Pourquoi vous attirez toujours le même type de personne

Vous avez peut-être l’impression de vivre toujours le même scénario amoureux. Différentes personnes, mais des traits communs, des dynamiques similaires, et souvent une même issue. Si cela vous parle, rassurez-vous : vous n’êtes pas seule. Et cette répétition n’est pas due au hasard.

L’inconscient aux commandes

L’attraction ne relève pas uniquement d’une logique consciente. Bien souvent, ce sont nos mécanismes inconscients qui guident nos choix amoureux. Ce que l’on connaît nous rassure, même si cela ne nous rend pas heureuse. C’est ce que les psychologues appellent la compulsion de répétition : un phénomène par lequel on rejoue inconsciemment des situations passées, souvent issues de l’enfance, dans l’espoir de les réparer.

Par exemple, si l’on a grandi avec une figure parentale distante, on peut être attirée par des partenaires peu disponibles, dans une tentative inconsciente de « gagner » enfin cette affection. Le problème, c’est que ce schéma mène rarement à l’apaisement. Il nous enferme dans une boucle.

Les schémas d’attachement : une clé de compréhension

Les théories de l’attachement, issues du travail de John Bowlby puis de Mary Ainsworth, offrent un éclairage précieux. Selon elles, nos premières relations généralement avec nos parents ou figures d’attachement influencent notre manière d’aimer à l’âge adulte.

Les personnes avec un attachement sécure se sentent dignes d’amour et choisissent souvent des partenaires stables.

se sentent dignes d’amour et choisissent souvent des partenaires stables. Celles avec un attachement anxieux ont tendance à rechercher intensément la proximité, parfois au détriment de leur bien-être.

ont tendance à rechercher intensément la proximité, parfois au détriment de leur bien-être. Les profils évitants privilégient l’indépendance émotionnelle et fuient l’intimité profonde.

Ces schémas se rejouent inconsciemment. Une personne anxieuse peut s’attacher à un évitant, créant une dynamique de poursuite-fuite difficile à briser. Tant que ces modèles ne sont pas conscientisés, ils influencent nos choix.

Croyances limitantes et estime de soi

Nos croyances profondes sur nous-mêmes jouent aussi un rôle majeur. Si l’on pense, même inconsciemment, que l’on ne mérite pas mieux ou que “l’amour, c’est compliqué”, on risque d’attirer des personnes qui confirment ces croyances. Ces pensées agissent comme des filtres : on interprète les comportements des autres à travers elles, et on prend des décisions qui les renforcent.

Travailler sur l’estime de soi, c’est donc aussi transformer son paysage relationnel. Cela permet de poser des limites, d’oser dire non, et de reconnaître quand une dynamique ne nous convient pas même si elle nous est familière.

Sortir du cercle : un travail de conscience

Bonne nouvelle : ces schémas ne sont pas une fatalité. Les changer demande un travail introspectif, parfois inconfortable. Voici quelques pistes pour amorcer ce changement :

Observer sans juger : noter les points communs entre vos anciennes relations, sans vous blâmer.

noter les points communs entre vos anciennes relations, sans vous blâmer. Identifier vos besoins profonds : sécurité, reconnaissance, liberté… Sont-ils vraiment comblés dans vos relations ?

sécurité, reconnaissance, liberté… Sont-ils vraiment comblés dans vos relations ? Travailler avec un·e thérapeute : un regard extérieur peut aider à voir ce qu’on ne perçoit pas seule.

un regard extérieur peut aider à voir ce qu’on ne perçoit pas seule. Redéfinir ses critères : apprendre à distinguer ce qui attire de ce qui nourrit vraiment.

Ce processus peut prendre du temps, mais il ouvre la voie à des rencontres plus saines, plus conscientes, et plus alignées.

Attirer toujours le même type de personne n’est pas une malédiction, mais le signe d’un programme intérieur qui demande à être entendu. En mettant de la lumière sur nos mécanismes inconscients, en questionnant nos croyances et en prenant soin de notre estime, on ouvre ainsi un nouveau chapitre de sa vie amoureuse. Un chapitre où l’on ne subit plus ses choix, mais où l’on aime en pleine conscience et en toute liberté.