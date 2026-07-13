Qu’est-ce que le « Bimbo Stoicism », cette tendance virale qui intrigue les réseaux sociaux ?

Depuis quelques mois, TikTok voit fleurir une tendance aussi surprenante qu’inspirante : le « bimbo stoicism ». Entre philosophie antique et célébration de soi, ce mouvement invite les femmes à se libérer des comparaisons et à découvrir leur propre singularité.

Une tendance TikTok qui transforme la beauté en philosophie

Née fin 2025 sur TikTok, la tendance du « bimbo stoicism » a rapidement conquis les réseaux sociaux. À l’origine du mouvement : Babushka, une blogueuse installée en Géorgie, connue sous le pseudonyme @babushka.en. Après avoir repéré un mème associant l’univers « bimbo » et la pensée stoïcienne, elle décide d’en faire un véritable concept de vie. Ses vidéos rencontrent un large succès et rassemblent une communauté grandissante autour d’une idée simple : apprendre à regarder la féminité autrement, sans se laisser enfermer par les standards de beauté traditionnels.

#spiritanimal #bimbo #beauty ♬ Regenerate Like Vampire – Babúshka🐺 @babushka.en I will make a quick spirit animal quiz tomorrow 💖 To find you animal you have to robot attention on this: 1. What was your favourite animal in childhood? Wolf, dinosaurs, eagle? In childhood we feel our nature on a subconscious level. 2. Your heigh. You are tall and strong? Choose an elephant bear horse lioness. You are small? Weasel, cat, fox, puppy (like Sabrina Catpenter did). 3. Your character. You are calm and kind? Choose doe, bunny, domestic cat. You bitchy? Choose wolf, fox or wild cat. You are calm and reserved? Choose raven or owl or eagle. 4. Your nose shape. If it’s wide – choose a big cat/wolf/doe. If it’s aquiline – choose some bird. Choose with your heart, sister! #bimbostoicism

Quand la bimbo rencontre le stoïcisme

Le nom du mouvement repose sur un mélange inattendu de deux univers.

D’un côté, la « bimbo », figure issue de la culture populaire américaine, souvent associée à une féminité affirmée, glamour et très visible, mais longtemps réduite à un cliché de superficialité.

De l’autre, le « stoïcisme », une philosophie antique qui encourage la maîtrise de soi, l’acceptation de ce qui ne dépend pas de nous et la recherche d’une forme de sérénité intérieure.

Le « bimbo stoicism » fusionne ces deux visions pour proposer une nouvelle lecture de la féminité : être pleinement soi-même, aimer son apparence et cultiver sa confiance, tout en prenant du recul face aux jugements extérieurs.

Le principe phare : trouver son animal jumeau

Au cœur de cette tendance se trouve un rituel devenu viral : partager une photo de son visage et demander à la communauté de lui attribuer un « animal jumeau ». Les réponses peuvent être très variées : panthère des neiges, cygne, renard, corbeau, lynx, paon, ours ou même créatures imaginaires.

L’objectif n’est pas de classer les femmes selon leur beauté, mais de mettre en lumière une énergie, une présence ou une personnalité unique. L’idée séduit parce qu’elle change complètement la manière de se percevoir. Au lieu de chercher à correspondre à un modèle parfait, chaque personne est invitée à reconnaître ce qui la rend différente et précieuse.

Sortir de la comparaison pour célébrer sa singularité

Le message central du « bimbo stoicism » est une réponse aux normes de beauté qui poussent souvent à comparer les femmes entre elles. Pendant longtemps, l’apparence dite féminine a été évaluée selon des critères précis, créant une hiérarchie entre celles qui seraient considérées comme « belles » et celles qui ne le seraient pas.

Cette tendance propose une autre approche : il n’existe pas de classement entre les identités. Comme dans le monde animal, chaque être possède ses propres caractéristiques et sa propre force. Une panthère des neiges n’a pas besoin de ressembler à un cygne, et un corbeau n’a rien à envier à un paon. Chacun possède une beauté différente.

Une démarche personnelle devenue mouvement collectif

Pour Babushka, le « bimbo stoicism » est né d’une réflexion intime autour de l’image de soi, de la féminité et de la déconstruction des complexes. Elle explique avoir voulu reconnecter avec une « féminité joyeuse », affirmée et débarrassée des jugements intériorisés. Son approche mélange ainsi développement personnel, philosophie et affirmation de soi. Elle encourage les femmes à apprécier leurs particularités plutôt qu’à tenter de les corriger.

Des figures féminines puissantes comme symboles

La communauté s’inspire également de grandes figures historiques féminines comme Cléopâtre, Jeanne d’Arc, Frida Kahlo ou Harriet Tubman, associées à des animaux symboliques. Le chat noir peut représenter l’indépendance, le loup la résilience, le paon l’assurance ou encore le corbeau l’intelligence. Ces associations créent une sorte de mythologie moderne où chaque femme peut trouver une image qui lui ressemble.

Une tendance qui fait aussi débat

Comme beaucoup de phénomènes populaires, le « bimbo stoicism » n’échappe pas aux discussions. Certaines personnes neurodivergentes ont souligné que l’association entre humains et animaux existait déjà dans certaines communautés, notamment comme manière de comprendre les personnalités.

D’autres remarquent que certaines interprétations du mouvement peuvent parfois recréer une forme de compétition, avec des animaux perçus comme plus valorisants que d’autres, alors que l’idée originale repose justement sur l’absence de hiérarchie.

Derrière son aspect viral, le « bimbo stoicism » révèle ainsi une réflexion plus profonde sur le rapport au corps et à l’identité. À une époque où les filtres, les tendances beauté et les images retouchées influencent fortement la perception de soi, cette approche propose une alternative positive. Son message est simple : il n’existe pas une seule façon d’être belle, féminine ou encore remarquable. Chacune possède une énergie qui lui est propre, et l’essentiel reste le même : apprendre à s’apprécier sans se comparer.