Ce détail surprenant qui pousse les hommes épanouis à l’infidélité

Chaque année, des millions de couples sont frappés par un mal « mystérieux » : l’infidélité. Mais ce qui est encore plus étrange, c’est que l’infidélité ne frappe pas seulement dans les couples en crise. Parfois, elle survient même dans des relations qui, à première vue, semblent solides et épanouies. Quel est donc cette « faille » dans l’équation du bonheur conjugal qui pousse certains hommes à commettre l’irréparable ? C’est la question à laquelle une étude menée par le magazine américain Psychology Today tente de répondre.

L’infidélité, un phénomène plus complexe qu’on ne le croit

Il est facile de penser que l’infidélité est le résultat de problèmes dans la relation : un manque de communication, des disputes à répétition, ou des attentes non comblées. Mais, comme l’a révélé une étude menée par Psychology Today, la réalité est bien plus subtile. L’étude, qui s’est penchée sur les utilisateurs de l’application de rencontres extra-conjugales « Ashley Madison », nous révèle un aspect inattendu : certains hommes épanouis dans leur relation peuvent aussi être tentés par l’infidélité. Et les raisons sont loin d’être aussi simples que de chercher à fuir des problèmes.

Les hommes interrogés, pour la plupart mariés et d’âge moyen, ont participé à deux questionnaires espacés de 3 mois. Au fil de ces entretiens, les chercheurs ont mis en lumière deux motifs principaux qui poussent ces hommes à tromper leur partenaire. Il s’avère que l’insatisfaction sexuelle et le besoin d’autonomie personnelle sont les moteurs principaux de l’infidélité.

Quand l’insatisfaction sexuelle mène à la tentation

L’étude révèle que les hommes infidèles, qui utilisent l’appli de rencontres extra-conjugales « Ashley Madison », jugent leurs relations sexuelles insatisfaisantes, même si la relation globale dans son ensemble fonctionne bien. Dylan Selterman, auteur principal de l’étude et chercheur au Département des sciences psychologiques et cérébrales de l’Université Johns Hopkins (Baltimore, dans le Maryland), explique que ce phénomène est lié à un désir de plus de partenaires et d’une plus grande stimulation.

Les hommes ne sont pas forcément insatisfaits de leur partenaire, mais cherchent plutôt à combler un besoin de diversité sexuelle, de nouveauté et de plaisir qui n’est pas toujours satisfait dans le cadre exclusif d’un couple monogame.

L’autonomie, un besoin parfois négligé

Le deuxième facteur qui pousse certains hommes à l’infidélité est le besoin d’autonomie, selon l’étude. Les hommes interrogés ont souvent exprimé la sensation de vouloir plus de contrôle sur leurs choix et sur leur vie. En d’autres termes, l’infidélité peut parfois être perçue comme une forme de reconquête de soi-même, une manière de sortir de la routine et de reprendre en main certains aspects de leur vie. L’élément clé ici est la notion de volonté – la capacité de se sentir libre et acteur de ses choix, même dans un contexte conjugal.

Un autre aspect surprenant de cette étude est la satisfaction des hommes infidèles. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, beaucoup d’entre eux ne semblent pas éprouver de remords immédiats. La majorité des participants à l’étude ont en effet affirmé qu’ils étaient « très satisfaits » de leurs nouvelles aventures. Ces hommes ne semblaient pas ressentir de culpabilité ou de regret pour leurs actes, du moins, pas dans un premier temps.

Le poids de la communication dans la prévention

Il est intéressant de noter que l’étude, bien qu’elle ne présente pas d’excuse à l’infidélité, met en lumière l’importance de la communication au sein du couple. S’exprimer clairement sur ses besoins et ses attentes, aussi bien émotionnels que sexuels, est essentiel pour éviter que des frustrations ne se transforment en tentations.

Si l’infidélité peut parfois être attribuée à des déséquilibres dans la relation, il est crucial de se rappeler que chaque couple est unique. Ce qui compte le plus, c’est la manière dont les partenaires gèrent les difficultés et les insatisfactions. Dans tous les cas, mieux vaut parler que de laisser l’infidélité se faufiler dans l’ombre.

L’infidélité, qu’elle soit masculine ou féminine, soulève des questions complexes sur les attentes, les désirs et les compromis dans une relation. La clé reste une communication ouverte, sans tabous, pour éviter que des détails apparemment insignifiants ne finissent par provoquer des conséquences inattendues.