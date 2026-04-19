Des sueurs nocturnes récurrentes sont un signal à ne pas ignorer

Transpirer occasionnellement la nuit est courant, mais lorsque ces épisodes deviennent fréquents ou perturbent le sommeil, ils méritent une attention médicale. Les sueurs nocturnes peuvent être le signe d’un dérèglement sous-jacent qu’il ne faut pas ignorer.

Qu’est-ce qu’une sueur nocturne ?

Les sueurs nocturnes correspondent à une transpiration excessive pendant le sommeil, souvent suffisamment intense pour tremper les vêtements ou le linge de lit. Elles diffèrent de la simple chaleur nocturne, car elles surviennent même dans une pièce tempérée et peuvent réveiller la personne plusieurs fois par nuit.

Des causes variées : de bénignes à plus sérieuses

Plusieurs mécanismes peuvent expliquer ces épisodes :

Les fluctuations hormonales, notamment à la ménopause, en période post-partum ou lors de troubles thyroïdiens.

Certaines infections, comme la tuberculose, le VIH ou des infections virales persistantes.

Des traitements pharmaceutiques, notamment les antidépresseurs, antidiabétiques ou corticoïdes.

Des troubles métaboliques tels que l’hypoglycémie, surtout chez les diabétiques traités par insuline.

Des maladies hématologiques (lymphomes, leucémies) où les sueurs nocturnes s’accompagnent souvent de fièvre et d’amaigrissement.

Quand consulter un médecin ?

Une consultation s’impose si les sueurs nocturnes sont fréquentes, abondantes ou associées à d’autres symptômes comme de la fièvre, une perte de poids, des ganglions ou une fatigue persistante. Le médecin pourra orienter vers des examens appropriés : analyses sanguines, imagerie, ou bilan hormonal selon le contexte.

Comment atténuer les sueurs nocturnes ?

En parallèle du suivi médical, certaines mesures peuvent limiter l’inconfort :

Dormir dans une pièce fraîche et aérée.

Privilégier des vêtements en coton et un linge de lit léger.

Éviter les boissons fermentées ou spiritueuses, la caféine et les repas épicés en soirée.

Gérer le stress par des techniques de relaxation ou une activité physique douce.

Un symptôme à ne pas minimiser

Qu’elles soient liées à des causes hormonales bénignes ou à une pathologie plus sérieuse, les sueurs nocturnes récurrentes constituent un signal d’alerte du corps. Les identifier précocement et consulter permet d’en déterminer la cause et de retrouver un sommeil plus serein.

Les sueurs nocturnes récurrentes ne sont jamais un simple désagrément à ignorer. Elles peuvent révéler des déséquilibres hormonaux, des effets secondaires médicamenteux ou, plus rarement, des maladies graves. Rester attentif à leur fréquence et aux symptômes associés, tout en adoptant des mesures d’hygiène de sommeil adaptées, permet d’agir rapidement et de préserver sa santé. Consulter un professionnel de santé reste la meilleure manière de comprendre leur origine et de retrouver des nuits paisibles.