Réfléchissez aux activités qui vous rendaient heureux·se dans le passé, comme vos passe-temps d’enfance ou vos passions.

dans le passé, comme vos passe-temps d’enfance ou vos passions. Réintégrez-les dans votre quotidien, qu’il s’agisse de chanter, de jouer à des jeux ou de reprendre un loisir oublié.

Redécouvrir ce qui vous a autrefois procuré du plaisir peut être une source naturelle de bonheur.

Le pouvoir des relations

L’étude souligne l’importance des relations proches pour le bonheur. Les connexions personnelles positives, qu’il s’agisse de relations familiales, amicales ou sociales, agissent comme des moteurs naturels de bonne humeur. À l’inverse, l’isolement peut avoir un impact négatif.

Comment rester connecté·e ?

Valorisez les relations positives : passez plus de temps avec des personnes qui vous élèvent et limitez les interactions avec celles qui vous drainent.

passez plus de temps avec des personnes qui vous élèvent et limitez les interactions avec celles qui vous drainent. Faites du bénévolat : offrir de votre temps à des causes qui vous tiennent à cœur vous permettra de rencontrer des personnes partageant vos valeurs et de développer un sentiment d’utilité. Une étude publiée dans BMJ Open a montré que le bénévolat bénéficie particulièrement aux personnes de 45 ans et plus, améliorant leur bien-être mental et émotionnel.

Trouver de la joie dans la simplicité

Les adultes plus âgé·e·s participant à l’étude ont montré qu’en vieillissant, se concentrer sur le moment présent devient un moteur clé du bonheur. Plutôt que de ruminer sur ce qui ne peut être changé, iels s’engagent dans des activités qui apportent une satisfaction immédiate.

Posez-vous ces questions :

Quelles petites actions ou activités me rendent heureux·se ?

Qu’est-ce qui m’empêche de les prioriser ?

Vos choix comptent

Bien que le bonheur puisse sembler partiellement prédestiné, cette recherche nous rappelle que nos décisions influencent une grande partie de notre bien-être. Aussi, le bonheur, souvent perçu comme un Saint Graal à atteindre à tout prix, se révèle bien plus nuancé. Il n’est pas une destination unique et universelle, mais un cheminement profondément personnel. À chacun·e sa recette et à chacun·e sa manière de vivre et d’interpréter cette notion si subjective. Ainsi, le secret du bonheur ne réside pas dans une quête acharnée, mais dans l’authenticité avec laquelle chacun·e choisit de vivre sa vie et d’apprécier les instants qui la composent.

Inspirez-vous de cette étude intemporelle : vivez pleinement le présent, investissez dans vos relations et redécouvrez ce qui fait vibrer votre cœur.