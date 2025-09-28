L’avenir des rencontres ? Ce n’est plus vous qui draguez… mais votre IA

L’IA a fait une entrée fracassante dans nos vies et s’implique de plus en plus dans nos romances. Bientôt, l’intelligence artificielle exécutera cette rude tâche de la drague à notre place et assurera le premier rencard. Remettre son destin amoureux à l’IA deviendra peut-être la norme dans quelques années et la PDG de l’appli de rencontres Bumble fait des prédictions effrayantes.

L’IA, votre concierge de rencontres

Les rendez-vous amoureux vous paralysent et vous font bégayer ? Vous avez peur de ne pas savoir quoi dire ou de tomber dans les phrases clichés en tentant de combler les blancs ? Vous allez à reculons à vos rencards, faute de confiance ? Dans un futur proche, vous pourrez bientôt missionner une IA pour aller à la pêche aux cœurs et accomplir ce rude exercice du tête à tête sans que vous n’ayez à entreprendre de grandes tirades à l’eau de rose. Elle vous mâchera le travail et se chargera de la partie la plus difficile d’un date. Là, vous vous dites : “c’est du délire” ou “c’est trop beau pour être vrai”.

Pourtant, ce scénario déjà exploré dans un épisode de Black Mirror pourrait se concrétiser plus tôt que prévu, bien avant l’ère des voitures volantes. Dans l’épisode “Hang the Dj” de la série, deux célibataires se rencontrent par l’intermédiaire d’une agence matrimoniale 2.0 appelée “Le Système”. Elle calcule le taux de compatibilité entre deux êtres et ne laisse pas le choix aux principaux concernés. Les inscrits sont obligés de rester liés pour la vie, qu’ils le souhaitent ou non, jusqu’à leur « date d’expiration » fixée à l’avance. Mais la vérité derrière cette union est bien plus troublante. Chacun n’est en réalité qu’une intelligence artificielle incarnant une personne réelle, et leur romance n’est qu’une des 1 000 simulations destinées à tester si leurs modèles humains correspondraient réellement.

La science-fiction va peut-être devenir réalité, sous une autre forme. La fondatrice de l’application Bumble Whitney Wolfe Herd en est convaincue. Selon elle, dans quelques années, les rencontres seront assurées par un “concierge” attitré. En résumé, une IA prendra la main sur vos “matchs” et fera tout ce que vous détestez faire : créer le contact, entamer la discussion, déceler les atomes crochus.

Une prémonition qui inquiète plus qu’elle ne réjouit

Lors de son discours au Bloomberg Technology Summit, l’ancienne tête pensante de Bumble n’a pas tout de suite été prise au sérieux. À l’évocation d’IA aux allures de Cupidon, le public dans l’assemblée n’a pas réussi à contenir ses rires. C’est tellement difficile à envisager que le cerveau refuse d’assimiler l’information. Pourtant, à l’avenir, les rencontres se joueront probablement à coup d’IA interposées. Converties en esclaves sentimentales, les IA serviront surtout de renfort ou plutôt “d’éclaireuses”.

“Il existe un monde où votre concierge de rencontres pourrait aller à votre place et rencontrer d’autres concierges de rencontres” a-t-elle insisté. Avant de poursuivre “vous n’aurez pas besoin de parler à 600 personnes. Il pourrait scanner tout San Francisco et vous dire quelles sont les trois personnes que vous devriez absolument rencontrer”. Les IA feront un bon tri sélectif en amont pour vous orienter vers des personnes qui ne risquent pas de vous ghoster à la moindre note d’humour ou à cause de vos goûts cinématographiques. Elles vous épargneront des dizaines de conversations conclues par un douloureux “vu sans réponse”.

ChatGPT, déjà bien ancré dans les habitudes de dating

Les IA ont plusieurs casquettes et pourraient devenir nos assistants amoureux incessamment sous peu. Si l’idée de déléguer ce fastidieux travail de drague aux IA semble relever de l’impossible voire de la folie douce, le changement se joue déjà sous nos yeux. Si autrefois, les célibataires puisaient dans leur imagination pour composer des poèmes uniques à leur crush, aujourd’hui, c’est l’IA qui leur souffle de la prose.

ChatGPT est devenu un love coach malgré lui. Il délivre des conseils sur-mesure aux couples en perdition, met ses talents d’écriture à la disposition des célibataires flemmards et interprète des signaux ambigus au prémices des échanges. Plus improbable encore, selon un sondage mené par Wingmate, 41% des jeunes adultes ont déjà utilisé l’IA dans le cadre d’une rupture.

Il y a quelques années, l’IA n’était qu’un vague concept seulement compris par quelques geeks mais aujourd’hui, elle s’immisce carrément dans la chambre à coucher. Il ne serait donc pas étonnant de voir germer des “concierges de rencontres”, qui gardent notre coeur sous cloche le temps de trouver notre âme soeur.