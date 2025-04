Cette tradition italienne qui aide à bien digérer (et à se reconnecter)

Dans certaines régions d’Italie, il suffit d’une simple balade pour apaiser l’esprit, faciliter la digestion… et renforcer les liens sociaux. Pas besoin de tapis de yoga ni d’appli de méditation guidée : il suffit de sortir de chez soi. Le soir venu, après le dîner, certaines personnes italiennes ont une habitude bien ancrée : la passeggiata. Ce mot chantant désigne une promenade du soir, pratiquée depuis des générations. Une tradition aussi simple que bienfaisante, que l’on ferait bien d’adopter partout dans le monde. Voici pourquoi.

Une marche digestive qui fait du bien au corps (et à l’estomac)

Le principe est on ne peut plus basique : une fois le repas terminé, on va marcher un peu. Loin d’être une contrainte, cette promenade lente – on parle bien ici de flânerie, pas de marche nordique – permet au corps de relancer doucement le système digestif, ce qui est particulièrement utile après un repas copieux.

Et ce n’est pas qu’une impression : plusieurs études montrent que marcher après manger améliore le transit intestinal, aide à stabiliser la glycémie et peut même soulager les symptômes du syndrome de l’intestin irritable. Bref, là où vous pensiez « canapé et digestion difficile », les Italiens ont choisi « marche et légèreté retrouvée ».

Une activité douce mais efficace pour la santé

On pourrait croire que pour « bouger », il faut transpirer, souffrir et tout donner. Pourtant, marcher 20 à 30 minutes par jour suffit à réduire les risques de maladies cardiovasculaires, selon un rapport publié par Harvard Health. En d’autres termes : vous n’avez pas besoin de courir un marathon pour faire du bien à votre cœur.

Et bonne nouvelle : c’est encore plus bénéfique après un repas, lorsque le corps a besoin d’un petit coup de pouce pour métaboliser le glucose. Résultat ? Une meilleure gestion de la glycémie, et une énergie plus stable.

Une cure naturelle contre le stress et la morosité

Marcher n’agit pas uniquement sur le corps : c’est aussi un excellent moyen de clarifier ses idées, de lâcher la pression, et de stimuler les fameuses endorphines, ces molécules du bonheur sécrétées pendant l’activité physique. Pas étonnant que tant de personnes affirment « penser mieux » en marchant.

Et si, en plus, vous prenez l’air, déconnectée de vos écrans et reconnectée à votre environnement… vous cumulez les effets positifs. Certaines études montrent même que les espaces verts réduisent les symptômes de dépression et d’anxiété. Le combo gagnant ? Marcher dans un parc, sans téléphone, après un bon repas.

Une habitude qui renforce les liens… et les cœurs

Ce que la passeggiata rend possible, c’est aussi une forme de sociabilité simple, spontanée et multigénérationnelle. À Florence ou dans d’autres villes italiennes, familles, enfants, ados et grands-parents se retrouvent sur les places, marchent, échangent, jouent… Certains s’arrêtent pour un gelato (dessert glacé artisanal), d’autres pour saluer un voisin.

Même sans parler la même langue, les enfants jouent ensemble, les ados discutent, et les anciens s’invitent dans l’ambiance. Ce n’est pas une occasion particulière, c’est juste… le quotidien. Un moment pour se croiser, se parler, se reconnaître. Et ce lien social n’est pas un détail : il joue un rôle direct dans la santé mentale et physique. L’isolement augmente les risques de maladies cardiovasculaires, de dépression, voire de démence. À l’inverse, marcher ensemble, même en silence, fait du bien.

Une manière simple de rendre la vie plus douce

Enfin, la passeggiata ne demande… rien ou presque : pas d’abonnement, pas de matériel, pas de compétences particulières. C’est une routine douce, gratuite, flexible, que chaque personne peut adapter à son rythme et à son environnement. Et si votre quartier ne ressemble pas à un décor de carte postale italienne, ce n’est pas un obstacle. Le plus important, c’est de créer une habitude : sortir après le dîner, seule ou accompagnée, marcher quelques minutes, respirer un peu mieux.

Sous ses airs de rituel anodin, la passeggiata italienne concentre tout ce que notre quotidien moderne oublie parfois : du mouvement, du lien, de la simplicité. Marcher pour digérer, pour penser, pour rire, pour voir du monde… et pour se sentir mieux, sans forcer. Alors ce soir, laissez l’assiette au lave-vaisselle, rangez votre téléphone, et… marchez un peu. Votre corps (et votre esprit) vous diront grazie mille.