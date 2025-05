Si vous détestez le silence, voilà ce que cela pourrait signifier (et c’est profond)

Certaines personnes recherchent le calme, d’autres fuient le silence dès qu’il s’installe. Si vous êtes de celles ou ceux qui détestent le silence, cela peut sembler anodin, mais les raisons profondes derrière ce rejet sont souvent plus complexes qu’elles n’y paraissent.

Le silence comme miroir intérieur

Le silence n’est pas simplement une absence de son. Pour le cerveau humain, il agit comme un miroir. Il invite à l’introspection, ralentit le rythme, et surtout… empêche la fuite. Selon une étude publiée dans la revue Frontiers in Human Neuroscience, des périodes prolongées de silence peuvent activer les zones du cerveau liées à la mémoire, à la régulation émotionnelle et à la réflexion consciente. Autrement dit, rester sans bruit, c’est souvent se retrouver face à soi-même.

Cela peut expliquer pourquoi certaines personnes ressentent une forme d’angoisse dans le silence : il laisse émerger des pensées, des souvenirs ou des doutes que l’on tente parfois d’éviter au quotidien. Le bruit devient alors un refuge, une manière de garder le mental occupé pour ne pas faire face à ce qui remonte.

Une peur du vide émotionnel

Détester le silence peut aussi être lié à une peur plus profonde : celle du vide affectif ou existentiel. Dans une société où la productivité, les notifications et la stimulation constante sont valorisées, le calme peut apparaître comme une perte de contrôle. Le silence devient synonyme d’inaction, voire de solitude. Pour certaines personnes, ne rien entendre revient à ne rien ressentir – ou à ressentir « trop ».

Les spécialistes en santé mentale notent que ce rejet peut également s’observer chez les personnes ayant connu un environnement instable ou anxiogène : pour elles, le bruit signale une présence, une activité, une sécurité apparente. Le silence, au contraire, réactive une sensation de vide ou d’abandon.

Quand le silence devient inconfortable… ou guérisseur

Fuir le silence n’est pas un « défaut » en soi. Il peut traduire une sensibilité exacerbée ou un besoin de lien permanent. Toutefois, apprivoiser le silence, même quelques minutes par jour, permettrait de renforcer son bien-être psychique. Des recherches menées par le Dr Luciano Bernardi ont montré que 2 minutes de silence, insérées entre 2 morceaux de musique relaxante, avaient un effet plus profond sur la tension artérielle que la musique elle-même. Le silence agirait donc aussi comme un réparateur, un régulateur interne.

C’est pourquoi la méditation, la marche silencieuse ou simplement le fait de couper les notifications pendant un moment sont des pratiques de plus en plus recommandées en santé mentale : non pour forcer au calme, mais pour aider à écouter ce qui se passe à l’intérieur.

Remplir pour éviter de ressentir ?

Les bruits du quotidien – podcast en boucle, musique, téléphone, télévision – ne sont pas anodins. Ils peuvent être des outils d’évitement émotionnel, parfois inconscients. Selon la psychologue américaine Susan Cain, autrice de « Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking », le silence est souvent perçu comme un malaise social, alors qu’il est en réalité une forme de langage. Ne pas le supporter, c’est parfois chercher à fuir le regard sur soi-même, ou éviter la confrontation avec des besoins non satisfaits.

Cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui aiment l’ambiance sonore sont en fuite émotionnelle. Cela invite à s’interroger : pourquoi ce besoin de « remplir » ? Qu’est-ce que le silence vient pointer que l’on ne veut pas entendre ?

Détester le silence peut être bien plus qu’un simple goût personnel. Cela peut refléter une tension intérieure, un besoin de contrôle ou une difficulté à accueillir ce qui remonte quand tout s’arrête. Apprendre à apprivoiser ces instants de vide, sans les remplir systématiquement, peut être une porte d’entrée vers une meilleure connaissance de soi. Car parfois, ce que l’on fuit dans le silence… c’est la vérité qu’il révèle.