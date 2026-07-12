Ces femmes disent se sentir plus en sécurité grâce à leur chien : les vidéos divisent les réseaux sociaux

Si certaines considèrent leur chien comme leur enfant adoptif, d’autres les voient plutôt comme un garde du corps personnel. Sur les réseaux sociaux, ces femmes, qui craignent de se faire harceler ou de finir dans la page faits divers des journaux, peuvent compter sur leur chien pour leur ouvrir leur chemin dans les rues hostiles. Qu’elles aient des molosses du poids d’un jeune adulte ou un chien de poche, elles se sentent plus sereines avec la laisse entre les mains.

Les chiens, anges gardiens des femmes dans l’espace public

Le chien, meilleur ami de l’Homme depuis l’ère des Homos Sapiens, occupe une grande place dans les foyers et dans les cœurs. Et en balade, il inspire la sympathie du grand public. Au-delà d’être une boule d’amour, le chien est aussi un vigile à haut potentiel. Car si le chien attire souvent les caresses non sollicitées des passants, lorsqu’il grogne, aboie ou se montre menaçant, il fait reculer les gens louches de plusieurs mètres.

Avec un chien aux avants postes, les femmes ne changent plus de trottoir et ne se retournent plus dans le noir. Cette présence canine suffit à dissuader les prédateurs, les dragueurs insistants et les siffleurs de rue professionnels. Sur les réseaux sociaux, des femmes qui en ont marre de sortir tête baissée et visage capuché, entraînent leurs chiens pour qu’ils attaquent sur commande.

La créatrice de contenu @celinetails partage quelques extraits de cette séance de self-defense à revers de crocs. Son chien, qui a déjà un gabarit imposant, révèle toute l’étendue de sa férocité. Il s’accroche au bras molletonné du moniteur et lui saute dessus avec une force telle qu’il en tombe presque à la renverse. Des vidéos d’intimidation comme celles-ci, il y en a par centaines sur TikTok et @sydmckae apporte quelques clarifications. “C’est un chien de protection personnelle ! Il ne mord ni n’attaque personne, sauf s’il en reçoit l’ordre” explique-t-elle, avec son malinois au pied. Elle se dit reconnaissante envers son chien, formé au danger et éduqué pour inverser la peur. “Grâce à mon chien, je me sens à nouveau en confiance pour sortir de chez moi” renchérit-elle.

L’illustration d’une angoisse féminine collective

Si celles qui parlent couramment la langue du second degré tournent cette “tendance” à la dérision avec des races miniatures, qui paraissent inoffensives et dont le cri est à peine audible, toutes témoignent du même sentiment. Dans une société où les femmes rasent les murs, voient en leur parfum une bombe lacrymogène de substitution, simulent un appel dès qu’un bruit suspect retentit et forment un poing américain avec leurs clés, le chien s’apparente à radar sur patte, à un bouclier canin.

Depuis le début, leur chevalier servant n’a jamais été humain mais bien doté de pattes, de pelage velu et de langue pendante. Selon un sondage Ifop couvrant 20 pays, 75 % des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans l’espace public au moins une fois dans leur vie. Et au lieu de traiter le problème à la racine, on conçoit des accessoires de défense girlies, des applications de SOS et on encourage les femmes à s’initier aux sports de combat. Le chien, réputé pour sa loyauté et son dévouement, représente alors un privilège : celui de sortir sans craindre pour sa vie.

Ces vidéos, scénarisées à la manière d’un film d’action ou rescapées des caméras de surveillance, soutiennent la même idée : le chien peut empêcher de nombreux drames sexistes. Cependant, utiliser un chien par intérêt comme on emploie un taser ne fait pas l’unanimité chez les amoureux des bêtes.

#belgianmalinoisoftiktok #SA #runlikeagirl ♬ original sound – •Lynoverlays• @sydmckae He is a personal PROTECTION DOG! He does not bite or attack people unless he’s instructed too. I wish every girl who’s been in that situation had the same opportunity as me. My dog has made it so I’m comfortable to leave my house again. I’m forever grateful for this dog. (He was trained by a professional I did not train him myself) #protectiondog

Les dangers d’adopter un chien juste pour se « protéger »

Sous ces vidéos, qui montrent Rottweiler, pitbull et malinois à l’œuvre avec leur corps congestionné et leurs crocs affûtés, les commentaires saluent cette tactique de protection. “Carrément ça devrait être pris en charge par la sécu vu comment on est en danger dehors” suggère une internaute. D’autres comparent avec leurs propres chiens, qui ne prennent pour cible que les pantoufles et les coussins ou qui rentrent la queue et chouinent dès qu’ils flairent notre malaise.

Adopter un chien simplement pour lui donner des ordres et le dresser à la manière des forces spéciales revient à le considérer comme un “esclave de notre bien-être”. On ne le traite pas comme notre égal mais comme notre soumis. Et on développe des attentes élevées envers lui. S’il ne répond pas à notre requête dans une situation critique, on peut alors lui en vouloir ou pire, s’en séparer. Le réduire au rôle de garde du corps permanent, c’est risquer de faire passer sa mission avant son bien-être. Or, tant que l’espace public ne sera pas un lieu sûr, les femmes continueront de se promener avec leur chien en éclaireur.

Au fond, ces vidéos ne disent pas seulement que les chiens peuvent être des répulsifs anti-prédateurs. Elles révèlent surtout une réalité plus préoccupante : si autant de femmes se sentent rassurées avec un animal à leurs côtés, c’est qu’elles ne se sentent pas suffisamment en sécurité seules. Le chien devient alors un symbole de protection plus qu’un simple compagnon. Mais aussi fidèle soit-il, il ne devrait jamais avoir à compenser ce que l’espace public peine encore à garantir : le droit de marcher sans peur.