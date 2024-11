Quand la maladie s’installe dans le couple : 12 conseils bienveillants pour préserver l’amour

Être amoureux.se, c’est synonyme de fougue, de rires partagés, de projets à n’en plus finir, bref, de bonheur pur. Mais la vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille, et parfois, elle nous envoie un coup de tonnerre : la maladie. Lorsqu’un couple est confronté à une affection chronique, un accident ou une condition qui bouleverse la vie de l’un.e ou des deux partenaires, l’équilibre amoureux peut en être bouleversé. Face à cette épreuve, comment préserver la flamme ? C’est là que les 12 conseils bienveillants ci-après viennent à la rescousse, pour accompagner les couples (peut-être le vôtre) qui traversent des périodes difficiles.

Nourrir la communication, même quand c’est difficile

Une maladie, surtout lorsqu’elle prend une place importante dans le quotidien, peut provoquer des sentiments complexes : peur, tristesse, frustration. La communication devient alors essentielle. Écoutez-vous l’un.e l’autre, sans jugement, même si les mots sont durs. Mettez des mots sur vos ressentis et osez dire ce que vous ressentez : votre partenaire n’est pas dans votre tête, et il ou elle peut même avoir des émotions semblables. La communication ouverte aide à mieux comprendre les besoins de chacun.e, à éviter les malentendus et à alléger la charge émotionnelle.

Apprendre à rire de tout… ou presque

Oui, on peut rire, même avec la maladie. En fait, rire est parfois le meilleur antidote aux moments sombres. En partageant des blagues, en souriant malgré tout, vous ne niez pas la gravité de la situation, mais vous dédramatisez les moments. Les situations inattendues peuvent donner lieu à des fous rires, et rien ne soude un couple plus que la capacité à sourire ensemble des absurdités de la vie. Le rire apaise, et même dans les difficultés, il nous rappelle qu’on est en vie.

S’appuyer sur des rituels d’amour

Dans la tourmente, il est précieux aussi de garder des petits rituels d’amour qui rappellent que vous êtes un couple. Une tasse de café partagée le matin, un mot doux sur un post-it, une soirée film cocooning… Ces moments sont autant d’ancrages qui résistent aux épreuves et rappellent ce qui vous unit. Ce sont des gestes simples, mais réguliers, qui nourrissent l’amour et l’intimité.

Définir des rôles… mais pas figés

La maladie peut transformer le quotidien d’un couple : d’un jour à l’autre, un.e partenaire peut devenir soignant.e, et l’autre, patient.e. Or, ce changement de rôle peut créer un déséquilibre si on n’y prend pas garde. Pour garder une dynamique saine, discutez ensemble de la manière dont vous pouvez répartir les responsabilités sans que l’un.e de vous ne se sente surchargé.e ou infantilisé.e. Et n’oubliez pas que, même en situation de maladie, l’équilibre des rôles peut être fluctuant ! L’idée est de se soutenir, pas de s’enfermer dans des rôles fixes.

Valoriser l’autonomie et le respect de l’espace de chacun.e

Même dans la maladie, chaque partenaire conserve son individualité. Un couple sain se compose de deux personnes, non d’une fusion de deux âmes. Respectez les moments d’indépendance et de solitude dont chacun.e peut avoir besoin, y compris pour se ressourcer. Encouragez les hobbies, les temps pour soi, les activités en solo. La maladie ne doit pas devenir la seule boussole de votre couple, et chacun.e a besoin de respirer pour mieux revenir vers l’autre.

Se donner le droit de demander de l’aide

L’amour, c’est grand, c’est fort, mais il ne doit pas être un fardeau. Vous n’avez pas à tout porter seul.e.s. Ami.e.s, famille, associations de soutien, psychologues : des réseaux d’entraide existent pour vous épauler. La force du couple ne réside pas dans la capacité à tout affronter sans broncher, mais dans la capacité à reconnaître ses limites et à chercher du soutien lorsque c’est nécessaire. Acceptez l’aide que l’on vous propose et soyez fier.ère.s de savoir prendre soin de votre relation, ensemble, et avec l’aide des autres.

Exprimer sa reconnaissance, même pour les petites choses

Quand on est malade ou que l’on s’occupe d’un.e proche malade, il est facile de s’oublier et de se concentrer uniquement sur ce qui ne va pas. Pour contrebalancer cela, exprimez votre gratitude pour les gestes d’amour de votre partenaire. Un simple « merci » pour le repas préparé, un sourire pour un geste d’attention, ou même un petit message pour dire que vous appréciez sa présence. La reconnaissance est comme un carburant qui donne envie de continuer.

Adapter les rêves et les projets… ensemble

Quand la maladie bouleverse la vie, certains projets peuvent devoir être adaptés. Mais cela ne signifie pas abandonner tous vos rêves. Voyez ensemble comment reformuler vos objectifs en prenant en compte vos nouvelles réalités. Réévaluer vos projets est une manière de les rendre plus accessibles et d’ouvrir des perspectives positives pour l’avenir. Peut-être que le grand voyage autour du monde deviendra une escapade de quelques jours, ou que le projet d’une maison sera reconsidéré… Les rêves s’adaptent, mais ils demeurent.

Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre

Dans un contexte de maladie, il est tentant de s’oublier, surtout pour le.a partenaire aidant.e. Pourtant, pour pouvoir être là pour l’autre, il est crucial de prendre soin de soi. Accordez-vous des moments de répit, faites des activités qui vous ressourcent. Que ce soit pour une heure de yoga, un livre, ou un bon film, ces moments vous aideront à recharger vos batteries pour être davantage présent.e pour votre partenaire.

Accepter la vulnérabilité et les moments de faiblesse

La vulnérabilité fait partie de l’amour, et la maladie la rend parfois plus apparente. Il n’est pas facile de se montrer vulnérable face à celui ou celle qu’on aime. Pourtant, cette authenticité renforce le lien. Ne vous culpabilisez pas pour les moments de faiblesse, et acceptez également ceux de votre partenaire. Ces moments où on lâche prise, où on n’est pas parfait.e, sont souvent ceux où l’amour se révèle dans toute sa profondeur.

Célébrer les victoires, même les plus petites

Chaque petit progrès, chaque jour où vous surmontez ensemble les difficultés, est une victoire. Prenez le temps de les célébrer, même si elles semblent minimes. Ces moments de reconnaissance vous rappellent tout le chemin parcouru et tout ce que vous avez réussi à affronter ensemble. Célébrer les victoires, c’est se rappeler que chaque jour a son lot de succès, et que, malgré tout, la vie continue de vous sourire.

Trouver un équilibre entre la maladie et le reste

Enfin, oui la maladie fait partie de la vie, mais elle ne doit pas en devenir le centre. Tâchez de garder des moments et des activités qui ne sont pas directement liés à la maladie : des conversations, des sorties, des rêves, des moments d’intimité. Il est essentiel de ne pas laisser la maladie tout envahir. C’est un défi, mais en gardant cet équilibre, vous préservez aussi la santé de votre relation.

La maladie peut imposer des épreuves, mais elle est aussi une occasion pour le couple de réinventer ses bases, de solidifier sa complicité et d’apprendre l’art d’aimer dans l’adversité. Parce qu’au bout du compte, un couple qui a su affronter l’adversité ensemble possède une richesse inestimable : un amour profond et la certitude qu’il peut surmonter les tempêtes.