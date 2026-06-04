Envoyer un SMS « juste comme ça » aurait des effets plus positifs qu’on ne l’imagine

Quand vous empoignez votre téléphone et que vous pianotez sur votre clavier, c’est généralement pour prendre des nouvelles de quelqu’un, partager des potins que vous étiez censés garder secrets ou demander un service. Vous le faites rarement pour envoyer un sobre “salut, ça va ?”, texto qui sonne creux. Pourtant, envoyer un SMS sans but précis serait aussi bénéfique que parler de la pluie et du beau temps avec votre boulanger.

Envoyer un SMS sans raison particulière, l’astuce bien-être insolite

À l’ère des conversations de groupe envahissantes, des messages vocaux aux allures de podcasts et des notifications en chaîne, les SMS sont occasionnels. Votre maman est la seule à enrichir votre boîte de message, autrefois saturée de gifs, de bruits de couloir et de gros pavés littéraires aux airs de mea culpa. Si à l’époque du hashtag “swag” et des photos tumblr, vous échangiez de plates banalités à travers vos téléphones à clapet, aujourd’hui, vous écrivez des textos seulement pour raconter un scoop et jouer votre “gossip girl”.

Vous saisissez votre plume virtuel pour faire du commérage, narrer votre vie d’entreprise, qui s’apparente à une télénovela ou donner rendez-vous à vos amies. Vous envoyez des messages pour faire le bilan de votre romance actuelle avec cet homme rencontré à la caisse du supermarché ou pour organiser votre futur pyjama party. Cependant, vous n’avez pas le réflexe d’envoyer des petits coucou spontanés comme les “wiz” sur l’interface MSN. Pour vous, ça reviendrait à envoyer des bulles vides.

Pourtant, les SMS ont d’abord été inventés pour rester connectés malgré la distance (et rassurer les parents pendant la période lycée). La créatrice de contenu @simply_nikkib_ recommande de revenir à la définition première du SMS et de ne pas attendre d’avoir un sujet brûlant en stock pour entamer le dialogue par écran interposé. Selon elle, ce n’est pas une façon de tuer le temps mais plutôt un rituel apaisant. Chaque semaine, elle s’attèle à envoyer un message à ceux qui lui sont chers comme une mère attentionnée le ferait avec un enfant situé à des kilomètres. Une habitude gratuite et rapide qui fait sa richesse intérieure.

Une idée sortie de TikTok validée par la science

La créatrice de contenu, qui a envoyé des messages “juste comme ça” à ses proches pendant plusieurs semaines d’affilée, a parlé de son ressenti après coup. Elle a fait un compte-rendu de cette expérience sociale, en apparence banale. À en croire son récit, c’est tout sauf un geste superficiel ou une parade contre l’ennui. C’est presque devenu un rituel positif, un moyen accessible de faire grimper son taux de dopamine. Selon elle, ce message envoyé de bon cœur à l’improviste provoquait un déchaînement de joie et la mettait de bonne humeur pour le reste de la journée. Et c’est loin d’être une théorie farfelue.

Une étude publiée dans la revue Communication Research va dans le sens de la créatrice de contenu et valide cette hypothèse. Selon les résultats, discuter avec au moins un ami dans la journée pourrait doper le bien-être autant qu’une balade en forêt ou un bain chaud. Bonne nouvelle : nul besoin d’avoir la personne en face pour espérer en tirer des bienfaits. Qu’il s’agisse d’une discussion en condition réelle autour d’une table ou d’une conversation furtive par SMS, vous avez tout intérêt à échanger avec vos proches.

« Un simple SMS peut donner lieu à un échange qui renforce le lien et vous permet de vous sentir moins replié sur vous-même » renchérit le Dr Melissa Gluck, psychologue, dans les colonnes de Bustle. Autrement dit, vous n’êtes pas obligés de vous faire des entorses aux pouces avec des SMS interminables pour garder contact. Pas besoin non plus de trouver un prétexte ou un sujet croustillant pour dire “Je pense à toi” ou propager la bonne parole autour de vous.

Le contenu du message ? De la gratitude à foison

La créatrice de contenu, à l’origine de cette pratique numérique, ne se contente pas d’envoyer un vulgaire “salut ça va ?” ou de poser des questions fermées qui ne récolteront qu’un “oui” ou un “non” en retour. Elle sème la gratitude dans les pixels et espère dessiner un sourire sur le visage de ses destinataires. Elle rend des micro-hommages à ses proches, à travers un SMS reconnaissant, une petite pensée affectueuse ou des mots empreints de douceur.

D’ailleurs, elle propose quelques phrases d’accroche comme : « Salut ! Je pense à toi ! Quoi de neuf ? » ou, si vous êtes plus à l’aise émotionnellement : « Je t’envoie juste un petit message pour te dire bonjour et je t’aime ! ». « Il y a quelque chose de réconfortant à diffuser de la bienveillance, qui a tendance à nous revenir », explique Gluck. C’est tout le principe de la loi de l’attraction : nous attirons ce que nous sommes.

Autrement dit, inutile d’attendre une grande nouvelle, une crise existentielle ou un prétexte digne d’un scénario de série pour reprendre contact. Le simple fait de faire vibrer le téléphone de quelqu’un avec un “je pense à toi” lancé sans arrière-pensée devient presque un micro-geste de soin, discret mais efficace.

Dans un quotidien saturé de messages fonctionnels, de rappels et de notifications urgentes, ce type de SMS gratuit agit comme une respiration sociale.