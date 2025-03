Pourquoi les femmes sont plus fatiguées (et ce qu’il faut faire selon cette étude)

Vous vous sentez souvent épuisées, même après une nuit de sommeil apparemment correcte ? Vous n’êtes pas seule. Si vous avez l’impression que votre corps réclame plus de repos que celui de votre partenaire ou de vos collègues masculins, sachez que ce n’est pas dans votre tête. Une étude de la Sleep Foundation révèle que les femmes ont besoin, en moyenne, de 11 minutes de sommeil supplémentaires par nuit par rapport aux hommes. 11 minutes, ça peut paraître anecdotique, mais cette différence met en lumière des réalités biologiques et sociales bien plus profondes qui influencent directement le niveau de fatigue des femmes. Décryptage.

Pourquoi ce besoin accru de sommeil ?

La fatigue féminine ne se limite pas à une question de style de vie ou de manque d’organisation. Il existe de véritables raisons biologiques et sociales qui expliquent pourquoi les femmes ont besoin de plus de sommeil que les hommes.

Les hormones : un véritable rollercoaster

Les hormones jouent un rôle clé dans la qualité du sommeil féminin. Les cycles menstruels, la grossesse et la ménopause influencent directement la capacité des femmes à bien dormir.

Cycle menstruel : un tiers des femmes souffrent de troubles du sommeil liés aux crampes, aux maux de tête et aux ballonnements pendant leurs règles. La baisse de la progestérone après l’ovulation peut également compliquer l’endormissement.

Grossesse : le sommeil devient plus fragile à mesure que le ventre s’arrondit. Le syndrome des jambes sans repos, les douleurs lombaires et la pression sur la vessie rendent le sommeil fragmenté. De plus, le risque d’apnée du sommeil augmente pendant la grossesse, rendant le repos encore plus compliqué.

Ménopause : les bouffées de chaleur nocturnes et la baisse des hormones perturbent le sommeil profond. Les femmes ménopausées sont également plus à risque de développer des troubles respiratoires du sommeil comme l’apnée.

Prédisposition à l’insomnie et aux troubles de l’humeur

Les statistiques sont sans appel : les femmes sont 40 % plus susceptibles de souffrir d’insomnie que les hommes. Elles sont également presque 2 fois plus susceptibles d’être diagnostiquées avec de l’anxiété ou de la dépression – des conditions qui ont une relation directe avec la qualité du sommeil. L’hyperactivité mentale, les pensées en boucle et les réveils nocturnes sont des symptômes courants chez les femmes souffrant de troubles anxieux ou dépressifs.

La charge mentale : une fatigue invisible

Au-delà des facteurs biologiques, la fatigue féminine est aussi le reflet d’une réalité sociale. Les femmes assument encore une part disproportionnée des responsabilités domestiques et familiales.

Se réveiller pour nourrir un bébé ou calmer un enfant qui fait un cauchemar ? Souvent le rôle des femmes.

Penser aux courses, à la lessive, aux rendez-vous médicaux ou à l’organisation des vacances ? Là aussi, le poids repose principalement sur les épaules féminines.

Cette charge mentale permanente pèse lourd sur le système nerveux, rendant le sommeil moins profond et moins réparateur.

Mythes et réalités sur le sommeil féminin

On pourrait penser que, puisque les femmes ont besoin de plus de sommeil, elles dorment mieux que les hommes. En réalité, c’est plus compliqué que ça. Les femmes s’endorment généralement plus rapidement que les hommes et passent plus de temps en sommeil profond. Cette tendance s’inverse à la ménopause : le temps d’endormissement s’allonge, le sommeil profond diminue et le sommeil devient plus fragmenté.

Il est aussi essentiel de noter que les études sur le sommeil des personnes transgenres et non-binaires restent limitées, mais des recherches émergent progressivement pour mieux comprendre leurs besoins spécifiques.

Que faire pour mieux dormir ?

Alors, que peut-on faire concrètement pour améliorer la qualité du sommeil et éviter cette sensation de fatigue chronique ? Voici quelques stratégies validées par la science :

Prioriser le sommeil

Cela peut sembler évident, mais viser au moins 7 heures de sommeil de qualité chaque nuit est essentiel. Les 11 minutes supplémentaires dont le corps féminin a besoin peuvent faire une véritable différence dans l’énergie ressentie au quotidien.

Créer une routine de coucher relaxante

Avant de vous coucher, laissez de côté les écrans et privilégiez une activité relaxante : lire un livre, prendre un bain chaud, pratiquer la méditation ou la respiration profonde, etc. Ces rituels envoient au cerveau le signal qu’il est temps de ralentir.

Limiter les excitants

La caféine, l’alcool et le sucre sont vos ennemis après 16h. Ils perturbent le rythme naturel du sommeil, rendant l’endormissement plus difficile.

Améliorer l’environnement de sommeil

Votre chambre doit être un sanctuaire du sommeil :

Température fraîche (autour de 18°C)

Obscurité totale (pensez aux rideaux occultants)

Silence (ou bruit blanc apaisant)

Consulter un spécialiste si nécessaire

Si malgré tout cela, vous ressentez une fatigue persistante ou des insomnies récurrentes, parlez-en à un professionnel de santé. Les troubles du sommeil comme l’apnée ou le syndrome des jambes sans repos peuvent être traités efficacement.

La fatigue féminine n’est pas une fatalité. Comprendre les spécificités biologiques et sociales du sommeil féminin permet d’adopter des stratégies adaptées pour mieux se reposer. Les femmes ont des besoins spécifiques en matière de sommeil, et il est temps de les prendre au sérieux.