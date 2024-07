L’amour rend parfois aveugle. Difficile donc de percer à jour certaines attitudes nocives lorsque les cœurs sont sous influence. Même s’il n’existe pas de notice pratique pour bien construire son couple, il y a des gestes, des mots et des pensées qui sont peu conciliables avec une relation saine. Mais en général, ces comportements toxiques en couple sont confondus avec des preuves affectives ou traités comme des banalités. Les comédies romantiques se sont attelées à les rendre parfaitement ordinaires, aux risques et périls de l’alchimie sentimentale. Au lieu de faire grossir la flamme, ces automatismes l’éteignent à petit feu. Voici donc les 8 comportements toxiques en couple que l’on croit bons, mais qui sont en fait du poison déguisé.

Emménager immédiatement ensemble

Voilà l’un des comportements toxiques de couple le plus répandu. Certes, dans la fiction, les couples naissants se bécotent au creux d’un lit d’appoint posé à même le sol et improvisent un petit déjeuner comme au camping en gardant le sourire. Mais la réalité est moins flamboyante. Même si l’idée est plutôt tentante, surtout pour le porte-monnaie, elle n’est pas forcément profitable pour le couple. Poser ses cartons dans un cocon commun est un projet de vie qui demande du temps, de la réflexion et surtout une bonne connaissance de l’autre. En partageant le même toit dès les premiers mois, les deux partenaires découvrent leur vrai visage.

Même si cette cohabitation prématurée est un excellent « crash test » pour mesurer la compatibilité de deux tourtereaux, elle est susceptible d’abréger la relation à vitesse éclair. Elle induit aussi de lourdes responsabilités comme la gestion des finances ou de la paperasse administrative, ce qui peut vite désolidariser un couple encore fébrile. Mieux vaut donc patienter et découvrir les facettes de l’autre posément pour éviter les mauvaises surprises lors d’une future vie en ménage.

Faire de votre partenaire une priorité

Avorter ses désirs pour faire valoir ceux de l’autre est un réflexe naturel au début d’une relation. Cependant, même si l’être aimé s’apparente à un pilier, il est essentiel de penser à soi et de ne pas s’oublier dans le vaste tourbillon de l’amour. En déportant toute son attention sur l’autre, le bien-être personnel devient une valeur « nulle ». Or, négliger ses passions, ses sorties ou même ses liens familiaux pour se consacrer pleinement à l’autre est tout sauf un témoignage d’affection.

Ces efforts surhumains et toute cette énergie dépensée pour le.a partenaire créent un énorme déséquilibre dans la relation. L’un.e est surinvesti.e tandis que l’autre joue les « pachas ». Un des comportements toxiques en couple qui traduit une extrême dévotion et une grande dépendance affective.

Sacrifier ses amitiés

Selon une étude réalisée par l’Université d’Oxford, une personne perd en moyenne deux ami.e.s lorsqu’elle se met en couple. Mais dans certains cas de figure, ce sont des groupes entiers qui s’évaporent du paysage. Ces conversations Whatsapp fermement entretenues pendant le célibat finissent alors en sourdine et ces sorties mensuelles avec les ami.e.s de longue date se jouent désormais à l’année. Une indisponibilité volontaire qui coûte cher aux amitiés. Lorsque le couple prend toute la place, les relations amicales succombent.

Les messages de relance se soldent alors sur des « vus » et les propositions de sortie se heurtent à un agenda de ministre « comblé ». Laisser périr ses amitiés au profit du couple fait partie de ces comportements toxiques que beaucoup estiment « normal ». Pourtant, couper les ponts avec celles et ceux qui s’apparentent à une famille de cœur, c’est plonger la tête la première dans une relation « à huis clos » anxiogène et malheureuse. Ce deuil forcé des amitiés provoque du ressentiment et conduit à l’isolement. Les ami.e.s sont de précieux soutiens émotionnels et valent tous les remontants du monde. Pour une relation stable, il faut savoir faire coexister vie amoureuse et vie amicale.

Essayer de changer l’autre

Il arrive parfois que l’un.e des deux partenaires prenne l’autre pour une poupée articulée. C’est l’un des comportements toxiques de couple les plus « inconscients ». Qu’il s’agisse de jouer les personal shoppers et d’imposer un nouveau look à l’autre ou de s’adonner à un lavage de cerveau subtil pour modifier son caractère, toutes les tentatives de métamorphose sont blâmables. L’être aimé n’est pas un pantin que l’on modèle à notre guise. C’est un être humain doté d’une sensibilité et d’une identité propre.

