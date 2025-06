Ce petit recul de votre gencive cache bien plus que vous ne pensez

Le recul ou récession gingivale se produit lorsque la gencive se retire de la dent, exposant ainsi la racine. Cette situation, comme l’explique Healthline, souvent insidieuse, peut mener à plusieurs conséquences sérieuses si elle n’est pas prise en charge à temps.

Les causes principales à ne jamais négliger

Maladie parodontale : l’une des causes les plus fréquentes, où une infection provoque une inflammation et l’affaissement des tissus de soutien des dents.

Brossage agressif et fil dentaire trop énergique : les gestes trop appuyés peuvent directement user la gencive.

Plaque, tartre et hygiène insuffisante : favorisent l’inflammation et la dégradation des tissus gingivaux.

Facteurs génétiques et anatomiques : prédisposition familiale, dents mal alignées ou gencives fines augmentent les risques.

Tabac, stress, hormonaux, médecine : le tabac, certains traitements ou variations hormonales fragilisent les gencives.

Bruxisme, piercings, traumatismes : pressions prolongées ou irritations physiques contribuent également au recul.

Ce que la récession gingivale révèle (et les dangers)

Dents plus sensibles à la chaleur, au froid, au toucher

Risque accru de caries radiculaires, car cette zone n’est pas protégée par l’émail

Déchaussement dentaire, instabilité et perte potentielle des dents si le soutien osseux disparaît

Infections gingivales et accumulation bactérienne facilitée

Conséquences esthétiques : sourire disgracié avec dents « allongées »

Au-delà de la bouche : un réel enjeu de santé globale

Une santé gingivale négligée ne se limite pas à des problèmes bucco-dentaires : elle peut entraîner une inflammation chronique, un état qui, selon de nombreuses études, est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, et d’autres complications systémiques liées à l’inflammation persistante dans l’organisme.

Traitements et prises en charge rapides

Ajustements de votre hygiène : brossage doux, fil dentaire, soins réguliers

Dépose de tartre + surfaçage radiculaire (scaling/root planing) pour nettoyer sous la gencive

Antibiotiques locaux ou antiseptiques adaptés à l’infection

Chirurgie de la gencive :

Greffe gingivale (autologue ou synthétique) pour restaurer les tissus

Chirurgie du lambeau pour nettoyer en profondeur

Comment prévenir avant que le mal ne s’installe

Pour prévenir le recul gingival et préserver la santé bucco-dentaire, plusieurs gestes simples mais essentiels peuvent être adoptés au quotidien. Il est d’abord recommandé d’utiliser une brosse à dents à poils souples, afin de nettoyer efficacement sans agresser les gencives. Les mouvements doivent rester doux et maîtrisés, en évitant tout brossage brutal.

Une hygiène rigoureuse est primordiale : un brossage deux fois par jour, complété par l’usage quotidien du fil dentaire, permet de limiter l’accumulation de plaque et de prévenir les inflammations. À cela s’ajoutent des visites régulières chez le dentiste, idéalement une à deux fois par an, pour un suivi personnalisé et un détartrage professionnel.

D’autres facteurs peuvent aggraver la récession gingivale, comme le tabac, le stress chronique ou le bruxisme (grincement des dents). L’arrêt du tabac, la gestion du stress, ou le port de gouttières nocturnes en cas de bruxisme sont donc fortement conseillés.

Enfin, en cas de mauvais alignement dentaire, une prise en charge orthodontique peut s’avérer bénéfique : elle permet de répartir les forces de mastication de façon plus équilibrée et de limiter les traumatismes sur les gencives.

En résumé : calme mais vigilance

Le recul de la gencive peut sembler anodin, mais il révèle un déséquilibre sous-jacent qui, s’il est ignoré, peut mener à une cascade de complications dentaires et systémiques. Seul un traitement précoce combiné à une hygiène adaptée peut arrêter le processus et préserver vos dents… et votre santé.