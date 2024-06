Votre partenaire a un crush sur une célébrité ? Voici pourquoi votre jalousie est justifiée

Il y a quelques semaines, le film d’horreur « Sous la Seine » faisait son entrée sur le catalogue Netflix. Mais ce n’est pas forcément l’intrigue qui a retenu l’attention du public féminin, plutôt le visage ténébreux et le corps athlétique de l’acteur Nassim Lyes, hissé sous le costume sexy du policier. Nombreuses sont celles qui se sont extasiées devant ce comédien au charme irrésistible, laissant leur partenaire bredouille sur le canapé. Face à cette pluie de compliments à destination de cet homme piégé de l’autre côté de l’écran, beaucoup ont dû fulminer et culpabiliser de ne pas être sa copie conforme. Même écho avec Angélina Jolie dans Tomb Raider, qui a animé tous les fantasmes. Votre partenaire a peut-être un crush sur une célébrité. Vous savez que cette star est inaccessible, qu’elle appartient à un autre monde, et pourtant, vous ne pouvez pas vous empêcher de l’envier.

Votre partenaire a un crush sur une célébrité : quel impact sur le couple ?

Au gré d’une soirée Netflix and chill plutôt bien partie, vous regardez votre film blotti contre les bras de votre bien aimé.e et suivez l’intrigue assidûment. Mais votre partenaire semble se concentrer uniquement sur l’héroïne principale, à tel point qu’iel en oublie l’essentiel du pitch. « C’est vraiment une belle actrice », « elle joue comme personne d’autre »… autant de flatteries qui ont le don de vous agacer.

Cette scène vous évoque peut-être quelques souvenirs. Il faut l’admettre, qui n’a jamais fait la « groupie » au cinéma ? Il vous est certainement déjà arrivé d’écumer les salles obscures juste pour la tête d’affiche. Que ce soit pour admirer Ryan Gosling dans « Crazy Stupid Love » ou Julia Roberts dans « Pretty Woman », tout le monde a déjà eu un faible pour un.e acteur.ice. Si votre partenaire a un crush sur une célébrité, ce béguin a une chance sur un milliard de se concrétiser. Toutefois, vous avez beau en avoir conscience, vous faites une fixette sur cette attirance, ouvertement clamée.

Avoir un coup de cœur pour une star du petit écran est plutôt inoffensif, mais tout dépend du dosage. Si votre partenaire commence à ériger des posters XXL partout et à épier les actualités de sa vedette adorée, là c’est plus périlleux. À votre niveau, vous avez l’impression de ne pas pouvoir rivaliser avec cette célébrité au physique de rêve. Vous pouvez également éprouver un sentiment de trahison, au même titre qu’une infidélité. Les thérapeutes parlent même depréoccupations extra-relationnelles. Lorsque votre partenaire a un crush sur une célébrité, qui n’a aucune once de ressemblance avec vous, vous questionnez aussi votre compatibilité. Vous en venez à vous dire que vous n’êtes peut-être pas « son genre ». Votre niveau de confiance dégringole.

Simple fantasme ou syndrome d’adoration des célébrités : ou est la limite ?

Il y a une sacrée différence entre lancer des fleurs de temps à autre à des stars de cinéma et les aduler au-delà des boîtes noires, dans leur vie privée. Si votre partenaire a un crush sur une célébrité, mais qu’iel n’y fait pas plus de cas en dehors des écrans, alors soyez tranquille. En revanche, s’iel commence à suivre ses moindres faits et gestes, à lâcher des commentaires sur son profil Instagram et à écouter toutes ses interviews, iel est peut-être atteint.e du syndrome d’adoration des célébrités. Loin d’être anecdotique, il est plutôt envahissant et empiète littéralement sur le couple.

Avec ce syndrome en toile de fond, la fascination est poussée à l’extrême et atteint son plus haut degré. Votre partenaire passe alors plus de temps en tête à tête avec son idole qu’avec vous. Sa présence, même fictive et impalpable, devient plus importante que la vôtre. Ça débute par une simple recherche Google du style « est-ce que Salma Hayek est en couple » et ça se transforme en un tas d’alertes sur ses prises de paroles, ses apparitions et ses futurs événements. Votre partenaire ne se contente plus de dire « elle a du talent » ou « c’est une bombe atomique », iel est « accro » à elle au sens propre du terme.

Fan radical, iel renonce à de précieux moments en votre compagnie pour lire les petits potins croustillants sur son icône préférée. Vous vous sentez rapidement de trop dans ce triangle amoureux que vous n’avez pas choisi et dont le.a troisième membre est une vaste illusion. À ce stade, votre partenaire n’a pas simplement un crush sur une célébrité, iel est tombé.e dans le piège de l’addiction.

Une forme de jalousie un peu « à part » tout aussi valable que les autres

En général, vous éprouvez de la jalousie lorsque votre partenaire a les yeux baladeurs ou se montre un peu trop tactile. Vous bouillonnez de l’intérieur quand vous voyez un « like » sous la photo d’une fille que vous ne connaissez ni d’Adam ni d’Ève. Mais ce qui vous met littéralement hors de vous, ce sont les interactions avec son ex. Autant de situations qui musclent votre méfiance et gonflent votre jalousie à bloc. Si votre partenaire a un crush sur une célébrité, vous savez que c’est différent, mais vous n’êtes pas non plus très serein.e. Pourtant, fantasmer ce n’est pas tromper. Ce béguin se cantonne à la tête de votre partenaire et n’a de place que dans son imaginaire.

Iel n’enverra probablement jamais de DM à cette star pour lui proposer d’aller boire un verre. Cette célébrité n’a donc rien d’une menace, bien qu’elle puisse faire rejaillir vos insécurités et vos doutes. C’est exactement pareil que de penser à une autre personne pendant le sexe, c’est « bénin » et cela relève plus du rêve que de la réalité. Il vous est peut-être déjà arrivé de superposer le visage de Christian Grey ou Brad Pitt à celui de votre partenaire et ça n’a pas détruit votre couple pour autant.

Si votre partenaire a un crush sur une célébrité, ce n’est pas le signe d’une lassitude. Ce n’est pas parce que votre moitié flashe temporairement sur une star du 7e art qu’iel veut vous échanger contre elle/lui ou mettre un terme à votre relation. Les psychologues sont unanimes sur la question : ce fantasme sera rapidement classé sans suite. Commencez donc d’abord par chercher d’où vient votre malaise. Est-ce que vous avez une mauvaise vision de vous-même ? Des complexes ? Une fâcheuse habitude à vous rabaisser par rapport aux autres ? Demandez-vous pourquoi vous enviez une personne qui est tout bonnement inatteignable, même avec des pistons.

Rappelez-vous également que les célébrités sont souvent des personnages publics, et que leur image médiatique peut être très glamourisée en comparaison à leur véritable personnalité. Julia Roberts, toute douce à l’écran, a ainsi avoué être une « enfant pourrie gâtée égocentrique ». Même écho avec la brillante Lindsay Lohan, qui a la réputation de l’actrice la plus capricieuse d’Hollywood. Et dernier conseil : acceptez votre jalousie, c’est un sentiment légitime, même face à une diva que votre partenaire ne pourra jamais conquérir.

Si votre partenaire a un crush sur une célébrité, ce n’est pas une fin en soi. Dans le même registre, vous pouvez aussi vous amouracher d’un personnage de fiction. C’est ce qui s’appelle la fictosexualité dans le jargon sentimental.