Vouloir transformer l’autre est un challenge perdu d’avance. D’abord, ce désir de changement invalide ce qu’iel est et en plus il induit une insatisfaction. En essayant de travestir ne serait-ce qu’un petit détail chez l’autre, iel risque de l’interpréter comme une critique indirecte. Certes, même si l’être aimé a un style « douteux » ou des habitudes discutables, il faut apprendre à l’accepter dans son entièreté. L’amour n’est pas un supermarché où l’on garde seulement les parties qui nous plaisent. C’est un package complet, qualités et défauts inclus.

Se critiquer sans arrêt

Parmi les autres comportements toxiques de couple érigés en « passage obligé » : les critiques inlassables. Au moindre faux pas, les partenaires se jettent la pierre mutuellement en espérant que ces reproches servent de leçons. Le foyer ne tarde alors pas à devenir un tribunal improvisé.

Des jugements futiles sur les chaussettes qui traînent aux accusations plus musclées sur le manque d’ambition, chaque pic laisse des traces dans la relation. Petit à petit, ces réflexions deviennent un automatisme. Au lieu de communiquer calmement sur un désaccord ou un agacement, les couples se livrent une terrible guerre des mots. Il n’y a rien de tel pour briser la sécurité émotionnelle et nourrir une haine commune.

Éviter les conflits

Parmi les comportements toxiques en couple rendus normaux, il y a aussi cette fâcheuse manie de laisser couler une dispute délibérément pour « conserver » l’entente. Lorsque l’harmonie se gâte et que les mots doux cèdent leur place à des paroles blessantes, il n’est pas rare de baisser la garde. On se dit alors que le « combat » n’en vaut pas la peine et que rien ne sert de crever l’abcès. Pourtant, fuir les conflits est loin de résoudre l’affaire. Au contraire, ce mutisme volontaire les fait stagner en souterrain.

On garde toute cette animosité au fond de nous, jusqu’au jour où elle explose et déflagre violemment sur la relation. En esquivant le clash, on ne fait que retarder cette bombe émotionnelle qui grossit en nous. Se contenir ne mène donc nulle part, si ce n’est à un profond inconfort et à un manque criant de dialogue.

Afficher sa relation sur les réseaux

Vanter sa relation sur les réseaux sociaux est plutôt anodin en apparence. C’est une manière de dire « je ne suis plus libre, abstenez-vous de me draguer » mais c’est également un moyen de « rassurer » l’autre. Pourtant, exposer son statut amoureux sur la toile et bombarder son profil de photos romantiques fait partie de ces comportements toxiques de couple que l’on croit bon.

Souvent, cet étalage 2.0 illustre en effet une volonté inconsciente de « sceller » l’union, de faire de l’autre une « propriété » ou un « trophée ». Que ce soit dans l’optique de faire jalouser un.e ex ou de concurrencer les autres couples « Instagrammables », les intentions derrière sont généralement biaisées. La relation est de l’ordre du privé. En la partageant avec des abonné.e.s que l’on connaît à peine, elle perd son côté intimiste et sacré. Mieux vaut donc faire preuve de discrétion et garder une certaine distance avec les réseaux.

Tout faire en couple

Au début d’une idylle, les partenaires ne peuvent pas se séparer plus d’une milliseconde. Iels accomplissent chaque tâche en binôme comme si leurs deux corps étaient collés à la glue extra forte. Des toilettes au supermarché en passant par les rendez-vous plus formels, l’autre est toujours dans les parages.

Certes, passer du temps de qualité ensemble est indispensable pour forger la complicité et la confiance, mais il est aussi essentiel de préserver son « espace vital ». En ayant un mode de vie « siamois », les deux amoureux.ses risquent de se lasser l’un.e de l’autre et de se sentir étouffé.e. D’où l’importance de chérir son indépendance.

Ces comportements toxiques en couple sont invisibles à l’œil nu et s’appliquent souvent de manière robotique. Dépeints comme des généralités dans la pop culture, ils conduisent la romance à sa propre perte. Ils peuvent même ouvrir une porte sur des relations abusives, d’un level supérieur.