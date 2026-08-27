Ces postures de yoga sont idéales pour commencer la journée en douceur

Après une nuit de sommeil, le corps peut avoir besoin d’un petit temps de remise en route. Dos un peu raide, hanches verrouillées, sensation d’être encore à moitié sous la couette… Une courte routine de yoga peut aider à bouger en douceur. Avant toute chose, précisons qu’il n’y a aucune pression. Vous avez parfaitement le droit de vous réveiller à votre rythme, avec ou sans exercice.

En cas de blessure, de grossesse ou de problème articulaire particulier, mieux vaut demander conseil à un professionnel de santé avant d’adopter une nouvelle routine.

Pas besoin de bondir du lit à 6 heures pour « bien » commencer sa journée

Le yoga matinal n’est ni une obligation, ni la preuve d’une « routine parfaite ». Si votre meilleur réveil consiste à rester quelques minutes sous la couette, à boire un café ou simplement à regarder dans le vide, c’est très bien aussi. L’idée n’est pas de transformer votre matin en séance de performance.

En revanche, si vous avez envie de remettre votre corps en mouvement, quelques étirements doux peuvent faire du bien après plusieurs heures passées dans la même position. 10 minutes suffisent largement, et même 5 minutes peuvent être une jolie façon de commencer.

Commencez directement dans votre lit

Pas besoin de tapis ni de tenue de sport : vous pouvez démarrer sans même poser un pied par terre.

Allongez-vous confortablement sur le dos, puis étirez vos bras au-dessus de votre tête tout en poussant doucement vos jambes dans la direction opposée.

Imaginez que vous cherchez simplement à prendre toute votre place dans le lit.

Maintenez l’étirement 5 à 10 secondes, relâchez, puis recommencez 2 ou 3 fois.

Ce mouvement global permet de réveiller progressivement les muscles et d’envoyer à votre corps un message très simple : « Bonjour, on y va tranquillement ».

Ramenez vos genoux contre votre poitrine

Toujours allongée ou allongé, rapprochez doucement vos deux genoux de votre buste et posez vos mains sur vos tibias. Inutile de tirer fort : laissez simplement votre corps trouver une position confortable. Cette posture peut offrir une sensation agréable au niveau du bas du dos, souvent un peu figé après une longue nuit. Si cela vous fait du bien, ajoutez un léger balancement de droite à gauche. Comme toujours, votre confort passe avant la forme « parfaite » de la posture.

Ouvrez vos hanches avec une fente basse

Une fois debout ou sur votre tapis, avancez un pied entre vos mains et posez le genou arrière au sol.

Laissez ensuite votre bassin se déplacer doucement vers l’avant, sans chercher à aller au maximum de votre amplitude. Vous devriez sentir un étirement à l’avant de la cuisse arrière et dans la zone de la hanche.

Maintenez la position environ trente secondes, puis changez de côté.

Après une nuit passée recroquevillé dans une position confortable, ou après des journées largement occupées par la position assise, cette ouverture peut être particulièrement agréable. Là encore, pas de compétition avec votre souplesse : votre corps n’a rien à prouver.

Le chien tête en bas, version sans pression

Depuis la position à quatre pattes, poussez doucement vos hanches vers le haut et l’arrière pour former un V inversé. Les jambes peuvent être tendues… ou pas. Vos talons peuvent toucher le sol… ou rester très loin du tapis. Les genoux peuvent aussi être légèrement pliés.

Le chien tête en bas n’a pas besoin de ressembler à une photo de cours de yoga pour être bénéfique et confortable. Cherchez avant tout une sensation d’allongement dans le dos et l’arrière des jambes, tout en respirant tranquillement.

Terminez en vous grandissant

Pour clôturer cette petite séquence, redressez-vous doucement, les pieds parallèles. À l’inspiration, levez les bras au-dessus de votre tête. À l’expiration, relâchez-les le long du corps. Répétez le mouvement trois fois, à votre rythme. C’est une façon simple de terminer en vous reconnectant à votre posture et à vos sensations, sans brusquer votre organisme.

Le bon rythme, c’est le vôtre

Le matin, le corps n’a pas forcément la même mobilité qu’en fin de journée. C’est tout à fait normal. L’objectif n’est donc pas de toucher vos pieds, de réussir une posture impressionnante ou de cocher une nouvelle case sur votre liste de « bonnes habitudes ».

Respirez lentement, évitez de bloquer votre souffle et ne forcez jamais un mouvement douloureux. Votre pratique peut être minuscule, adaptée, imparfaite et tout de même vous faire du bien. Et surtout, vous n’êtes pas obligée de faire du yoga au réveil. Ni de faire du sport. Ni même d’être productive ou productif avant le petit-déjeuner.

Au fond, la meilleure routine matinale est celle qui vous ressemble. 10 minutes de yoga peuvent vous aider à délier votre corps, mais elles ne sont pas une obligation. Écoutez-vous : vous pouvez vous étirer, bouger, rester sous la couette ou simplement vous réveiller tranquillement. Votre matin, vos règles.