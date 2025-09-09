Cette routine du soir apparemment inoffensive sabote votre désir sans que vous le sachiez

Sexualité
Fabienne Ba.
Ketut Subiyanto _ Pexels

Prendre soin de soi avant de se coucher est perçu comme un geste de bien-être. Pourtant, certains rituels du soir trop envahissants peuvent éroder peu à peu la complicité au sein du couple.

Quand le soin prend toute la place

Masques de nuit, crèmes multipliées, accessoires capillaires… autant d’éléments qui transforment parfois le lit conjugal en terrain de beauté, où la sensualité n’a plus sa place. Une pratique sans conséquences apparentes, mais qui à la longue peut repousser les moments d’intimité. Alexandra Solomon interroge par le HuffPost rappellent que lorsqu’un rituel accapare toute l’énergie et le temps disponibles, le désir se retrouve relégué au second plan.

Derrière les soins, un message involontaire

Comme le soulignent des psychologues, cette habitude traduit parfois un refuge face à certaines peurs : crainte du vieillissement, manque de confiance en soi ou appréhension du rejet. Dans ce cas, la routine beauté devient une barrière symbolique, plus qu’un simple geste d’entretien de la peau, et éloigne mécaniquement les partenaires.

Comment réinventer le rituel du soir

La solution n’est pas d’abandonner les soins, mais de leur redonner une juste place. Réduire le nombre d’étapes, choisir des moments partagés – comme lire ensemble ou échanger avant de dormir – permet de ne pas exclure le contact physique. Certains psychologues conseillent même de planifier l’intimité, non comme une contrainte mais comme une preuve d’attention, transformant cette anticipation en véritable prélude à la complicité.

En résumé, se chouchouter reste essentiel, mais pas au prix de son couple. Réfléchir aux besoins réels – individuels et de couple – aide à éviter que le soin de soi se transforme en prétexte pour fuir une insatisfaction latente. L’enjeu est de maintenir un équilibre : cultiver la confiance personnelle tout en nourrissant l’énergie du duo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Il détecte les IST en temps réel : ce préservatif pourrait tout changer

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Il détecte les IST en temps réel : ce préservatif pourrait tout changer

Imaginé en 2015 par trois collégiens britanniques, le préservatif S.T.EYE intègre au latex des molécules réactives capables d’émettre...

Et si le vrai plaisir commençait après 50 ans ? Ce que révèle une sexologue

Longtemps présenté comme un âge du « déclin », le passage de la cinquantaine se révèle, pour beaucoup, le début...

Ces pratiques sexuelles gagnent du terrain… surtout après 45 ans

On pense souvent que la sexualité s’assagit avec l’âge. Pourtant, passé 45 ans, les tabous tombent et certaines...

Ce que votre façon de désirer révèle (en secret) sur vos relations

Le désir amoureux n’est pas universel et révèle souvent bien plus sur notre façon d’aimer que ce que...

Qu’est-ce que le « bouboupisme », ce mot étrange qui révolutionne l’intimité à deux

Oubliez les préjugés ou les tabous : le bouboupisme s’impose comme une pratique sexuelle en plein boom. Longtemps...

Ce détail physique qui trahit votre vie sexuelle, selon la science

Certains détails physiques en disent parfois plus long qu’on ne l’imagine sur la vie intime. Une étude américaine...