Cette routine du soir apparemment inoffensive sabote votre désir sans que vous le sachiez

Prendre soin de soi avant de se coucher est perçu comme un geste de bien-être. Pourtant, certains rituels du soir trop envahissants peuvent éroder peu à peu la complicité au sein du couple.

Quand le soin prend toute la place

Masques de nuit, crèmes multipliées, accessoires capillaires… autant d’éléments qui transforment parfois le lit conjugal en terrain de beauté, où la sensualité n’a plus sa place. Une pratique sans conséquences apparentes, mais qui à la longue peut repousser les moments d’intimité. Alexandra Solomon interroge par le HuffPost rappellent que lorsqu’un rituel accapare toute l’énergie et le temps disponibles, le désir se retrouve relégué au second plan.

Derrière les soins, un message involontaire

Comme le soulignent des psychologues, cette habitude traduit parfois un refuge face à certaines peurs : crainte du vieillissement, manque de confiance en soi ou appréhension du rejet. Dans ce cas, la routine beauté devient une barrière symbolique, plus qu’un simple geste d’entretien de la peau, et éloigne mécaniquement les partenaires.

La solution n’est pas d’abandonner les soins, mais de leur redonner une juste place. Réduire le nombre d’étapes, choisir des moments partagés – comme lire ensemble ou échanger avant de dormir – permet de ne pas exclure le contact physique. Certains psychologues conseillent même de planifier l’intimité, non comme une contrainte mais comme une preuve d’attention, transformant cette anticipation en véritable prélude à la complicité.

En résumé, se chouchouter reste essentiel, mais pas au prix de son couple. Réfléchir aux besoins réels – individuels et de couple – aide à éviter que le soin de soi se transforme en prétexte pour fuir une insatisfaction latente. L’enjeu est de maintenir un équilibre : cultiver la confiance personnelle tout en nourrissant l’énergie du duo.