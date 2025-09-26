« Un vrai homme paie pour sa femme » : sa déclaration relance le débat sur les rôles dans le couple

Vie amoureuse
Léa Michel
Dans l’émission de téléréalité « Love Is Blind France » (Pour le meilleur et à l’aveugle en français), une candidate a dernièrement marqué les esprits en exprimant sans détour sa vision des finances dans un couple.

Un avis tranché

Face à son potentiel futur partenaire, elle a affirmé ne pas être adepte du modèle du « 50/50 » : « Moi je suis pas à la base pour le 50/50, c’est pas mon délire. T’es l’homme, t’es le chef de famille, c’est toi qui gères les responsabilités financières de la maison. Traditionnellement parlant, chez nous en Afrique, quand t’es garçon tu vas devoir payer. Je vais pas te dire tu payes tout et moi je paye rien, mais je veux dire si jamais mes entreprises coulent, mon train de vie il changera pas ».

Un débat qui divise

Diffusée à l’écran, cette prise de position a immédiatement déclenché des réactions passionnées sur les réseaux sociaux. Beaucoup de femmes ont soutenu ses propos, estimant que « le 50/50 est une illusion » : « J’ai la même vision. Aider mon mari dans les charges ça doit être un choix, pas une obligation », « Elle a raison car le 50/50 n’existe pas. Il y a 50/50 sur les factures mais jamais pour le ménage, la cuisine, la charge mentale des enfants, etc. Si vous faites 50/50 vous vous faites avoir ».

Autrement dit, pour ces femmes, si les hommes veulent revendiquer une stricte égalité dans les dépenses, encore faudrait-il qu’elle existe aussi dans la répartition du travail domestique, ce qui est loin d’être le cas.

Des critiques virulentes

À l’inverse, de nombreux internautes ont dénoncé une vision qu’ils jugent dépassée : « Faut arriver en 2025 madame », « En même temps si le mec veut prendre une deuxième épouse tu vas lui dire que la France c’est pas l’Afrique ». Pour ces derniers, la candidate perpétue des rôles traditionnels qui ne correspondent plus aux réalités actuelles, et qui risquent de freiner la quête d’égalité entre hommes et femmes.

Au final, ce simple échange dans l’émission a mis en lumière un débat encore brûlant : la place de l’argent dans le couple, et plus largement la question des rôles genrés. Entre tradition, attentes culturelles et volonté d’émancipation, les réactions montrent à quel point le sujet reste sensible et clivant.

