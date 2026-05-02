« Analog bag » : cette tendance anti-écrans qui remplace le téléphone et empêche le scroll

Et si votre sac devenait votre meilleur allié contre le scroll infini ? C’est le pari étonnant de l’analog bag, une tendance née en ligne… pour nous éloigner des écrans. Derrière ce concept simple se cache une vraie envie de reprendre le contrôle sur son attention et de réapprendre à s’occuper autrement.

Un sac qui ne veut surtout pas être « smart »

L’analog bag – littéralement « sac analogique » – n’a rien d’un accessoire technologique. Il s’agit d’un sac du quotidien, souvent simple, dans lequel on ne met qu’une seule règle : aucun objet connecté. À la place du smartphone, on y glisse tout ce qui invite à ralentir. Livres papier, carnets, crayons, mots fléchés, jeux de cartes, kits de broderie, tricot, magazines, voire appareils photo argentiques ou petits lecteurs MP3. L’idée n’est pas de s’occuper « plus », mais bien de s’occuper autrement.

Sur les réseaux sociaux, notamment sous le hashtag #analogbag, de nombreuses personnes partagent le contenu de leur sac comme une sorte de manifeste personnel contre le défilement automatique des fils d’actualité.

Une tendance née sur TikTok, devenue virale

À l’origine de ce mouvement, on retrouve Siece Campbell, créatrice de contenus installée à Los Angeles. Dans ses vidéos, elle présente son « analog bag » comme une alternative concrète au doomscrolling, cette habitude de faire défiler sans fin des contenus parfois anxiogènes ou vides.

Son idée a rapidement trouvé un écho. Reprise sur TikTok, relayée sur Instagram et mentionnée dans plusieurs médias internationaux, la tendance a pris une ampleur inattendue. En quelques mois, elle est devenue un symbole d’une envie collective : ralentir sans disparaître du monde numérique. Le plus paradoxal ? C’est justement sur les plateformes les plus connectées que cette idée de déconnexion s’est propagée.

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Une réponse douce à la fatigue numérique

Derrière l’effet de mode, l’analog bag s’inscrit dans un contexte bien réel : celui de la saturation digitale. De nombreuses études montrent une lassitude croissante face aux écrans, notamment chez les jeunes générations.

Certaines données indiquent qu’une part importante des internautes ressent un impact négatif lié à leur usage des écrans, que ce soit sur la concentration, le sommeil ou le bien-être général. Et une proportion non négligeable de jeunes exprime même le souhait d’avoir grandi avec moins d’Internet. Dans ce contexte, l’analog bag apparaît donc comme une réponse simple, presque intuitive : remplacer le réflexe du téléphone par un objet concret, accessible et apaisant.

Reprendre son attention, un objet à la fois

Pour la psychologue spécialisée en cyberdépendance Dre Marie-Anne Sergerie, ce type de démarche répond à un besoin essentiel : mieux comprendre ce qui nous fait du bien au quotidien. Composer son sac devient alors un petit exercice de connaissance de soi. Est-ce que vous avez envie de dessiner ? De lire ? De créer quelque chose avec vos mains ? Loin des notifications, ces activités demandent une attention plus posée, plus stable, et souvent plus apaisante. Ce retour au « manuel » n’a rien d’un recul technologique. C’est plutôt une manière de rééquilibrer votre rapport au temps et à la stimulation permanente.

Une vraie pause ou une nouvelle esthétique ?

Comme souvent avec les tendances virales, une question se pose : s’agit-il d’un vrai changement d’habitudes ou d’une esthétique de plus ? Car l’analog bag est aussi devenu très visuel. Certains sacs soigneusement composés ressemblent à des mises en scène « parfaites » pour les réseaux sociaux. Cette dimension peut interroger sur l’authenticité du mouvement, mais elle n’empêche pas une partie des utilisateurs d’y trouver un réel bénéfice : moins de scroll, plus de moments choisis, plus de présence à soi.

Au fond, l’analog bag ne cherche pas à supprimer le numérique. Il propose simplement une alternative accessible : avoir autre chose sous la main que son téléphone. Dans un monde où tout pousse à scroller, cette tendance rappelle une idée très simple : votre attention est précieuse, et vous pouvez choisir de la déposer ailleurs, ne serait-ce que pour un instant.