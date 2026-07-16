À 101 ans, cette femme continue de nager et partage sa vision d’une « vie longue et active »

À 101 ans, Betty Morris inspire par son énergie et sa joie de vivre. Cette Américaine du Michigan continue de nager chaque jour, participe à des cours de Zumba et reste pleinement autonome. Son secret ? Une routine faite de mouvement, de liens humains et de petits plaisirs. Elle partage ses quatre règles d’or.

1. Bouger chaque jour, sans chercher la performance

Cela fait près de quarante ans que Betty Morris enfile son maillot pour rejoindre le bassin du YMCA de Jackson, dans le Michigan. Une habitude née grâce aux conseils d’une amie et devenue, au fil du temps, un véritable art de vivre. « Je ne pourrais pas m’en passer. Chaque fois que l’on me demande pourquoi j’ai vécu si longtemps, je réponds : ‘C’est grâce au sport’. L’eau, elle, ne discrimine personne. Dans une piscine, on peut tout faire », confie-t-elle à NBC.

Pour elle, la natation est bien plus qu’une activité physique. Elle considère même le YMCA comme une seconde maison et attribue une grande partie de son bien-être à cette pratique régulière. Son credo est limpide : dans l’eau, chacun peut évoluer à son rythme, sans jugement. Chaque samedi, la centenaire participe également à un cours de Zumba et profite de promenades avec sa fille.

2. Cultiver la gratitude au quotidien

Au-delà de l’activité physique, Betty Morris met en avant un état d’esprit qui l’accompagne depuis toujours : vivre avec reconnaissance. Selon elle, commencer chaque journée avec un cœur reconnaissant aide à voir le positif et à profiter pleinement de l’instant présent. Sa fille confirme d’ailleurs que cette attitude fait partie intégrante de sa personnalité. Toujours souriante et enthousiaste, Betty aime partager des moments avec les autres et diffuse une énergie chaleureuse autour d’elle.

3. Les relations sociales, un véritable moteur

Pour cette centenaire, garder le contact avec les autres est tout aussi important que de prendre soin de son corps. À la piscine comme à l’église, elle prend le temps de discuter avec les personnes qu’elle rencontre et retient même leurs prénoms. Cette curiosité sincère envers les autres nourrit son quotidien et entretient un solide réseau de relations. Une preuve que les échanges, les conversations et les activités partagées participent aussi à une vie riche et épanouissante.

4. Se faire plaisir sans culpabiliser

Betty Morris ne suit pas un mode de vie basé sur la privation. Si les fruits et légumes occupent une place dans son alimentation, elle ne renonce pas pour autant aux gourmandises qu’elle apprécie. Parmi ses favoris figurent des toasts généreusement garnis de confiture de fraises maison, le pain qu’elle prépare chaque semaine ou encore le fudge au beurre de cacahuète, qu’elle savoure avec plaisir. Une façon de rappeler qu’un équilibre durable peut aussi laisser une place aux aliments qui font plaisir.

Pour célébrer ses 101 ans, Betty Morris a naturellement soufflé ses bougies au YMCA, entourée de ses proches. Une image qui résume parfaitement sa philosophie : continuer à bouger, entretenir les liens qui comptent et apprécier les petits bonheurs du quotidien. Son parcours rappelle ainsi qu’une vie longue et active ne repose pas nécessairement sur des règles strictes.