Ce seul scénario effrayant à craindre quand on est en couple

Non ce n’est pas la crainte de voir votre partenaire tomber dans les bras de sa collègue ou de découvrir qu’il mène une double vie amoureuse. C’est une peur bien plus rationnelle qui vous donne le vertige : celle de perdre votre moitié et de ne plus jamais entendre sa voix vous dire “je t’aime”. La simple idée de vous dire qu’il peut mourir vous tétanise et vous met dans un état de panique.

La peur d’apprendre la mort de son partenaire

Quand votre partenaire tarde à répondre à votre SMS, vous ne l’imaginez pas dans un hôtel en train de fricoter avec une collègue, ni attablé à un bar à faire les yeux doux à la serveuse. Vous pensez tout de suite au pire. “Il a peut-être eu un accident de voiture ?”. “Et s’il avait fait une mauvaise rencontre en chemin ?”. Quand l’élu de votre cœur se plaint de certains symptômes physiques, là aussi, votre esprit ne formule que des récits dramatiques. Loin de vous dire qu’il simule ou qu’il fait du cinéma, vous pensez “et si c’était un signe précoce de cancer ?”.

Lorsque votre partenaire est en soirée avec des amis, vous avez peur que les gendarmes toquent à votre porte dans la nuit. Pas pour le sortir de cellule de dégrisement mais pour vous annoncer une nouvelle que votre cœur n’est pas prêt à encaisser. Non, vous n’êtes pas alarmiste, vous êtes juste en proie à une maladie bien commune : l’amour. Ce que votre partenaire prend pour du maternage reflète en fait votre plus grosse phobie : celle d’apprendre son décès.

Vous n’avez pas peur qu’il vous trompe avec une autre ou qu’il vous largue du jour au lendemain parce qu’il a “trouvé mieux”. Vous appréhendez ce dernier au-revoir, pas celui qu’on se dit au crépuscule d’une rupture mais celui qu’on prononce avec des trémolos dans la voix et des larmes pleins les yeux. Pendant l’enfance, on redoute ce jour où on devra dire adieu à nos parents et à l’âge adulte, quand l’amour, le vrai, entre dans notre vie, cette hantise se reporte sur notre partenaire.

Une réalité mise en lumière par TikTok

Le réseau social TikTok ne se contente pas de relayer des théories loufoques sur la durée de vie d’un couple ou de diffuser des tests de compatibilité douteux. Il pointe les red flags et à l’inverse brosse le portrait de couples sains, qui ne se cachent rien et qui s’aiment au point de craindre pour la vie de l’autre. Si de nombreuses vidéos plaisantent sur des situations conjugales bien communes, comme les batailles de couette la nuit ou les chamailleries sur le canapé, il y en a qui relèvent des angoisses dont personne ne parle. Des angoisses viscérales, qui retournent le ventre. Et ce n’est pas l’infidélité.

“Tu sais que t’es dans un couple sain quand ta plus grosse peur c’est pas qu’il te trompe mais qu’il meurt”. Voilà la légende indiquée sur plusieurs vidéos, mettant en scène des couples heureux. À moins de sortir avec Edward Cullen (les fans de Twilight comprendront), ça reste une éventualité. Cependant, ce que les internautes présentent comme un “green flag”, un signe de bonne santé amoureuse, peut vite empoisonner le couple.

Vous vous projetez dans un futur qui n’existe pas encore au lieu de vivre le moment présent et d’apprécier la présence de votre partenaire, bel et bien à vos côtés. Sous ces vidéos devenues virales, les internautes parlent d’une peur constante, qui ne les quitte jamais. “Des fois je me dit mais je vais faire quoi sans lui s’il part” dit l’une. “Ça me hante” renchérit une autre.

Comment mieux gérer cette angoisse ?

Alors, que faire lorsque cette peur devient envahissante ? La première étape est la conscience de son existence. Reconnaître que l’angoisse est normale et qu’elle ne reflète pas un désamour ou un problème relationnel est essentiel. La deuxième étape consiste à communiquer avec son partenaire. Parler de cette peur, même brièvement, peut créer un sentiment de sécurité et renforcer la complicité.

D’autres stratégies reposent sur la gestion émotionnelle personnelle. Les techniques de respiration, la méditation ou l’écriture peuvent aider à mettre de la distance avec des scénarios catastrophes qui surgissent sans prévenir. Certaines personnes trouvent également du réconfort dans le développement d’activités et d’amitiés en dehors du couple, ce qui permet de ne pas centrer toute son existence sur l’autre.

La peur de perdre son partenaire ou d’apprendre sa mort est une réaction humaine et naturelle, surtout dans des relations profondes et intenses. La reconnaître, en parler et apprendre à gérer son anxiété permet de continuer à profiter pleinement de son couple. Parce qu’au final, aimer quelqu’un, c’est aussi accepter que la vie est imprévisible et que chaque moment partagé mérite d’être pleinement vécu.