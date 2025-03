La doyenne du monde (117 ans) possédait une santé remarquable : les scientifiques ont découvert son secret​

Maria Branyas Morera, la doyenne du monde, s’est éteinte paisiblement à l’âge de 117 ans et 168 jours, le 19 août 2024, après avoir traversé les siècles avec une santé impressionnante. Derrière ce parcours de vie hors du commun se cachait un secret qui fascine aujourd’hui les scientifiques : son microbiote intestinal. Une découverte qui pourrait bien redéfinir notre manière de comprendre la longévité et la santé humaine.

Une vie empreinte de résilience et de sagesse

Maria Branyas Morera est née le 4 mars 1907 à San Francisco, mais c’est en Espagne, où elle a grandi, qu’elle a vécu la majorité de sa vie. Son existence a été marquée par des événements historiques majeurs, comme la guerre civile espagnole, les deux guerres mondiales ou encore la COVID-19. À chaque étape, Maria a montré une incroyable résilience, s’adaptant aux bouleversements du monde avec une vitalité que beaucoup de personnes plus jeunes lui envieraient.

Des proches de Maria ont décrit une femme qui, bien qu’ayant vécu longtemps, semblait toujours pleine de vie. Elle avait une alimentation simple, en grande partie basée sur la cuisine méditerranéenne, riche en fruits, légumes et bonnes graisses. Maria était également très attachée à rester active, mentalement et physiquement, en faisant preuve d’une curiosité constante envers le monde. Ce qui a réellement captivé les chercheurs, c’est l’état de santé exceptionnel qu’elle a maintenu tout au long de sa vie. Pas de maladies chroniques graves, pas de hospitalisations fréquentes, simplement une existence marquée par une stabilité surprenante pour une personne d’un âge aussi avancé.

Un microbiote au cœur de la longévité

Ce n’est pas seulement son mode de vie qui a attiré l’attention des scientifiques, mais plutôt un aspect de son bien-être jusque-là moins étudié : son microbiote intestinal. Ces dernières années, les chercheurs ont commencé à comprendre que la composition de notre microbiote – l’ensemble des micro-organismes qui vivent dans notre intestin – joue un rôle fondamental dans notre santé et notre longévité. Et dans le cas de Maria Branyas Morera, son microbiote était particulièrement remarquable.

Les scientifiques ont découvert que la diversité microbienne de son intestin était bien plus riche que la moyenne des personnes de son âge. Un microbiote diversifié est souvent associé à un meilleur fonctionnement immunitaire, à une réduction des inflammations chroniques, et à une protection contre diverses maladies, notamment les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. Chez Maria, cette diversité microbienne abondait, en particulier des bactéries bénéfiques qui aident à maintenir un équilibre sain dans l’organisme et à prévenir les infections.

Des recherches récentes montrent également que ces bactéries jouent un rôle essentiel dans la gestion de l’inflammation et de la réponse immunitaire, deux facteurs clés pour éviter les maladies liées au vieillissement. Et, selon les scientifiques, c’est cette caractéristique unique de son microbiote qui a pu contribuer à la santé de Maria, malgré les défis et les épreuves de sa longue vie.

Un modèle pour l’avenir de la santé

Maria Branyas Morera est un exemple fascinant de longévité, et son cas met en lumière l’importance de la santé intestinale dans la quête de la longévité. Bien que son cas soit exceptionnel selon les scientifiques, il ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour préserver notre santé au fil du temps. À mesure que la science continue de découvrir de nouvelles facettes du microbiote, les chercheurs commencent à développer des stratégies pour optimiser sa diversité et améliorer la qualité de vie des individus.

Les premières recommandations qui émergent incluent une alimentation riche en fibres, qui favorise la croissance de bactéries bénéfiques pour l’intestin, ainsi que la consommation régulière de probiotiques naturels, comme ceux que l’on trouve dans les yaourts, le kéfir ou les légumes fermentés. D’autre part, éviter la surconsommation d’antibiotiques, qui peuvent perturber l’équilibre du microbiote, est également un conseil fréquemment avancé par les experts.

Au-delà des simples conseils alimentaires, l’histoire de Maria nous invite à repenser notre vision de la santé. Elle nous rappelle qu’il ne s’agit pas seulement de gènes ou de facteurs extérieurs pour expliquer une longévité exceptionnelle. Notre microbiote pourrait bien être la clé d’une vieillesse en bonne forme. Chaque intestin est unique, et l’attention portée à notre flore intestinale pourrait bien être l’une des clefs d’une vie longue et en bonne santé.

Il est clair que l’histoire de Maria Branyas Morera dépasse largement son propre parcours. Elle nous montre que chaque aspect de notre santé, jusque dans notre intestin, peut jouer un rôle fondamental dans notre longévité. Maria Branyas Morera, par son exemple et sa santé exceptionnelle, a offert au monde bien plus qu’un record de longévité : elle a peut-être donné la clé d’une vie longue et épanouie.