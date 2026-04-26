En vivant à plusieurs, ces femmes s’offrent une retraite en « colocation »

De plus en plus de femmes font aujourd’hui le choix de partager leur retraite en colocation. Une manière de conjuguer indépendance, vie sociale et quotidien plus doux. Ce mode de vie, encore discret mais en plein essor, redéfinit la manière d’habiter sa vieillesse.

Vivre ensemble pour rompre avec l’isolement

L’isolement des personnes âgées est un enjeu largement documenté, en particulier chez les femmes, qui vivent plus longtemps et se retrouvent plus souvent seules après un veuvage. Dans ce contexte, l’habitat partagé apparaît comme une réponse concrète et positive.

Les recherches en sociologie montrent que vivre en collectif permet de réduire le sentiment de solitude et d’augmenter les interactions au quotidien. Selon les travaux sur l’habitat participatif, ce type de logement favorise naturellement l’entraide, les échanges spontanés et un sentiment de sécurité, tout en laissant à chacune son espace personnel. L’idée est simple et apaisante : avoir son chez-soi, sans être isolée.

Une alternative entre autonomie et structure collective

La colocation senior s’inscrit dans une forme d’équilibre entre deux modèles classiques : rester seule chez soi ou entrer en établissement spécialisé. Elle propose une troisième voie plus souple et souvent plus attractive.

Concrètement, ce type d’habitat permet de conserver un espace privé tout en partageant des lieux de vie communs. Les repas, les activités ou certaines tâches peuvent être mutualisés, ce qui allège le quotidien et crée du lien. Certaines formules incluent aussi des services partagés, facilitant la vie sans la rigidifier. Ce modèle séduit particulièrement parce qu’il permet de rester actrice de sa vie quotidienne, dans un cadre vivant et stimulant.

Les Babayagas, un projet pionnier et inspirant

En France, l’un des exemples les plus connus de ce mouvement est la Maison des Babayagas, à Montreuil. Imaginée par Thérèse Clerc, cette résidence pour femmes retraitées repose sur une idée forte : vieillir ensemble sans renoncer à son autonomie.

Les habitantes y partagent bien plus qu’un toit. Elles s’organisent autour de trois piliers : l’autogestion, la solidarité et l’engagement citoyen. Chacune participe à la vie du lieu et aux décisions collectives. Ce projet va au-delà de la simple colocation. Il incarne une manière active et joyeuse d’habiter sa retraite, où chaque femme conserve sa place tout en contribuant à un projet commun.

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Pourquoi ce modèle parle particulièrement aux femmes

Plusieurs réalités expliquent l’attrait grandissant de ces formes de vie collective. Les femmes vivent en moyenne plus longtemps, disposent souvent de revenus plus modestes à la retraite et sont davantage exposées à la solitude.

Historiquement, des modèles proches existaient déjà, comme les béguinages, où des femmes vivaient ensemble dans un esprit d’entraide et de communauté. Les colocations seniors actuelles en sont une version moderne, adaptée aux enjeux contemporains. Elles offrent surtout une chose précieuse : la possibilité de choisir son cadre de vie et les personnes avec qui le partager.

Des bénéfices concrets sur le quotidien

Les études sur l’habitat partagé mettent en avant plusieurs effets positifs. Sur le plan économique, mutualiser certaines dépenses permet de réduire les coûts. Sur le plan pratique, cela facilite l’accès à certains services et allège les contraintes du quotidien.

Sur le plan de la santé, les recherches en santé publique soulignent un point important : l’isolement social peut avoir un impact négatif sur le bien-être global. À l’inverse, maintenir des interactions régulières et un environnement social actif contribue à une meilleure qualité de vie et à une meilleure santé mentale. Sans être une solution médicale, la vie en colocation senior agit donc comme un facteur de bien-être global.

Une tendance appelée à se développer

Avec le vieillissement de la population, ces modèles attirent de plus en plus l’attention des pouvoirs publics et des acteurs du logement. L’habitat inclusif, dont font partie ces colocations, est aujourd’hui envisagé comme une réponse d’avenir. Il permet de repenser le vieillissement non pas comme un retrait, mais comme une continuité de vie active, sociale et choisie.

Vivre ensemble, mais à sa manière

L’un des points essentiels de ces projets est la liberté. Les habitantes choisissent leurs colocataires, définissent leurs règles de vie et organisent leur quotidien selon leurs envies. Certaines initiatives, comme celle des Babayagas, vont encore plus loin avec une gestion collective du lieu. Cette autonomie renforce le sentiment d’être pleinement actrice de son environnement.

En définitive, à travers ces expériences, la retraite se transforme. Elle n’est plus seulement une étape de repos, mais peut devenir un moment de lien, de partage et de projets communs. La colocation senior, portée par des initiatives pionnières, propose ainsi une vision différente : une vieillesse vivante, choisie et profondément humaine, où le mot « ensemble » prend tout son sens.