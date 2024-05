Lorsqu’on aborde le sujet de l’épanouissement sexuel, beaucoup de conseils sont centrés sur la confiance en soi. Mais que se passe-t-il lorsque l’on se sent laide ou pas attirante ? Est-il possible de vivre une sexualité épanouie malgré ce sentiment d’insécurité ? Voici comment s’épanouir sexuellement quand on se trouve laide. Ne laissez pas la dysmorphophobie censurer votre sexualité !

Redéfinir la notion de beauté

La première étape pour s’épanouir sexuellement quand on se trouve laide est de remettre en question les normes de beauté traditionnelles. La beauté n’est pas une mesure universelle et immuable. Elle est diverse et subjective. Commencez donc par élargir votre définition de la beauté. La véritable beauté vient souvent de l’intérieur, de la manière dont vous vous percevez et interagissez avec votre partenaire.

Cultiver l’estime de soi

L’estime de soi est la pierre angulaire de l’épanouissement sexuel. Travaillez donc sur l’acceptation de soi en reconnaissant vos qualités uniques et en développant vos talents et vos intérêts. Plus vous vous sentirez bien dans votre peau, plus vous serez à l’aise avec votre sexualité. Prenez le temps de vous valoriser et d’explorer ce qui vous rend spéciale.

Communiquer ouvertement avec son/sa partenaire

La communication est essentielle dans toute relation intime. Exprimez ouvertement vos peurs et vos limites à votre partenaire. En établissant une communication honnête et ouverte, vous créez un espace où vous pouvez vous sentir en sécurité et comprise. Cela renforce également le lien avec votre partenaire et augmente votre confiance mutuelle.

Explorer votre sensualité

L’exploration de votre sensualité peut vous aider à vous sentir plus connectée à votre corps et à vos sensations. Pratiquez des activités qui vous permettent de vous sentir bien dans votre peau, comme le yoga, la danse ou le massage. Explorez votre propre corps sans jugement et découvrez ce qui vous procure du plaisir.

Prioriser le plaisir et non la performance

Lors des relations sexuelles, concentrez-vous sur les sensations et le moment présent. Apprenez à vous détendre et à savourer l’intimité avec votre partenaire. Lorsque vous vous laissez aller au plaisir, vous découvrirez que votre confiance en vous augmente naturellement. Un rapport sexuel n’est pas du tout une question de performance. Il s’agit d’une connexion intime entre 2 personnes (ou plus), basée sur le plaisir, le respect et la communication.

Dépasser les attentes externes

Dans la même veine, libérez-vous des attentes externes. Vous n’avez pas à répondre aux normes de beauté imposées par les médias ou la société. Laissez de côté les comparaisons et les jugements. Concentrez-vous sur ce qui vous rend heureuse et épanouie dans votre sexualité.

Chercher un soutien professionnel (si besoin)

Si votre estime de soi est fortement affectée par votre perception de votre apparence, envisagez de consulter un.e professionnel.le de la santé mentale. Iel peut vous aider à travailler sur vos complexes et à développer des stratégies pour renforcer votre confiance en vous.

Se rappeler que vous méritez le plaisir

Enfin, rappelez-vous toujours que vous méritez le plaisir et l’épanouissement sexuel autant que n’importe qui d’autre. Accordez-vous donc la permission d’explorer et de savourer votre sexualité sans jugement ni culpabilité.

S’épanouir sexuellement quand on se trouve laide est possible ! En redéfinissant votre relation avec votre corps et en vous libérant des attentes externes, vous pouvez découvrir une sexualité épanouie et enrichissante. Vous méritez d’être aimée et désirée, non pas malgré votre perception de votre apparence, mais à cause de qui vous êtes vraiment.