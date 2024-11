Arrêt du tabac : 7 effets sur le corps et la santé (certains vont vous étonner !)

Novembre, c’est le #MoisSansTabac ! Loin de chercher à culpabiliser quiconque, il s’agit plutôt d’un espace de soutien et d’encouragement pour les personnes qui ressentent le besoin ou l’envie de changer leur habitude. L’occasion pour nous de faire une petite piqûre de rappel sur les effets physiques et mentaux de l’arrêt du tabac. Voici donc ce qui se passe dans votre corps et esprit lorsque vous arrêtez de fumer. Le tabac, ce petit bâton de nicotine qui semble si inoffensif entre nos doigts, peut en réalité laisser des traces bien plus profondes qu’une simple odeur de fumée…

Un souffle retrouvé

Arrêter de fumer, c’est un peu comme offrir à vos poumons une cure de jouvence. Dès les premières heures sans tabac, les taux de monoxyde de carbone et de nicotine commencent à baisser. En 24 heures, le monoxyde de carbone, qui empêche l’oxygène de circuler correctement dans le sang, est éliminé. Vos cellules reçoivent enfin une bonne dose d’oxygène, et la respiration devient plus facile.

Au bout de quelques semaines, vos poumons se remettent à fonctionner de manière optimale, et fini les essoufflements au moindre effort. Après quelques mois, la toux du matin (cette fameuse « toux du fumeur ») s’atténue, puis disparaît. Vos cils bronchiques, ces petites cellules qui nettoient les poumons, se régénèrent et se remettent à faire leur boulot d’aspirateur naturel.

Un cœur plus en forme, et c’est peu de le dire !

Chaque cigarette allumée fait battre le cœur un peu plus vite, et pour cause : la nicotine accélère le rythme cardiaque et élève la tension artérielle. Mais dès que vous dites adieu au tabac, c’est un tout autre effet qui s’enclenche. En seulement 20 minutes, la pression sanguine et le pouls redeviennent normaux. Incroyable, non ?

Au bout de quelques semaines, le risque d’angine de poitrine, de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral (AVC) commence à chuter drastiquement. Et au bout d’un an sans tabac, ce risque diminue de moitié par rapport à un fumeur. En clair, votre cœur et votre système circulatoire respirent enfin, et votre santé cardiovasculaire prend un virage à 180°.

Un teint éclatant comme jamais

Si le teint des fumeur.se.s a tendance à tirer vers le gris, ce n’est pas une coïncidence. La fumée de cigarette entraîne un vieillissement prématuré de la peau, l’empêchant de bien s’oxygéner. En arrêtant de fumer, les cellules cutanées retrouvent elles aussi leur dose d’oxygène, permettant à la peau de reprendre des couleurs en quelques semaines.

Et le mieux, c’est que cela ne s’arrête pas là ! Les rides, que la cigarette accentue fortement, mettent plus de temps à apparaître. Alors, fini le teint terne : votre peau retrouve son éclat, sa fermeté et sa souplesse naturelle. En somme, vous n’avez jamais été aussi bien préparé.e pour les selfies !

Adieu les migraines et les maux de tête fréquents

Nombreux.ses sont les fumeur.se.s qui ne réalisent pas que leurs maux de tête sont liés à la cigarette. Le tabac est en effet un facteur déclencheur de migraines et de douleurs crâniennes récurrentes. L’explication ? Le monoxyde de carbone diminue la quantité d’oxygène dans le sang et contracte les vaisseaux sanguins, causant des tensions et des douleurs.

Bonne nouvelle : après quelques jours sans tabac, cette sensation désagréable commence à disparaître. Moins de tension, plus d’oxygène dans le cerveau : voilà une vie sans migraines en perspective !

Un boost pour le système immunitaire

Saviez-vous que la cigarette affaiblit le système immunitaire, rendant les fumeur.se.s plus vulnérables aux infections, aux grippes et autres virus ? Eh oui, la fumée de tabac endommage les cellules protectrices de notre organisme, limitant ses capacités de défense.

En arrêtant, c’est tout le système immunitaire qui se rétablit et redevient aussi efficace qu’un agent secret en mission. Les globules blancs retrouvent leur vivacité, prêts à se battre contre les intrus. Moins de rhumes, moins de grippes : en somme, vous êtes paré.e pour affronter la saison froide !

Une libido au beau fixe (si, si !)

Eh oui le tabac n’a rien de bon pour la libido ! La nicotine agit comme un vasoconstricteur, ce qui signifie qu’elle rétrécit les vaisseaux sanguins, y compris ceux responsables de l’érection chez les hommes, et de la lubrification chez les femmes. Résultat : un risque accru de dysfonctionnements érectiles pour les messieurs et une diminution de la libido pour les dames.

Bonne nouvelle : dès que vous arrêtez, la circulation sanguine s’améliore, boostant la réactivité des zones érogènes. À terme, l’arrêt du tabac pourrait bien être la meilleure décision pour votre vie amoureuse, sans parler des baisers désormais plus doux, sans arrière-goût de cendrier…

Une espérance de vie prolongée (et de qualité)

Enfin, sachez que chaque cigarette réduit de quelques minutes l’espérance de vie. Ce n’est peut-être pas très joyeux, mais il est important de le rappeler. Cependant, arrêter de fumer fait gagner plusieurs années de vie, et surtout, améliore la qualité de ces années.

Selon certaines études, les fumeur.se.s qui arrêtent avant 40 ans peuvent espérer regagner une bonne partie des années « perdues » à cause du tabac. Et même si vous arrêtez plus tard, les bénéfices restent significatifs : moins de risque de cancer, moins de maladies cardiovasculaires, et un vieillissement en meilleure forme.

À noter : la première semaine d’arrêt est souvent la plus difficile. Les envies de cigarette peuvent être intenses et les symptômes du manque se faire sentir.

Chacun.e gère sa vie comme iel l’entend, et il est essentiel de respecter les choix individuels, qu’il s’agisse de continuer, de diminuer, ou d’arrêter la cigarette. Plutôt que de juger, l’important est d’offrir des ressources et des conseils accessibles à celles et ceux qui se sentent prêt.e.s à tenter l’expérience. Ce mois sans tabac est l’occasion de proposer un soutien sans pression.