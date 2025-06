Le secret surprenant de Jobs et Obama pour ne pas se laisser submerger mentalement

Pourquoi Steve Jobs et Barack Obama portaient-ils souvent la même tenue ? Derrière ce choix vestimentaire se cache une méthode redoutablement efficace pour préserver leur énergie mentale et rester concentrés sur l’essentiel.

Toujours la même tenue : une stratégie réfléchie

Leur secret : simplifier au maximum les décisions anodines du quotidien pour ne pas se laisser submerger notamment les choix vestimentaires. Steve Jobs avec son col roulé noir, Barack Obama en costume bleu ou gris, Mark Zuckerberg et son hoodie gris… Ces icônes n’ont pas adopté ce style par hasard.

Leur objectif était simple : automatiser les petits choix, comme celui de la tenue du jour, afin de garder toute leur lucidité pour les décisions importantes. Obama l’a expliqué clairement : « Je veux réduire le nombre de décisions à prendre. » Jobs, lui, ne voulait pas « s’embêter tous les jours avec ce que je dois porter ». En d’autres termes : ils prennent une même tenue en plusieurs exemplaires pour ne pas trop réfléchir devant leur penderie. Au vu de leur rôle clé et de leurs responsabilités, ils n’ont pas d’énergie à gaspiller dans leur dressing.

La fatigue décisionnelle : un piège quotidien

Chaque jour, nous sommes confrontés à des milliers de micro-choix, de la couleur de nos chaussettes au menu du déjeuner. Ce phénomène, appelé « fatigue décisionnelle », est bien documenté par les neurosciences. Plus on prend de décisions, plus notre capacité de jugement s’épuise. Un cerveau saturé devient moins efficace, plus impulsif et plus enclin à faire des erreurs, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle.

L’uniforme mental : un levier de performance

Adopter une tenue vestimentaire unique, ou instaurer des routines bien rodées, permet de libérer de la place dans notre « compte épargne cognitif ». Cette méthode, connue sous le nom de « habit scaffolding » (empilement d’habitudes), consiste à automatiser tout ce qui peut l’être : petit-déjeuner standard, créneaux fixes pour le sport, rappels automatiques pour les tâches administratives… Autant de moyens de préserver son énergie mentale pour l’essentiel.

Les recherches en psychologie montrent que la volonté et la capacité de décision sont des ressources limitées. Comme un muscle, elles s’épuisent à force d’être sollicitées. Les personnalités à succès ne sont pas dotées d’une volonté surhumaine. Elles la protègent en éliminant les choix inutiles. Instaurer un uniforme personnel, ou des routines, n’est pas une contrainte mais un cadre libérateur, qui permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment.

La simplicité volontaire, adoptée par Jobs, Obama ou Zuckerberg, n’est pas un manque de créativité, mais une stratégie pour rester maître de ses choix et de son énergie. En réduisant la charge mentale liée aux décisions futiles, on s’offre la liberté de penser, d’innover et de diriger avec plus de clarté. Un secret à méditer… chaque matin devant son placard.