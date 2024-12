Les régimes post-Noël vous manipulent : découvrez comment leur échapper

Une fois les Fêtes terminées, les médias vous partagent leurs meilleures recettes détox pour perdre les kilos gagnés sur fond de petits fours, de dinde aux marrons et de bûche chocolatée. C’est presque devenu une tradition. « Comment garder la ligne pendant les Fêtes ? ». « Comment perdre du poids rapidement après Noël ? ». « Voici le menu parfait pour vous remettre des excès des Fêtes ». Les régimes post-Noël sont partout, du feed Instagram aux couvertures des magazines. Difficile de faire abstraction et d’ignorer cet appel général à la sobriété alimentaire. Pourtant, pas question de se restreindre et de manger vert tous les jours pour faire plaisir à la société. Voici comment garder un rapport sain à la nourriture en cette période où tous les titres vous invitent à « faire attention ».

Pourquoi les régimes post-fêtes sont une fausse bonne idée ?

Pendant tout le mois de décembre, on vous incite à profiter : foie gras, chocolat, bûches et apéros festifs défilent dans les assiettes. Et dès le 26 décembre, le discours change radicalement : « Reprenez-vous ! », « Éliminez les excès ! », « Transformez votre corps pour la nouvelle année ! ». Les médias opèrent un véritable lavage de cerveau. Vous avez à peine fini votre paquet de papillotes et votre part de dinde, que vous devez déjà « vous ressaisir » et « reverdir votre menu ».

Du jour au lendemain, vous passez d’une grande liberté alimentaire à une terrible dictature de la diète. On vous invite alors à vous gaver de jus détox, de feuilles de salade et de tisanes minceur. Parce que oui, le chapon que vous avez savouré le 25 et les pommes dauphines que vous avez réclamées sont susceptibles de se transformer en poignées d’amour ou en bourrelets. Ces pensées toxiques s’infusent doucement dans vos esprits. Pourtant, les régimes post-Noël qui se targuent de préserver votre « bien-être » et votre « ligne », ne font que vous culpabiliser.

Ils ne respectent pas votre corps

Les régimes restrictifs promettent des résultats rapides, mais souvent au détriment de votre bien-être. En privant votre corps, vous perturbez son équilibre naturel et risquez d’affecter votre métabolisme. En plus, les régimes post-Noël sont « perdus d’avance » puisqu’ils prennent la forme d’une « contrainte ». Vous allez donc naturellement vouloir manger des « aliments interdits » et avoir des pulsions alimentaires.

Ils nourrissent une relation malsaine avec la nourriture

Se priver ou bannir certains aliments peut générer un sentiment de frustration. Cela peut aussi conduire à des comportements compulsifs ou à des cycles de yo-yo où vous perdez et reprenez constamment du poids. À force, vous pouvez même développer des TCA et vous ruer sur la nourriture pour « combler le manque ».

Ils ne sont pas durables

Les régimes post-Noël ne tiennent jamais sur le long terme. Ils se basent sur des privations temporaires et non sur une approche équilibrée, ce qui rend difficile leur maintien dans la durée. Il vaut mieux se faire plaisir de temps en temps et varier ses menus plutôt que de s’imposer un régime drastique. D’ailleurs, vouloir éliminer les verrines de saumon, les toasts et les gougères au fromage en moins d’une semaine relève de l’utopie. C’est un non-sens. Alors, autant lâcher l’affaire.

Nos conseils pour éviter de tomber dans le piège

Les régimes post-Noël sont tellement omniprésents qu’il est parfois difficile de leur échapper. Ils sont un peu comme ces musiques de Noël qui ne décampent pas de votre tête et qui vous rendent dingue. Entre les affiches publicitaires à la gloire des salles de gym, les magazines qui consacrent 20 pages à la « perte de poids après les Fêtes » et les vidéos Instagram spécial « recettes diététiques », vous êtes presque convertis. Voici des tactiques pour rester dans l’ignorance.

Changez de perspective

Plutôt que de voir les Fêtes comme une « erreur » à corriger, considérez-les pour ce qu’elles sont : des moments précieux de plaisir et de partage. Vous avez mangé des aliments riches ? C’est normal et c’est OK. Votre corps sait s’adapter sans que vous ayez besoin de vous imposer une cure restrictive à base de chou kale et de carotte.

Revenez à l’écoute de votre corps

Votre organisme est votre meilleur guide. Après les Fêtes, vous pourriez ressentir l’envie de repas plus légers ou d’aliments simples. C’est une réaction naturelle, pas une contrainte. Apprenez à distinguer les signaux de faim et de satiété, et faites-vous confiance pour y répondre.

Bougez par plaisir, pas par culpabilité

Le sport ne devrait jamais être une punition. Si vous avez envie de bouger, optez pour des activités qui vous plaisent : une simple promenade, un cours de danse, ou même du yoga. L’important, c’est de bouger pour le plaisir, pas pour « brûler des calories ». Faire du sport pour « fondre » et « perdre du poids » ne vous apportera aucune satisfaction et vous risquez de faire les exercices à contre-coeur.

Ignorez les messages culpabilisants

Si vous êtes bombardé·e de publicités ou d’articles vous incitant à « réparer les excès » et à « avoir un corps de rêve en 2025 », détournez votre attention. Vous pouvez même désactiver temporairement les comptes ou contenus qui cultivent ces injonctions. N’oubliez pas non plus de célébrer votre corps et de le choyer. L’auto-câlinage est le bon réflexe à avoir quand toute la société se ligue contre votre silhouette.

Le bon geste : redéfinir vos résolutions

La perte de poids arrive en tête des résolutions, devant « faire du sport » et « économiser plus d’argent ». Au lieu de promettre de perdre votre tour de taille ou de rentrer dans un jean en 36, pourquoi ne pas adopter des résolutions positives et vraiment atteignables ? Voici une petite liste non exhaustive pour vous inspirer et commencer l’année 2025 sur des bases saines :

Prendre soin de votre santé mentale en vous accordant du temps pour vous.

Explorer de nouvelles recettes ou aliments qui vous font plaisir.

Renforcer votre estime de vous-même en valorisant votre corps pour ce qu’il fait, et non pour son apparence.

Chaque année, les régimes post-Noël tentent de vous persuader que perdre du poids est un geste précieux pour la santé. Pourtant, en hiver, vous avez besoin d’être suffisamment armé·e en rondeurs pour affronter le froid, pas vrai ? Alors, pas de modération sur les calories.