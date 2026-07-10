À 20 ans, la joueuse de tennis fauteuil Ksénia Chasteau impressionne par son parcours

En quelques années seulement, Ksénia Chasteau est devenue l’un des visages incontournables du tennis fauteuil français. De ses premiers exploits chez les juniors à une finale historique à Roland-Garros cette année 2026, elle enchaîne les performances avec une détermination qui force l’admiration.

De la Sibérie aux courts marseillais

Née à Irkoutsk, en Sibérie, Ksénia Chasteau est adoptée très jeune par une famille française avec son frère biologique. C’est à Marseille qu’elle grandit et découvre le tennis dès l’enfance. Très vite, son talent attire l’attention : formée au Tennis Club La Rose puis au Cercle Sportif Municipal de Marseille, elle progresse rapidement et atteint un excellent niveau avant même son entrée dans les compétitions les plus relevées. Ses parents ont choisi de conserver son prénom d’origine, un détail auquel elle est particulièrement attachée, puisqu’il fait pleinement partie de son histoire et de son identité.

Un tournant qui redessine sa carrière

En 2021, à quelques semaines de ses 15 ans, un accident de moto bouleverse son quotidien. À la suite de ses blessures, Ksénia Chasteau est amputée de la jambe gauche, tout comme son père, également victime de l’accident. Cette épreuve marque le début d’un nouveau chapitre. Plutôt que de renoncer au sport qui l’anime depuis toujours, Ksénia découvre le tennis fauteuil. À peine sortie de son centre de rééducation, elle est orientée vers cette discipline par la Fédération française de tennis. Huit mois plus tard seulement, elle retrouve les terrains. Grâce à sa solide formation technique, l’adaptation est rapide et les résultats ne tardent pas.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ksénia Chasteau (@ksenia_chasteau)

Une ascension éclair

La progression de Ksénia Chasteau surprend autant par sa vitesse que par sa régularité. Un an et demi après avoir commencé le tennis fauteuil, elle décroche déjà le titre de championne de France juniors. L’année 2023 marque un nouveau cap : elle devient numéro 1 mondiale chez les juniors et remporte l’US Open dans sa catégorie. Une confirmation de son immense potentiel. En 2024, elle entre un peu plus dans l’histoire en remportant le tout premier tournoi juniors de tennis fauteuil organisé à Roland-Garros. Elle s’impose également en double après une finale renversante, preuve de son sang-froid dans les moments décisifs.

Des débuts prometteurs chez les seniors

Quelques mois plus tard, Ksénia participe à ses premiers Jeux Paralympiques, à Paris. Elle atteint les huitièmes de finale et offre une belle résistance à la future championne paralympique, la Japonaise Yui Kamiji. Son passage sur le circuit senior confirme ensuite tout son potentiel. En 2025, elle devient la première Française à atteindre les demi-finales de Wimbledon en tennis fauteuil.

Puis, cette année 2026, elle franchit une nouvelle étape majeure en disputant sa première finale en Grand Chelem à Roland-Garros. Après avoir éliminé la numéro 2 mondiale en demi-finale, elle s’incline face à la légendaire Néerlandaise Diede de Groot, référence absolue de la discipline. Une défaite qui n’efface en rien la portée de cette performance historique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ksénia Chasteau (@ksenia_chasteau)

Une championne récompensée

Au début de l’année 2025, la Fédération internationale de tennis (ITF) la désigne meilleure joueuse junior de l’année 2024. Cette distinction vient saluer une saison exceptionnelle, marquée par plusieurs titres majeurs et une arrivée remarquée chez les seniors. Aujourd’hui, Ksénia poursuit sa progression tout en gardant les pieds sur terre, consciente que chaque tournoi constitue une nouvelle étape dans son évolution.

Les Jeux de Los Angeles dans le viseur

À seulement 20 ans, Ksénia Chasteau possède déjà un palmarès impressionnant. Son prochain grand objectif est désormais fixé : les Jeux Paralympiques de Los Angeles en 2028. En parallèle de sa carrière, elle poursuit aussi des études de psychologie, qu’elle considère comme une source d’épanouissement personnel plutôt qu’un simple projet d’après-carrière. Ambassadrice de l’association Fête le Mur, elle s’investit également pour rendre le tennis accessible au plus grand nombre.

Entre ambition, travail et constance, Ksénia Chasteau continue ainsi de repousser les limites et s’impose comme l’une des plus grandes promesses du tennis fauteuil français. Une trajectoire qui laisse penser que ses plus belles victoires restent encore à écrire.